Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan 2026-yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionati oʻz yakuniga yetdi. Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan final bahsida Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ikkinchi bor jahon tojiga ega chiqdi. Garchi final uchrashuvi turnir tarixidagi eng zerikarli oʻyinlardan biri sifatida baholangan boʻlsa-da, "Qizil furiya"ning tartibli oʻyini ularga munosib chempionlikni taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Oʻyin yakunlanishi arafasida argentinalik Enzo Fernandez ikkinchi sariq kartochkani olib maydonni tark etdi va bu "albiseleste"ning soʻnggi umidlarini ham chippakka chiqardi. Finaldan soʻng maydonda yuzaga kelgan tartibsizliklar, xususan Leandro Paredesning ispan futbolchilariga nisbatan tajovuzkor harakatlari turnirning tantanali yakuniga biroz soya soldi.
Turnir qahramonlari va kashfiyotlarGoal.com nashri tahliliga koʻra, ushbu chempionatning eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland boʻldi. Norvegiya terma jamoasi chorak finalda Angliyaga imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Erling Xoland 5 ta oʻyinda 7 ta gol urib, oʻzining fenomenal darajasini yana bir bor isbotladi. Ayniqsa, Norvegiyaning besh karra jahon chempioni Braziliya ustidan qozongan gʻalabasi musobaqa tarixidagi eng katta sensatsiyalardan biriga aylandi.
Lionel Messi va Kylian Mbappe turnir davomida oʻz jamoalarini yetaklab, muxlislarga unutilmas lahzalar taqdim etishdi. Ispaniya esa butun musobaqa davomida oʻzining mustahkam himoyasi va yarim himoyadagi ustunligi bilan barchadan ajralib turdi. Luis de la Fuente shogirdlari haqli ravishda "Beautiful Game" (goʻzal oʻyin) anʼanalarini saqlab qolgan jamoa sifatida eʼtirof etilmoqda.
Afsunli davrning yakuniMazkur mundial koʻplab afsonaviy futbolchilar uchun soʻnggisi boʻldi. Cristiano Ronaldo va Neymar kabi yulduzlar uchun bu xayrlashuv turniri kutilganidek omadli kechmadi. Ularning koʻz yoshlari va turnirni erta tark etishlari futbol olamida bir davr yakunlanayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, AQSH terma jamoasi yetakchisi Christian Pulisic oʻz uyidagi mundialda kutilgan darajada porlay olmagani mahalliy muxlislar uchun katta zarba boʻldi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu chempionat yangicha format va kengaytirilgan ishtirokchilar tarkibi bilan yodda qoldi. Markaziy Osiyo mintaqasida futbolga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Ispaniya kabi jamoalarning taktik sxemalari va Norvegiya kabi autsayderlarning jasorati mahalliy mutaxassislar uchun katta tajriba maktabi boʻlib xizmat qiladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yilgi Jahon chempionati ham quvonchli, ham mahzun lahzalarga boy boʻldi. Ispaniya oʻzining oltin davriga qaytganini eʼlon qilgan boʻlsa, Argentina va Braziliya kabi grandlar uchun yangi avlodni shakllantirish vaqti kelgani ayon boʻldi. Futbol olami endi yangi yulduzlar va yangi gʻalabalar sari intilishda davom etadi.
…