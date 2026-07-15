Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdi
Fransiya terma jamoasining navbatdagi Jahon chempionatini zabt etish haqidagi orzulari yarim final bosqichida yakuniga yetdi. Didye Desham shogirdlari Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, ketma-ket uchinchi marta finalga chiqish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi. Mazkur magʻlubiyat nafaqat jamoa uchun, balki uning koʻplab yulduzlari uchun ham haqiqiy zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning dastlabki 80 daqiqasi davomida Fransiya birorta ham aniq zarba bera olmagani jamoaning hujum chizigʻidagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Kylian Mbappe, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi dunyo darajasidagi yulduzlar Ispaniya himoyachilari tomonidan butunlay zararsizlantirildi. Uchrashuv davomida "uchranglilar" oʻz oʻyinini topa olmay, raqibning tartibli harakatlari oldida ojiz qoldilar.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi oʻrtalarida himoyachi Lucas Digne tomonidan yoʻl qoʻyilgan xato oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. U oʻz jarima maydonchasi ichida Lamine Yamalga nisbatan qoʻpol ishlatdi va hakam tomonidan belgilangan penaltini Mikel Oyarzabal aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Bu Fransiya uchun turnir davomida birinchi marta hisobda orqada qolish holati boʻldi.
Ispaniyaning ustunligi va Fransiyaning ojizligiIkkinchi boʻlimda ham vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarmadi. Ispaniya terma jamoasi har qanday hujumni qaytarishga tayyor edi. Dani Olmo, Lamine Yamal va Oyarzabal uchligi Fransiya mudofaasini muntazam ravishda xavf ostida ushlab turdi. Oʻyinning 60-daqiqasiga yaqin Ispaniya ikkinchi golni urib, gʻalabani mustahkamladi. Dani Olmo tomonidan yetkazib berilgan pasdan soʻng Porro darvozani ishgʻol qildi.
Ushbu magʻlubiyat Didye Deshamning terma jamoadagi uzoq va muvaffaqiyatli faoliyatiga yakun yasashi mumkin. Murabbiy oʻz jamoasini ketma-ket uchinchi bor finalga olib chiqa olmadi, bu esa Fransiya futbol jamoatchiligi uchun katta hafsalapirlik boʻldi. Jamoaning asosiy yulduzi Kylian Mbappe esa kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi va jamoasini qiyin vaziyatda qutqara olmadi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu natija kutilmagan boʻldi, boisi koʻpchilik Fransiyani turnirning asosiy favoriti sifatida koʻrayotgan edi. Ispaniya esa Luis de la Fuente boshchiligida oʻzining munosib oʻyini bilan final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endilikda "qizil furiya" jahon toji uchun hal qiluvchi bahsda maydonga tushadi.
…