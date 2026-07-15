Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdi

·21·Dunyo
Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdi

Hindistonlik taniqli jamoat faoli va muhandis Sonam Vangchuk Dehli markazida ochlik aksiyasini boshlaganiga 17 kun bo‘ldi. Uning sog‘lig‘i tobora og‘irlashayotgani aytilmoqda. Faol mamlakat ta’lim vaziri Dharmendra Pradhanning iste’fosini talab qilmoqda. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Vangchuk may oyida yuz bergan imtihon savollari sizib chiqishi mojarosidan keyin norozilikka chiqqan yoshlarni qo‘llab-quvvatlamoqda. Ushbu voqea millionlab talabalarga ta’sir qilgan va bosh vazir Narendra Modi hukumatiga qarshi e’tirozlarni kuchaytirgan.

Norozilik aksiyasini 30 yoshli Abhijit Dipke asos solgan Cockroach Janta Party (CJP) — “Suvaraklar xalq partiyasi” tashkil qilmoqda. Harakat Instagram'da tez ommalashib, bir necha kun ichida 22 million obunachi to‘plagan.

59 yoshli Vangchuk Dehlidagi Jantar Mantar maydonida ochlikni davom ettirmoqda. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, u hatto gapirishga ham juda ojiz. CJP bildirishicha, 14 iyul holatiga u 8,5 kilogramm vazn yo‘qotgan. 13 iyul kuni esa aksiya ishtirokchilaridan biri hushidan ketib, shifoxonaga olib ketilgan.

Vazir Dharmendra Pradhan va hukumat rasmiylari hozircha bu masala yuzasidan izoh bermagan.

Sonam Vangchuk o‘z vaqtida mashhur Bollivud filmi qahramoni obraziga ilhom bergan muhandis sifatida ham tanilgan. Muxolifat yetakchilari uning hayoti xavf ostida ekanini ta’kidlab, ochlik aksiyasini to‘xtatishga chaqirmoqda.

Noroziliklarga yana bir asos — yoshlar o‘rtasidagi ishsizlik va imtihonlardagi qonunbuzarliklar bo‘ldi. Imtihon savollari internetga tarqalganidan so‘ng 2,3 million nafar abituriyent qatnashgan tibbiyot kollejiga qabul imtihonlari bekor qilinib, keyinchalik qayta o‘tkazilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiBugun, 01:44Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Kecha, 23:06Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Kecha, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi