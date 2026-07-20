Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladi
Ispaniyaning Real Madrid klubi prezidenti Florentino Perez yozgi transfer oynasi uchun oʻzining asosiy maqsadini belgilab oldi. Madridliklar rahbariyati Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise nomzodini jamoaning navbatdagi “Galaktiko”si sifatida koʻrmoqda. Biroq, transfer jarayoni kutilganidan ancha murakkab kechishi va diplomatik toʻsiqlarga duch kelishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabar berishiga koʻra, Real Madrid ushbu transfer masalasida Bavariya bilan munosabatlarni yomonlashtirmaslik uchun oʻta ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Klub rahbariyati Myunxen jamoasi bilan ochiq muloqot oʻrnatgan va har qanday rasmiy qadam haqida nemislarni oldindan ogohlantirishga vaʼda bergan. Madridliklar futbolchi uchun “transfer urushi”ga kirishmoqchi emasliklarini aniq bildirishgan.
Transfer amalga oshishi uchun asosiy shartHozirgi vaziyatda transferning amalga oshishi faqat bir kishining qaroriga bogʻliq boʻlib turibdi. Real Madrid rahbariyati rasmiy taklif bilan chiqishi uchun Michael Olise shaxsan oʻzi Bavariya rahbariyatiga Santyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtish istagini bildirishi lozim. Futbolchi tomonidan bunday ochiq bayonot berilmaguncha, “qirollik klubi” soyada qolishni va ikki gigant oʻrtasidagi oʻzaro hurmatni saqlashni afzal koʻradi.
24 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi Bundesliga maydonlarida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Garchi Real Madrid tarkibida yulduzli hujum chizigʻi shakllanib boʻlgan boʻlsa-da, Perez Olisening kelishi jamoa salohiyatini yanada yuqori bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda. Ammo iqtisodiy va siyosiy omillar bu rejaga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transfer yoʻlidagi eng katta gʻovlardan biri — bu futbolchining astronomik narxidir. Bavariya oʻzining eng qimmatli aktivini saqlab qolish uchun uni hatto 200 million yevrodan ortiq mablagʻ evaziga ham sotishni istamayapti. Bunday yuqori narx va nemis klubining qatʼiy pozitsiyasi Madridda realistik qarashlarni yuzaga keltirmoqda.
Ayni damda Madrid klubi ofislarida ushbu transferni joriy yozda yakunlash deyarli imkonsiz degan xulosaga kelinmoqda. Bavariyaning muzokaralardan bosh tortishi va futbolchining Myunxendagi hayotidan mamnunligi vaziyatni turgʻun holatga keltirib qoʻygan. Shunga qaramay, Real Madrid eshiklarni butunlay yopgani yoʻq: agar Olise va klub oʻrtasidagi munosabatlar yomonlashsa, ispanlar darhol harakatga tushishga tayyor.
…