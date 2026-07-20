FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildi

·41·Sport
FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildi

Foto: Marco Bader/HMB Media/picture alliance

Shimoliy Amerika maydonlarida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi Jahon chempionati yakunlangan bo‘lsa-da, futbol boshqaruvi atrofidagi mojarolar tinchimayapti. Yevropa kengashi bosh kotibi Alen Berse Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA)ni siyosiylashuv, boshqaruvdagi sezilarli muammolar va bukmekerlik kompaniyasi bilan hamkorlik qilgani uchun keskin tanqid ostiga oldi.

Zamin.uz FIFA va Janni Infantino sha’niga aytilgan jiddiy ayblovlar tafsilotlarini taqdim etadi.

«Pul va hokimiyat»: Yevropa kengashining ochiq maktubi

Yevropa kengashi bosh kotibi Alen Berse 19 iyul kuni 2026 yilgi JCH finali oldidan e’lon qilgan ochiq maktubida FIFA faoliyatidan norozi ekanini bildirdi. Bersening ta’kidlashicha, futbol bayrami yakunlangani bilan, uning boshqaruviga oid jiddiy muammolar ochiqligicha qolmoqda.

Alen Berse: «Bayram bugun kechqurun yakunlanadi. Ammo savollar qoladi. Navbatdagi inqiroz allaqachon boshlangan. Uning ikki nomi bor — pul va hokimiyat».

Alen Berse FIFAni bir nechta yo‘nalish bo‘yicha tanqid qildi:

  • Siyosiy ta’sirga moyillik: Tashkilotning siyosiy bosimlarga yon berayotgani.

  • Irqiy mojarolar va bukmekerlik: Irqiy bahslar va ADI Predictstreet bukmekerlik kompaniyasi bilan hamkorlik. Bersening fikricha, bukmekerlik bilan hamkorlik sportda firibgarlik xavfini ortiradi.

Yevropa kengashi va FIFA o‘rtasida 2018 yilda shaffoflik, inson huquqlari va korporativ boshqaruv bo‘yicha memorandum imzolangan edi. Berse JCH-2026 davomidagi voqealar tufayli ushbu kelishuvni qayta ko‘rib chiqish va 2030 yilgi mundialgacha yangi «hadli kelishuv» bo‘yicha muzokaralar boshlashni taklif etdi.

Trampning qo‘ng‘irog‘i va «shoulashib ketgan» futbol

Mundial davomida FIFA va uning prezidenti Janni Infantino bir necha bor jamoatchilik e’tirozlariga sabab bo‘ldi:

  1. Balogan ishi va Trampning aralashuvi: Eng katta shov-shuvlardan biri AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Baloganga berilgan diskvalifikatsiyaning bekor qilinishi bo‘ldi. OAV xabariga ko‘ra, AQSH prezidenti Donald Tramp Infantinoga shaxsan qo‘ng‘iroq qilgach, ushbu taqiq olib tashlangan.

  2. Tijorat va shoularning ortib ketishi: Mutaxassislar FIFAni sportdan ko‘ra bezaklar va tijoratga urg‘u berganlikda ayblashdi. Ko‘plab reklama tanaffuslari va dabdabali marosimlar futbolning asl jozibasiga putur yetkazishi aytildi. Xususan, final o‘yini tanaffusida AQSHdagi Super Bowl an’anasiga o‘xshash katta konsert-shou tashkil etildi.

Infantinoning xususiy samolyotdagi safarlari va «ikkiyuzlamachilik»

Associated Press agentligining hisob-kitoblariga ko‘ra, Janni Infantino musobaqa davomida Qatar Airways kompaniyasining xususiy samolyotida qariyb 95 ming kilometr masofani bosib o‘tib, 43 ta uchrashuvda qatnashgan.

FIFA ilgari atmosferaga chiqariladigan SO₂ hajmini qisqartirishga va’da bergan edi. Infantinoning parvozlari va bu bayonotlar o‘rtasidagi nomutanosiblik tashkilotga nisbatan «ikkiyuzlamachilik» haqidagi tanqidlarni yanada kuchaytirdi.

Ispaniya — yangi JCH chempioni!

Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi Jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulgacha AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tdi va unda jami 104 ta bahs o‘tkazildi.

Musobaqa bosqichi

Natija va tafsilotlar

Musobaqa finali

Ispaniya 1:0 Argentina

G‘olib jamoa

Ispaniya terma jamoasi (amaldagi chempion Argentinani mag‘lub etdi)

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi