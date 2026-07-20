Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdi

·35·Sport
Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan 2026-yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionati oʻz yakuniga yetdi. Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan final bahsida Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ikkinchi bor jahon tojiga ega chiqdi. Garchi final uchrashuvi turnir tarixidagi eng zerikarli oʻyinlardan biri sifatida baholangan boʻlsa-da, "Qizil furiya"ning tartibli oʻyini ularga munosib chempionlikni taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Oʻyin yakunlanishi arafasida argentinalik Enzo Fernandez ikkinchi sariq kartochkani olib maydonni tark etdi va bu "albiseleste"ning soʻnggi umidlarini ham chippakka chiqardi. Finaldan soʻng maydonda yuzaga kelgan tartibsizliklar, xususan Leandro Paredesning ispan futbolchilariga nisbatan tajovuzkor harakatlari turnirning tantanali yakuniga biroz soya soldi.

Turnir qahramonlari va kashfiyotlar

Goal.com nashri tahliliga koʻra, ushbu chempionatning eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland boʻldi. Norvegiya terma jamoasi chorak finalda Angliyaga imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Erling Xoland 5 ta oʻyinda 7 ta gol urib, oʻzining fenomenal darajasini yana bir bor isbotladi. Ayniqsa, Norvegiyaning besh karra jahon chempioni Braziliya ustidan qozongan gʻalabasi musobaqa tarixidagi eng katta sensatsiyalardan biriga aylandi.

Lionel Messi va Kylian Mbappe turnir davomida oʻz jamoalarini yetaklab, muxlislarga unutilmas lahzalar taqdim etishdi. Ispaniya esa butun musobaqa davomida oʻzining mustahkam himoyasi va yarim himoyadagi ustunligi bilan barchadan ajralib turdi. Luis de la Fuente shogirdlari haqli ravishda "Beautiful Game" (goʻzal oʻyin) anʼanalarini saqlab qolgan jamoa sifatida eʼtirof etilmoqda.

Afsunli davrning yakuni

Mazkur mundial koʻplab afsonaviy futbolchilar uchun soʻnggisi boʻldi. Cristiano Ronaldo va Neymar kabi yulduzlar uchun bu xayrlashuv turniri kutilganidek omadli kechmadi. Ularning koʻz yoshlari va turnirni erta tark etishlari futbol olamida bir davr yakunlanayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, AQSH terma jamoasi yetakchisi Christian Pulisic oʻz uyidagi mundialda kutilgan darajada porlay olmagani mahalliy muxlislar uchun katta zarba boʻldi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu chempionat yangicha format va kengaytirilgan ishtirokchilar tarkibi bilan yodda qoldi. Markaziy Osiyo mintaqasida futbolga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Ispaniya kabi jamoalarning taktik sxemalari va Norvegiya kabi autsayderlarning jasorati mahalliy mutaxassislar uchun katta tajriba maktabi boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yilgi Jahon chempionati ham quvonchli, ham mahzun lahzalarga boy boʻldi. Ispaniya oʻzining oltin davriga qaytganini eʼlon qilgan boʻlsa, Argentina va Braziliya kabi grandlar uchun yangi avlodni shakllantirish vaqti kelgani ayon boʻldi. Futbol olami endi yangi yulduzlar va yangi gʻalabalar sari intilishda davom etadi.

FutbolJahon ChempionatiIspaniyaLionel MessiErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi