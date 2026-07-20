Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildi

·51·Sport
Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildi

Argentina prezidenti Javier Milei Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatga qaramay, milliy terma jamoa sharafiga mamlakatda dam olish kuni eʼlon qilinishini tasdiqladi. Finalda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, davlat rahbari futbolchilar va murabbiylar shtabining turnirdagi mehnatini yuksak baholash lozim deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Argentina hukumati kutilmagan qaror qabul qilib, jamoaga bayram tantanalari oʻtkaziladigan aniq sanani tanlash huquqini bergan. Final bahsida Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida magʻlub boʻlgan "Albiseleste" vakillari, garchi jahon tojini oʻzida saqlab qola olmagan boʻlsa-da, prezident tomonidan qoʻllab-quvvatlandi.

Kutilmagan qaror va jamoatchilik eʼtirozi

Ushbu qaror Argentina jamoatchiligi orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik muxlislar va ekspertlar finalda birorta ham aniq zarba bera olmagan va ikkinchi oʻrinni egallagan jamoa uchun milliy bayram eʼlon qilinishini mantiqsiz deb hisoblamoqda. Hatto ayrim fuqarolar bu xabarni texnik xatolik deb ham gumon qilishdi.

Prezident Javier Milei oʻzining xurofiy qarashlari tufayli Nyu-Yorkda oʻtgan final bahsiga shaxsan tashrif buyurmagan edi. Biroq u ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz qarorini quyidagicha izohladi: "Milliy terma jamoamiz erishgan natijani nishonlash borasidagi xavotirlarni inobatga olib, shuni maʼlum qilamanki, futbolchilar va murabbiylar shtabi tantana qilish uchun qaysi kunni tanlashsa, oʻsha kun dam olish kuni deb eʼlon qilinadi".

Shuningdek, davlat rahbari Lionel Messi va uning jamoadoshlarini himoya qilib, ular oxirigacha kurashganini taʼkidladi. "Katta rahmat, futbolchilar. Biz oxirigacha mardona kurashdik. Argentina har doim yuqori choʻqqilarda", — deya qoʻshimcha qildi Milei oʻzining navbatdagi postida.

Lionel Messi va jamoaning kelajagi

Ayni damda Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi oldida jiddiy vazifa turibdi. Lionel Scaloni boshchiligidagi mutaxassislar xalqaro maydonni tark etishga tayyorlanayotgan faxriy futbolchilar oʻrnini bosuvchi yangi iqtidorlarni izlashga majbur. Bu borada ayniqsa jamoa sardori Lionel Messi bilan bogʻliq vaziyat mavhumligicha qolmoqda.

Taxminlarga koʻra, 39 yoshli Lionel Messi uchun bu faoliyatidagi oltinchi va soʻnggi jahon chempionati boʻldi. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan yulduz futbolchi terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi borasida hali rasmiy bayonot bergani yoʻq. Muxlislar esa bayram tantanalaridan koʻra, jamoaning kelajakdagi yangilanish jarayoni koʻproq foyda keltirishini taʼkidlashmoqda.

ArgentinaLionel MessiJavier MileiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi