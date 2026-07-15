Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandi

·39·Dunyo
Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandi

Yevropaning Solar Orbiter kosmik apparati uzoq vaqtdan buyon ilk marta Quyoshning Yerdan ko‘rinmaydigan teskari tomonida qanday jarayonlar kechayotganini kuzatishga muvaffaq bo‘ldi. Olingan yangi ma’lumotlar olimlar kutgan natijadan farq qildi — so‘nggi oylarda diqqat bilan kuzatilgan ulkan faol hududlar o‘z faolligini tez sur’atlarda yo‘qota boshlagan. Bu haqda Tengrinews xabar berdi.

Kuzatuvlar vaqtida Solar Orbiter apparati Quyoshning Yerga qarama-qarshi qismida joylashgan bo‘lib, bu Yerdagi teleskoplar uchun ko‘rinmaydigan hududni tasvirga olish imkonini berdi. Aynan shu tomonda yaqin vaqtgacha, xususan iyun oyi oxirida, so‘nggi yillardagi eng yirik va eng faol hisoblangan 4478 va 4479 raqamli hududlar joylashgan edi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bor-yo‘g‘i ikki hafta avval oxirgi o‘n yillikdagi ikkinchi eng katta faol hudud sifatida baholangan 4478-zona hozirga kelib sezilarli darajada kuchsizlangan.

«Pastda joylashgan va ikki hafta oldin o‘n yillikning ikkinchi eng yirik hududi hisoblangan 4478-zona juda zaiflashdi. U Yer tomonga yana qaytishiga taxminan bir hafta vaqt qolgan bo‘lsa-da, shu paytgacha saqlanib qolishi ham so‘roq ostida. Biroq 4479-hudud hozircha faolligini saqlab turibdi», — deydi laboratoriya mutaxassislari.

Shu tariqa, Quyoshdagi eng kuchli faol hududlardan biri Yerga yana yuzlanishidan oldin butunlay yo‘qolib ketishi mumkin. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, ayni paytda Quyoshda g‘ayrioddiy darajada sokin davr kuzatilmoqda. Hatto Solar Orbiter apparatining rentgen datchiklari ham hech qanday sezilarli faollikni qayd etmagan.

Olimlar nima uchun boshqacha natijani kutgan edi?

May oyidayoq mutaxassislar Quyoshning teskari tomonida juda katta faol hudud paydo bo‘lganini aniqlagan edi. O‘shanda olimlar uni 2024 yilda kuzatilgan shunga o‘xshash hudud bilan taqqoslagan. Aynan o‘sha faol mintaqa Yerda so‘nggi 20 yildagi eng kuchli magnit bo‘ronlaridan birini keltirib chiqargan edi.

Tadqiqotchilar yangi hudud ham iyun oyida Yer tomonga burilib, yana kuchli chaqnashlar va magnit bo‘ronlari manbayiga aylanishini taxmin qilgandi. Biroq Solar Orbiter tomonidan yuborilgan so‘nggi ma’lumotlar bu kutilmalarni tasdiqlamadi. Kuzatuvlar eng yirik faol zonalardan biri ancha zaiflashganini, Quyoshning umumiy faolligi esa kutilmagan darajada pastligicha qolayotganini ko‘rsatdi.

Mutaxassislar mazkur jarayonlarni kuzatishda davom etmoqda. Ular Quyosh faolligidagi bunday o‘zgarishlar kelgusida Yerga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan kosmik ob-havoni oldindan bashorat qilishda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlamoqda.

Solar OrbiterTengrinewsYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Kecha, 23:06Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Kecha, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi