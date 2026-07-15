Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardi
Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimini takomillashtirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Koʻplab foydalanuvchilarning eʼtirozlariga sabab boʻlgan qidiruv panelidagi reklama bloklari va keraksiz tijoriy takliflar yangi yangilanishda butunlay olib tashlandi. Bu oʻzgarish tizimning ichki qidiruv funksiyasini yanada toza va samaraliroq qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qayta ishlangan qidiruv tizimi ayni paytda Windows Insider dasturi ishtirokchilari uchun taqdim etilgan. Ushbu yangilanish nafaqat vizual tozalikni, balki texnik jihatdan ancha tezkor ishlashni ham vaʼda qilmoqda. Microsoft muhandislari qidiruv algoritmlarini optimallashtirish orqali foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga muvaffaq boʻlishgan.
Tizimdagi asosiy oʻzgarishlar va qulayliklarYangi yangilanishda Microsoft bir nechta muhim jihatlarga eʼtibor qaratgan. Avvalo, qidiruv natijalari endi ancha aniqroq shakllantiriladi. Avvalgi versiyalarda qidiruv natijalari orasida tez-tez uchrab turadigan va foydalanuvchining eʼtiborini chalgʻitadigan homiylik kontentlari endi oʻtmishda qoladi. Bu esa ish jarayonida kerakli fayl yoki dasturni topishni osonlashtiradi.
Shuningdek, qidiruv interfeysi ham biroz modernizatsiya qilingan. Microsoft mutaxassislarining taʼkidlashicha, yaxshilanishlar barcha yoʻnalishlarda — qidiruv tizimining toʻgʻri ishlashidan tortib, ortiqcha elementlarni tozalashgacha amalga oshirilgan. Bu Oʻzbekistondagi Windows 11 foydalanuvchilari uchun ham juda muhim yangilik, chunki tizimdagi ortiqcha yuklamalar va reklamalar koʻpincha internet trafigi va kompyuter resurslarini sarflanishiga olib kelardi.
Hozirda ushbu funksiya sinov bosqichida boʻlsa-da, yaqin oylarda u barcha Windows 11 foydalanuvchilari uchun global miqyosda amalga kiritilishi kutilmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini oʻrganib chiqib, yakuniy versiyani yanada barqaror holatga keltirishni rejalashtirgan.
Umuman olganda, Microsoft soʻnggi paytlarda Windows 11 interfeysini soddalashtirish va uni ortiqcha "shovqinlardan" xoli qilish siyosatini yuritmoqda. Reklamalarning olib tashlanishi foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini oshirishga va operatsion tizim bilan ishlash tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Tez orada yangilanish barcha mintaqalardagi kompyuterlarda avtomatik tarzda paydo boʻladi.
…