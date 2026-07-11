70 yil “temir o‘pka”da yashagan ayolning hayot yo‘li yakunlandi

·0·Dunyo
70 yil “temir o‘pka”da yashagan ayolning hayot yo‘li yakunlandi

AQSHda afsonaviy “temir o‘pka” apparatidan foydalanib kelgan so‘nggi bemor Marta Lillard 78 yoshida vafot etdi. U poliomiyelit bilan og‘riganidan keyin qariyb 70 yildan ortiq vaqt davomida aynan shu noyob qurilma yordamida hayot kechirgan. Zamonaviy sun’iy nafas oldirish texnologiyalari keng ommalashganiga qaramay, Marta hayotining oxirigacha o‘zini hayotga qaytargan ushbu apparatdan voz kechishni istamagan.

Ma’lum qilinishicha, Marta Lillard 1953 yilda, atigi besh yoshida poliomiyelit kasalligiga chalingan. O‘sha davrda mazkur kasallik AQSH bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lib, minglab odamlarning hayotiga jiddiy xavf solgan. Infeksiya uning nafas olish tizimiga ta’sir qilib, mustaqil nafas olish imkoniyatini deyarli yo‘qqa chiqargan. Shundan so‘ng shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun “temir o‘pka” deb nomlangan maxsus apparatdan foydalanishgan.

Ushbu qurilma germetik yopiq metall kameradan iborat bo‘lib, uning ichida hosil qilinadigan manfiy bosim o‘pkani sun’iy ravishda ishlashga majbur qiladi. Keyinchalik tibbiyot jadal rivojlanib, zamonaviy nafas oldirish apparatlari paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, Marta Lillard o‘zini aynan shu qurilma bilan xavfsiz his qilishini aytgan va uni almashtirishni istamagan.

U 2021 yilda bergan intervyusida bu qarorini shunday izohlagan edi:

«Menga bu apparat umuman kerak bo‘lmasligini xohlardim. Ammo ba’zida unga rahmat aytaman. Chunki aynan shu mashina hayotimni saqlab qoldi. Agar u bo‘lmaganida, bugun tirik bo‘lmas edim».

Bolaligida Marta deyarli butun vaqtini “temir o‘pka” ichida o‘tkazgan. Shu sababli u maktabga ham kuniga taxminan bir soatgina bora olgan. Vaqt o‘tishi bilan ahvoli biroz yaxshilangan va uzoq yillar davomida apparatdan asosan faqat tungi uyqu vaqtida foydalanib kelgan.

Biroq hayotining so‘nggi yillarida COVID-19 infeksiyasining asoratlari uning salomatligini yana og‘irlashtirdi. Natijada Marta yana deyarli butun kun davomida “temir o‘pka” apparati ichida bo‘lishga majbur bo‘lgan.

Kamyob tibbiy qurilmadan foydalanish turli qiyinchiliklarni ham keltirib chiqargan. 1990-yillarda apparat nosozlana boshlagach, Marta unga mos boshqa qurilma izlashga to‘g‘ri kelgan. Bir safar kuchli muzli bo‘ron tufayli elektr ta’minoti uzilib, hatto zaxira generatori ham ishdan chiqqan. Shunda u hayotini saqlab qolish uchun favqulodda xizmatlarga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Yaqinlarining ma’lum qilishicha, Marta Lillard COVID-19 asoratlari bilan uzoq davom etgan kurashdan so‘ng 26 iyun kuni olamdan o‘tgan.

U nafaqat og‘ir kasallik bilan kurashgan inson, balki jamiyat uchun faol mehnat qilgan ko‘ngilli sifatida ham esda qoldi. Marta hayvonlarni himoya qilish tashkilotlariga yordam bergan, bolalar markazida faoliyat yuritgan va ishonch telefonida operator sifatida ishlagan. Bundan tashqari, u she’rlar yozgan, rasm chizgan hamda bir qo‘li bilan ijro etish mumkin bo‘lgan fortepiano kuylarini ham bastalagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaKecha, 22:58Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiKecha, 22:45Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiLvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiKecha, 22:15Bokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiKecha, 21:11Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiKecha, 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi