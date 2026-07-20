Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildi
Argentina prezidenti Javier Milei Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatga qaramay, milliy terma jamoa sharafiga mamlakatda dam olish kuni eʼlon qilinishini tasdiqladi. Finalda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, davlat rahbari futbolchilar va murabbiylar shtabining turnirdagi mehnatini yuksak baholash lozim deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Argentina hukumati kutilmagan qaror qabul qilib, jamoaga bayram tantanalari oʻtkaziladigan aniq sanani tanlash huquqini bergan. Final bahsida Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida magʻlub boʻlgan "Albiseleste" vakillari, garchi jahon tojini oʻzida saqlab qola olmagan boʻlsa-da, prezident tomonidan qoʻllab-quvvatlandi.
Kutilmagan qaror va jamoatchilik eʼtiroziUshbu qaror Argentina jamoatchiligi orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik muxlislar va ekspertlar finalda birorta ham aniq zarba bera olmagan va ikkinchi oʻrinni egallagan jamoa uchun milliy bayram eʼlon qilinishini mantiqsiz deb hisoblamoqda. Hatto ayrim fuqarolar bu xabarni texnik xatolik deb ham gumon qilishdi.
Prezident Javier Milei oʻzining xurofiy qarashlari tufayli Nyu-Yorkda oʻtgan final bahsiga shaxsan tashrif buyurmagan edi. Biroq u ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz qarorini quyidagicha izohladi: "Milliy terma jamoamiz erishgan natijani nishonlash borasidagi xavotirlarni inobatga olib, shuni maʼlum qilamanki, futbolchilar va murabbiylar shtabi tantana qilish uchun qaysi kunni tanlashsa, oʻsha kun dam olish kuni deb eʼlon qilinadi".
Shuningdek, davlat rahbari Lionel Messi va uning jamoadoshlarini himoya qilib, ular oxirigacha kurashganini taʼkidladi. "Katta rahmat, futbolchilar. Biz oxirigacha mardona kurashdik. Argentina har doim yuqori choʻqqilarda", — deya qoʻshimcha qildi Milei oʻzining navbatdagi postida.
Lionel Messi va jamoaning kelajagiAyni damda Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi oldida jiddiy vazifa turibdi. Lionel Scaloni boshchiligidagi mutaxassislar xalqaro maydonni tark etishga tayyorlanayotgan faxriy futbolchilar oʻrnini bosuvchi yangi iqtidorlarni izlashga majbur. Bu borada ayniqsa jamoa sardori Lionel Messi bilan bogʻliq vaziyat mavhumligicha qolmoqda.
Taxminlarga koʻra, 39 yoshli Lionel Messi uchun bu faoliyatidagi oltinchi va soʻnggi jahon chempionati boʻldi. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan yulduz futbolchi terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi borasida hali rasmiy bayonot bergani yoʻq. Muxlislar esa bayram tantanalaridan koʻra, jamoaning kelajakdagi yangilanish jarayoni koʻproq foyda keltirishini taʼkidlashmoqda.
…