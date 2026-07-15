Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdi

·0·Texno
Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdi

Hinge platformasi asoschisi Justin McLeod raqamli tanishuv olamida yangi inqilob qilish maqsadida Overtone deb nomlangan loyihasini taqdim etdi. Mazkur startapni rivojlantirish uchun u allaqachon 18 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Loyihaning asosiy maqsadi foydalanuvchilarni anʼanaviy tanishuv ilovalaridagi zerikarli "svayp" (surish) va cheksiz profillar roʻyxatidan xalos qilishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eʼtiborlisi shundaki, yangi loyihani moliyalashtirishda Tinder va OkCupid kabi mashhur ilovalar egasi boʻlgan Match Group xoldingi, shuningdek, FirstMark Capital va Pace Capital venchur fondlari ishtirok etmoqda. Justin McLeod oʻtgan yili Hinge bosh direktori lavozimidan ketganidan soʻng, tanishuv sanoatidagi mavjud muammolarni hal etish uchun butunlay boshqacha yondashuv ustida ish boshlagan edi.

Overtone: Tanishuv ilovasi emas, balki shaxsiy yordamchi

McLeod oʻzining blog-postida Overtone anʼanaviy maʼnodagi tanishuv ilovasi emasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu platformada odamlarni shunchaki statistika, iqtiboslar va fotosuratlargacha soddalashtiradigan profillar boʻlmaydi. Xizmat asosan ovozli muloqot va sunʼiy intellekt imkoniyatlariga tayanib, foydalanuvchilar uchun yuqori darajada saralangan tanishuvlarni tashkil etadi.

Forbes Health tomonidan 2024-yilda oʻtkazilgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, tanishuv ilovalari foydalanuvchilarining 78 foizi hissiy toliqish (burnout) holatini boshidan oʻtkazmoqda. Odamlar kuniga oʻrtacha 51 daqiqa vaqtini ilovalarda oʻtkazsa-da, bu koʻpincha mazmunli munosabatlarga olib kelmaydi. Overtone esa aynan shu muammoni hal etishni, yaʼni miqdor emas, balki sifatga eʼtibor qaratishni koʻzlagan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma sunʼiy intellekt yordamida har bir insonni chuqur oʻrganadi, ularning ovozi va oʻziga xos hikoyalarini tinglaydi. Shundan soʻng, tizim munosabatlar psixologiyasiga tayangan holda eng mos nomzodlarni tanlab beradi va nima uchun aynan shu inson sizga mos kelishini shaffof tarzda tushuntiradi. Bu jarayon foydalanuvchini yuzlab profillarni koʻzdan kechirish majburiyatidan ozod qiladi.

Ekspertlar va kelajak rejalari

Loyihaning muvaffaqiyatini taʼminlash uchun uning direktorlar kengashiga taniqli munosabatlar eksperti Esther Perel, Match Group rahbari Spencer Rascoff va yetakchilik boʻyicha maslahatchi Diana Chapman kabi mutaxassislar jalb qilingan. Bu esa Overtone shunchaki texnologik ishlanma emas, balki psixologik asosga ega jiddiy loyiha ekanidan dalolat beradi.

Hozirda Ditto va Date Drop kabi boshqa yangi ilovalar ham sunʼiy intellekt orqali juftliklarni tanlash usulini sinab koʻrmoqda. Biroq McLeodning tajribasi va yirik sarmoyadorlarning qoʻllab-quvvatlashi Overtone loyihasini bozorda yetakchiga aylantirishi mumkin. Xizmat joriy yilning oxirida maʼlum hududlarda ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologiyalar qiziqarli boʻlishi tabiiy. Chunki mahalliy bozorda ham raqamli tanishuv madaniyati rivojlanib bormoqda, ammo koʻpchilik mavjud ilovalardagi yuzaki yondashuvdan charchagan. Sunʼiy intellektga asoslangan ovozli yordamchilar kelajakda insonlar oʻrtasidagi samimiy muloqotni tiklashga xizmat qilishi kutilmoqda.

OvertoneSunʼiy IntellektHingeTexnologiyaTanishuv Ilovalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiApple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 00:51Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiSoyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiBugun, 00:27Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi