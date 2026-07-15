Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdi

·27·Sport
Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdi

Fransiya terma jamoasining navbatdagi Jahon chempionatini zabt etish haqidagi orzulari yarim final bosqichida yakuniga yetdi. Didye Desham shogirdlari Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, ketma-ket uchinchi marta finalga chiqish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi. Mazkur magʻlubiyat nafaqat jamoa uchun, balki uning koʻplab yulduzlari uchun ham haqiqiy zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning dastlabki 80 daqiqasi davomida Fransiya birorta ham aniq zarba bera olmagani jamoaning hujum chizigʻidagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Kylian Mbappe, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi dunyo darajasidagi yulduzlar Ispaniya himoyachilari tomonidan butunlay zararsizlantirildi. Uchrashuv davomida "uchranglilar" oʻz oʻyinini topa olmay, raqibning tartibli harakatlari oldida ojiz qoldilar.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi oʻrtalarida himoyachi Lucas Digne tomonidan yoʻl qoʻyilgan xato oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. U oʻz jarima maydonchasi ichida Lamine Yamalga nisbatan qoʻpol ishlatdi va hakam tomonidan belgilangan penaltini Mikel Oyarzabal aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Bu Fransiya uchun turnir davomida birinchi marta hisobda orqada qolish holati boʻldi.

Ispaniyaning ustunligi va Fransiyaning ojizligi

Ikkinchi boʻlimda ham vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarmadi. Ispaniya terma jamoasi har qanday hujumni qaytarishga tayyor edi. Dani Olmo, Lamine Yamal va Oyarzabal uchligi Fransiya mudofaasini muntazam ravishda xavf ostida ushlab turdi. Oʻyinning 60-daqiqasiga yaqin Ispaniya ikkinchi golni urib, gʻalabani mustahkamladi. Dani Olmo tomonidan yetkazib berilgan pasdan soʻng Porro darvozani ishgʻol qildi.

Ushbu magʻlubiyat Didye Deshamning terma jamoadagi uzoq va muvaffaqiyatli faoliyatiga yakun yasashi mumkin. Murabbiy oʻz jamoasini ketma-ket uchinchi bor finalga olib chiqa olmadi, bu esa Fransiya futbol jamoatchiligi uchun katta hafsalapirlik boʻldi. Jamoaning asosiy yulduzi Kylian Mbappe esa kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi va jamoasini qiyin vaziyatda qutqara olmadi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu natija kutilmagan boʻldi, boisi koʻpchilik Fransiyani turnirning asosiy favoriti sifatida koʻrayotgan edi. Ispaniya esa Luis de la Fuente boshchiligida oʻzining munosib oʻyini bilan final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endilikda "qizil furiya" jahon toji uchun hal qiluvchi bahsda maydonga tushadi.

FransiyaIspaniyaKylian MbappeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiIspaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiBugun, 01:51David Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandiDavid Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandiBugun, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi