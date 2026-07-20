Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida yakuniga yetgan 2026-yilgi jahon chempionati nafaqat Ispaniya terma jamoasining gʻalebasi, balki futbolchilarning shaxsiy yutuqlari bilan ham tarixda qoladigan boʻldi. FIFA tomonidan rasman eʼlon qilingan natijalarga koʻra, turnirning eng yaxshi futbolchisi deb Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri topildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniyalik tayanch yarim himoyachisi Rodri FIFA Texnik tadqiqot guruhi tomonidan oʻtkazilgan ovoz berish jarayonida eng koʻp ball toʻplab, «Oltin toʻp» (Golden Ball) sovriniga loyiq koʻrildi. Uning maydon markazidagi ishonchli oʻyini va jamoasining chempionlik yoʻli dagi hissasi mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Lionel Messi ovoz berish natijalariga koʻra «Kumush toʻp» sohibi boʻldi, Kylian Mbappe esa kuchli uchlikni yakunlab, «Bronza toʻp»ni qoʻshni qoʻldi.
Mbappe va Messi oʻrtasidagi toʻpurarlar poygasiFransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe turnir davomida oʻzining sermahsulligini yana bir bor isbotladi. Goal.com xabariga koʻra, u 769 daqiqa davomida raqiblar darvozasiga 10 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi va «Oltin butsa» (Golden Boot) sovrinini qoʻlga kiritdi. Mbappe oʻzining eng yaqin taʼqibchisi Lionel Messidan ikki gol farqi bilan oʻzib ketdi.
Argentina sardori Lionel Messi 8 ta gol va 4 ta assist bilan «Kumush butsa»ga ega chiqdi. Angliyalik yosh yulduz Jud Bellingem esa 7 ta gol va 1 ta golli uzatma bilan turnirning uchinchi toʻpurari sifatida «Bronza butsa»ni oʻziniki qildi. Ushbu koʻrsatkichlar 104 ta uchrashuvdan iborat kengaytirilgan formatdagi jahon chempionati oʻta hujumkor ruhda oʻtganidan dalolat beradi.
Ispaniyaning mutlaq gegemonligiIspaniya terma jamoasi nafaqat bosh sovringa, balki deyarli barcha individual mukofotlarga ham egalik qildi. Turnirning eng yaxshi darvozaboni deb Unai Simon topildi va unga «Oltin qoʻlqop» topshirildi. U finalgacha boʻlgan yoʻlda bir qator qiyin seyvlar bilan oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qola oldi.
Shuningdek, «Eng yaxshi yosh futbolchi» nominatsiyasida ham ispanlar gʻolib chiqdi. 2005-yil 1-yanvardan keyin tugʻilgan oʻyinchilar orasida Pau Cubarsi tengsiz deb topildi. 19 yoshli himoyachi turnir davomida oʻzining sovuqqonligi va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan FIFA ekspertlarini hayratda qoldirdi.
Turnirning boshqa muhim natijalari va sovrindorlari quyidagicha koʻrinish oldi:
- Rodri – «Oltin toʻp» (Eng yaxshi futbolchi);
- Kylian Mbappe – «Oltin butsa» (Toʻpurar, 10 gol);
- Unai Simon – «Oltin qoʻlqop» (Eng yaxshi darvozabon);
- Pau Cubarsi – Eng yaxshi yosh futbolchi;
- Niderlandiya – FIFA Fair Play sovrini (Eng tartibli jamoa).
…