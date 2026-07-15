Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardi

·21·Texno
Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardi

Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimini takomillashtirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Koʻplab foydalanuvchilarning eʼtirozlariga sabab boʻlgan qidiruv panelidagi reklama bloklari va keraksiz tijoriy takliflar yangi yangilanishda butunlay olib tashlandi. Bu oʻzgarish tizimning ichki qidiruv funksiyasini yanada toza va samaraliroq qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qayta ishlangan qidiruv tizimi ayni paytda Windows Insider dasturi ishtirokchilari uchun taqdim etilgan. Ushbu yangilanish nafaqat vizual tozalikni, balki texnik jihatdan ancha tezkor ishlashni ham vaʼda qilmoqda. Microsoft muhandislari qidiruv algoritmlarini optimallashtirish orqali foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga muvaffaq boʻlishgan.

Tizimdagi asosiy oʻzgarishlar va qulayliklar

Yangi yangilanishda Microsoft bir nechta muhim jihatlarga eʼtibor qaratgan. Avvalo, qidiruv natijalari endi ancha aniqroq shakllantiriladi. Avvalgi versiyalarda qidiruv natijalari orasida tez-tez uchrab turadigan va foydalanuvchining eʼtiborini chalgʻitadigan homiylik kontentlari endi oʻtmishda qoladi. Bu esa ish jarayonida kerakli fayl yoki dasturni topishni osonlashtiradi.

Shuningdek, qidiruv interfeysi ham biroz modernizatsiya qilingan. Microsoft mutaxassislarining taʼkidlashicha, yaxshilanishlar barcha yoʻnalishlarda — qidiruv tizimining toʻgʻri ishlashidan tortib, ortiqcha elementlarni tozalashgacha amalga oshirilgan. Bu Oʻzbekistondagi Windows 11 foydalanuvchilari uchun ham juda muhim yangilik, chunki tizimdagi ortiqcha yuklamalar va reklamalar koʻpincha internet trafigi va kompyuter resurslarini sarflanishiga olib kelardi.

Hozirda ushbu funksiya sinov bosqichida boʻlsa-da, yaqin oylarda u barcha Windows 11 foydalanuvchilari uchun global miqyosda amalga kiritilishi kutilmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini oʻrganib chiqib, yakuniy versiyani yanada barqaror holatga keltirishni rejalashtirgan.

Umuman olganda, Microsoft soʻnggi paytlarda Windows 11 interfeysini soddalashtirish va uni ortiqcha "shovqinlardan" xoli qilish siyosatini yuritmoqda. Reklamalarning olib tashlanishi foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini oshirishga va operatsion tizim bilan ishlash tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Tez orada yangilanish barcha mintaqalardagi kompyuterlarda avtomatik tarzda paydo boʻladi.

MicrosoftWindows 11YangilanishTexnologiyaOperatsion Tizim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59SpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqdaSpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqdaBugun, 02:54Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiElon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiBugun, 01:50Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi