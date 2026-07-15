Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdi

·28·Texno
Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdi

Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi Grok Build CLI vositasi orqali foydalanuvchilarning shaxsiy kodlari va maxfiy maʼlumotlari ruxsatsiz serverga yuklangani bilan bogʻliq jiddiy mojarodan soʻng favqulodda choralarni eʼlon qildi. Kompaniya rahbari xavfsizlik nuqtayi nazaridan tizimga ilgari yuklangan barcha foydalanuvchi maʼlumotlari butunlay oʻchirilishini maʼlum qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt vositasi loyihalarning butun tarixini kompaniya serverlariga yashirincha yuborgani aniqlangach qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo Cereblab taxallusi ostidagi kiberxavfsizlik mutaxassisi tomonidan aniqlandi. U Grok Build 0.2.93 versiyasining tarmoq trafigini tahlil qilib, dastur nafaqat soʻrovga tegishli fayllarni, balki butun Git-repozitoriylarini oʻzgarishlar tarixi bilan birga Google Cloud bulutli xotirasiga yuborganini isbotladi. Tadqiqotchi 12 GB hajmli loyihada oddiy soʻrov yuborganda, tizim 5,1 GB maʼlumotni serverga yuklaganiga guvoh boʻlgan.

Maxfiy kalitlar va SSH-parollar xavf ostida

Eng xavfli jihati shundaki, Grok Build CLI nafaqat kodlarni, balki loyiha ichidagi .env fayllarida saqlangan maxfiy kalitlarni ham hech qanday niqoblarsiz (maskirovka) yuborgan. Boshqa foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, ayrim holatlarda dastur hatto foydalanuvchining shaxsiy kompyuteridagi uy katalogidan SSH-kalitlari va parollar menejeri maʼlumotlar bazasini ham serverga uzatib yuborgan. Bu esa foydalanuvchilarning raqamli xavfsizligiga toʻgʻridan-toʻgʻri tahdid soladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xAI sozlamalaridagi "Improve the model" (Modelni yaxshilash) funksiyasini oʻchirib qoʻyish ham maʼlumotlar uzatilishini toʻxtata olmagan. Maʼlum boʻlishicha, ushbu tugma faqat maʼlumotlardan modelni oʻqitishda foydalanishga ruxsat bermaslikka xizmat qilgan, lekin maʼlumotlar baribir kompaniya serverlariga yuborilavergan. Vaholanki, Grok Build asosan lokal rejimda ishlovchi vosita sifatida taqdim etilgan edi.

Mojaro ommalashgach, xAI muammoni yangi versiya chiqarmasdan, server tomonida yashirincha hal qildi. Tadqiqotchi qayta tekshiruv oʻtkazganda, server endi mijozga maʼlumot yuklashni taqiqlovchi maxsus buyruqlarni yubora boshlaganini aniqladi. Shunga qaramay, kompaniya sodir boʻlgan voqea yuzasidan rasmiy tushuntirish bermadi va yigʻilgan maʼlumotlar taqdiri haqida uzoq vaqt sukut saqladi.

Elon Muskning munosabati va xavfsizlik choralari

Vaziyatga shaxsan Elon Musk aralashib, ehtiyot chorasi sifatida barcha avval yuklangan maʼlumotlar oʻchirilishini tasdiqladi. Shuningdek, u foydalanuvchilarni xizmatni sozlash va xatolarni tuzatish uchun ixtiyoriy ravishda maʼlumotlar bilan boʻlishishda davom etishga chaqirdi. Muskning soʻzlariga koʻra, bu mahsulot sifatini oshirish uchun zarurdir.

Kompaniya korporativ mijozlar uchun Zero Data Retention (ZDR) rejimi mavjudligini va ularning maʼlumotlari saqlanmaganini bildirdi. Oddiy foydalanuvchilarga esa /privacy buyrugʻi orqali maʼlumotlarni oʻchirish tavsiya etildi. Biroq, mutaxassislar muammo foydalanuvchi sozlamalari bilan emas, balki dasturning asossiz ravishda haddan tashqari koʻp maʼlumot yigʻishi bilan bogʻliq boʻlganini taʼkidlamoqda.

Ushbu voqea sunʼiy intellekt vositalari bilan ishlashda ehtiyotkorlik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi. Mutaxassislar dasturchilarga oʻz kodlari va maxfiy maʼlumotlarini uchinchi tomon vositalariga ishonib topshirishdan oldin, ularning tarmoq faolligini doimiy nazorat qilib borishni maslahat berishmoqda.

Elon MuskxAIGrokKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59SpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqdaSpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqdaBugun, 02:54Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiWindows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiBugun, 02:28Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi