Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdi
Hinge platformasi asoschisi Justin McLeod raqamli tanishuv olamida yangi inqilob qilish maqsadida Overtone deb nomlangan loyihasini taqdim etdi. Mazkur startapni rivojlantirish uchun u allaqachon 18 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Loyihaning asosiy maqsadi foydalanuvchilarni anʼanaviy tanishuv ilovalaridagi zerikarli "svayp" (surish) va cheksiz profillar roʻyxatidan xalos qilishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Eʼtiborlisi shundaki, yangi loyihani moliyalashtirishda Tinder va OkCupid kabi mashhur ilovalar egasi boʻlgan Match Group xoldingi, shuningdek, FirstMark Capital va Pace Capital venchur fondlari ishtirok etmoqda. Justin McLeod oʻtgan yili Hinge bosh direktori lavozimidan ketganidan soʻng, tanishuv sanoatidagi mavjud muammolarni hal etish uchun butunlay boshqacha yondashuv ustida ish boshlagan edi.
Overtone: Tanishuv ilovasi emas, balki shaxsiy yordamchiMcLeod oʻzining blog-postida Overtone anʼanaviy maʼnodagi tanishuv ilovasi emasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu platformada odamlarni shunchaki statistika, iqtiboslar va fotosuratlargacha soddalashtiradigan profillar boʻlmaydi. Xizmat asosan ovozli muloqot va sunʼiy intellekt imkoniyatlariga tayanib, foydalanuvchilar uchun yuqori darajada saralangan tanishuvlarni tashkil etadi.
Forbes Health tomonidan 2024-yilda oʻtkazilgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, tanishuv ilovalari foydalanuvchilarining 78 foizi hissiy toliqish (burnout) holatini boshidan oʻtkazmoqda. Odamlar kuniga oʻrtacha 51 daqiqa vaqtini ilovalarda oʻtkazsa-da, bu koʻpincha mazmunli munosabatlarga olib kelmaydi. Overtone esa aynan shu muammoni hal etishni, yaʼni miqdor emas, balki sifatga eʼtibor qaratishni koʻzlagan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma sunʼiy intellekt yordamida har bir insonni chuqur oʻrganadi, ularning ovozi va oʻziga xos hikoyalarini tinglaydi. Shundan soʻng, tizim munosabatlar psixologiyasiga tayangan holda eng mos nomzodlarni tanlab beradi va nima uchun aynan shu inson sizga mos kelishini shaffof tarzda tushuntiradi. Bu jarayon foydalanuvchini yuzlab profillarni koʻzdan kechirish majburiyatidan ozod qiladi.
Ekspertlar va kelajak rejalariLoyihaning muvaffaqiyatini taʼminlash uchun uning direktorlar kengashiga taniqli munosabatlar eksperti Esther Perel, Match Group rahbari Spencer Rascoff va yetakchilik boʻyicha maslahatchi Diana Chapman kabi mutaxassislar jalb qilingan. Bu esa Overtone shunchaki texnologik ishlanma emas, balki psixologik asosga ega jiddiy loyiha ekanidan dalolat beradi.
Hozirda Ditto va Date Drop kabi boshqa yangi ilovalar ham sunʼiy intellekt orqali juftliklarni tanlash usulini sinab koʻrmoqda. Biroq McLeodning tajribasi va yirik sarmoyadorlarning qoʻllab-quvvatlashi Overtone loyihasini bozorda yetakchiga aylantirishi mumkin. Xizmat joriy yilning oxirida maʼlum hududlarda ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologiyalar qiziqarli boʻlishi tabiiy. Chunki mahalliy bozorda ham raqamli tanishuv madaniyati rivojlanib bormoqda, ammo koʻpchilik mavjud ilovalardagi yuzaki yondashuvdan charchagan. Sunʼiy intellektga asoslangan ovozli yordamchilar kelajakda insonlar oʻrtasidagi samimiy muloqotni tiklashga xizmat qilishi kutilmoqda.
…