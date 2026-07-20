Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldi

·18·Sport
Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida yakuniga yetgan 2026-yilgi jahon chempionati nafaqat Ispaniya terma jamoasining gʻalebasi, balki futbolchilarning shaxsiy yutuqlari bilan ham tarixda qoladigan boʻldi. FIFA tomonidan rasman eʼlon qilingan natijalarga koʻra, turnirning eng yaxshi futbolchisi deb Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri topildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyalik tayanch yarim himoyachisi Rodri FIFA Texnik tadqiqot guruhi tomonidan oʻtkazilgan ovoz berish jarayonida eng koʻp ball toʻplab, «Oltin toʻp» (Golden Ball) sovriniga loyiq koʻrildi. Uning maydon markazidagi ishonchli oʻyini va jamoasining chempionlik yoʻli dagi hissasi mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Lionel Messi ovoz berish natijalariga koʻra «Kumush toʻp» sohibi boʻldi, Kylian Mbappe esa kuchli uchlikni yakunlab, «Bronza toʻp»ni qoʻshni qoʻldi.

Mbappe va Messi oʻrtasidagi toʻpurarlar poygasi

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe turnir davomida oʻzining sermahsulligini yana bir bor isbotladi. Goal.com xabariga koʻra, u 769 daqiqa davomida raqiblar darvozasiga 10 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi va «Oltin butsa» (Golden Boot) sovrinini qoʻlga kiritdi. Mbappe oʻzining eng yaqin taʼqibchisi Lionel Messidan ikki gol farqi bilan oʻzib ketdi.

Argentina sardori Lionel Messi 8 ta gol va 4 ta assist bilan «Kumush butsa»ga ega chiqdi. Angliyalik yosh yulduz Jud Bellingem esa 7 ta gol va 1 ta golli uzatma bilan turnirning uchinchi toʻpurari sifatida «Bronza butsa»ni oʻziniki qildi. Ushbu koʻrsatkichlar 104 ta uchrashuvdan iborat kengaytirilgan formatdagi jahon chempionati oʻta hujumkor ruhda oʻtganidan dalolat beradi.

Ispaniyaning mutlaq gegemonligi

Ispaniya terma jamoasi nafaqat bosh sovringa, balki deyarli barcha individual mukofotlarga ham egalik qildi. Turnirning eng yaxshi darvozaboni deb Unai Simon topildi va unga «Oltin qoʻlqop» topshirildi. U finalgacha boʻlgan yoʻlda bir qator qiyin seyvlar bilan oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qola oldi.

Shuningdek, «Eng yaxshi yosh futbolchi» nominatsiyasida ham ispanlar gʻolib chiqdi. 2005-yil 1-yanvardan keyin tugʻilgan oʻyinchilar orasida Pau Cubarsi tengsiz deb topildi. 19 yoshli himoyachi turnir davomida oʻzining sovuqqonligi va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan FIFA ekspertlarini hayratda qoldirdi.

Turnirning boshqa muhim natijalari va sovrindorlari quyidagicha koʻrinish oldi:

  • Rodri – «Oltin toʻp» (Eng yaxshi futbolchi);
  • Kylian Mbappe – «Oltin butsa» (Toʻpurar, 10 gol);
  • Unai Simon – «Oltin qoʻlqop» (Eng yaxshi darvozabon);
  • Pau Cubarsi – Eng yaxshi yosh futbolchi;
  • Niderlandiya – FIFA Fair Play sovrini (Eng tartibli jamoa).
Maʼumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Shimoliy Amerikada oʻtkazilgan ushbu jahon chempionati tomoshabinlar tashrifi boʻyicha ham rekord oʻrnatdi – stadionlarga jami 6,9 millionga yaqin muxlis tashrif buyurdi. Bu futbol tarixidagi eng keng koʻlamli va daromadli musobaqalardan biriga aylandi.

JCh-2026RodriKylian MbappeLionel MessiIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Bugun, 09:14Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Bugun, 08:59Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiOtamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiBugun, 08:37Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariLionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariBugun, 08:34JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiBugun, 08:34Yamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliYamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi