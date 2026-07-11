Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldi

·46·Dunyo
Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldi

Futbol muxlislari Jahon chempionatini turlicha nishonlaydi. Biroq Londonda yashovchi ashaddiy futbol ishqibozi Gas Halli bu borada o‘zgacha g‘oyasi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. U turnirda ishtirok etayotgan 48 ta mamlakatning har biridan pivo to‘pladi va musobaqadan chiqib ketgan har bir jamoa sharafiga aynan o‘sha mamlakat pivosini ochib ichishni odat qildi. Bu haqda BBC Sport xabar berdi.

Gas Hallining aytishicha, u har bir jamoa musobaqani tark etganidan so‘ng o‘sha mamlakat pivosini ochadi. Buni u jamoaning turnirdagi ishtirokini e’tirof etish va bir vaqtning o‘zida chempionlikni qo‘lga kirita olmaganiga xos ramziy «tost» sifatida qabul qiladi.

«Har bir jamoa musobaqadan chiqib ketgach, o‘sha mamlakat pivosini ochaman. Bu ularning ishtirokini nishonlash va chempionlikni qo‘lga kirita olmaganini o‘ziga xos tarzda e’tirof etishdir», — dedi u.

Muxlis mazkur kolleksiyani shakllantirishni 2025 yilda boshlagan. U qisqa vaqt ichida ayrim mamlakatlar pivosini topish juda mushkul ekanini anglagan. Ayniqsa, Iroqdan pivo topish unga ancha qiyin kechgan.

«Iroq pivosi haqiqiy boshog‘riq bo‘ldi. Oxiri Polshada yashovchi bir odamdan uni sotib oldim. U bir necha yil avval Iroqqa safar qilib, u yerdan bir shisha pivoni esdalik sifatida olib qaytgan ekan. Men unga taxminan 30 funt to‘ladim», — deydi Halli.

Kolleksioner ba’zi ichimliklarni oddiy sotib olish emas, balki almashish orqali qo‘lga kiritgan. Masalan, u Finlyandiyadagi bir kolleksionerga noyob ingliz pivolarini berib, evaziga Qatarning Fizzin ichimligini olgan. Shuningdek, boshqa bir kolleksioner bilan Panama pivosini Saudiya Arabistonining Moussy ichimligiga almashtirgan.

Qatar va Saudiya Arabistoni kabi spirtli ichimliklar ommalashmagan mamlakatlar uchun ham u o‘ziga xos yechim topgan.

«Bu davlatlarda alkogol iste’moli cheklangani uchun arpa solodidan tayyorlangan alkogolsiz malt ichimliklarini tanladim. Ular o‘sha hududlarda pivoga eng yaqin mahsulot hisoblanadi», — deb tushuntirdi u.

Hozircha Halli o‘z kolleksiyasidagi pivolarni turnir natijalariga qarab bosqichma-bosqich ochib bormoqda. Uning aytishicha, Jahon chempionati yakunlangach, keyingi musobaqa uchun ham shunga o‘xshash yangi kolleksiya yig‘ishni rejalashtirmoqda.

Gas Hallining g‘oyasi ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Ko‘plab futbol muxlislari uning kolleksiyasi va har bir mamlakatni o‘ziga xos tarzda hurmat qilishiga ijobiy munosabat bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiBugun, 22:27Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBugun, 21:36Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Bugun, 21:23Germaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiGermaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 19:16Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Bugun, 18:51Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi