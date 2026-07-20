Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladi

·42·Sport
Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladi

Ispaniyaning Real Madrid klubi prezidenti Florentino Perez yozgi transfer oynasi uchun oʻzining asosiy maqsadini belgilab oldi. Madridliklar rahbariyati Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise nomzodini jamoaning navbatdagi “Galaktiko”si sifatida koʻrmoqda. Biroq, transfer jarayoni kutilganidan ancha murakkab kechishi va diplomatik toʻsiqlarga duch kelishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabar berishiga koʻra, Real Madrid ushbu transfer masalasida Bavariya bilan munosabatlarni yomonlashtirmaslik uchun oʻta ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Klub rahbariyati Myunxen jamoasi bilan ochiq muloqot oʻrnatgan va har qanday rasmiy qadam haqida nemislarni oldindan ogohlantirishga vaʼda bergan. Madridliklar futbolchi uchun “transfer urushi”ga kirishmoqchi emasliklarini aniq bildirishgan.

Transfer amalga oshishi uchun asosiy shart

Hozirgi vaziyatda transferning amalga oshishi faqat bir kishining qaroriga bogʻliq boʻlib turibdi. Real Madrid rahbariyati rasmiy taklif bilan chiqishi uchun Michael Olise shaxsan oʻzi Bavariya rahbariyatiga Santyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtish istagini bildirishi lozim. Futbolchi tomonidan bunday ochiq bayonot berilmaguncha, “qirollik klubi” soyada qolishni va ikki gigant oʻrtasidagi oʻzaro hurmatni saqlashni afzal koʻradi.

24 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi Bundesliga maydonlarida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Garchi Real Madrid tarkibida yulduzli hujum chizigʻi shakllanib boʻlgan boʻlsa-da, Perez Olisening kelishi jamoa salohiyatini yanada yuqori bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda. Ammo iqtisodiy va siyosiy omillar bu rejaga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transfer yoʻlidagi eng katta gʻovlardan biri — bu futbolchining astronomik narxidir. Bavariya oʻzining eng qimmatli aktivini saqlab qolish uchun uni hatto 200 million yevrodan ortiq mablagʻ evaziga ham sotishni istamayapti. Bunday yuqori narx va nemis klubining qatʼiy pozitsiyasi Madridda realistik qarashlarni yuzaga keltirmoqda.

Ayni damda Madrid klubi ofislarida ushbu transferni joriy yozda yakunlash deyarli imkonsiz degan xulosaga kelinmoqda. Bavariyaning muzokaralardan bosh tortishi va futbolchining Myunxendagi hayotidan mamnunligi vaziyatni turgʻun holatga keltirib qoʻygan. Shunga qaramay, Real Madrid eshiklarni butunlay yopgani yoʻq: agar Olise va klub oʻrtasidagi munosabatlar yomonlashsa, ispanlar darhol harakatga tushishga tayyor.

Real MadridBavariyaMichael OliseFlorentino PerezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi