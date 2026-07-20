Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilgan
Fransiyalik yulduz Kylian Mbappe Madridning Real Madrid klubidagi ilk mavsumlarida kutilgan natijalarga erisha olmagani va sovrinlar poygasida ortda qolayotganidan jiddiy tashvishda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere Mbappening ayni damdagi holatini "gʻazabnok va tushkun" deya taʼrifladi. Hujumchi oʻz kumiri Cristiano Ronaldo kabi Chempionlar ligasida zafar quchishni va klub afsonasiga aylanishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe uchun nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham omadsizliklar davom etmoqda. Fransiya terma jamoasi bilan Yevropa chempionatida yarim finalda Ispaniyaga magʻlub boʻlishi va Real Madrid tarkibida 2025-26-yilgi mavsumda yirik sovrinlarsiz qolishi futbolchining "Oltin toʻp" uchun imkoniyatlarini pasaytirib yubordi. Bu esa jahon futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblangan Mbappe uchun katta zarba boʻldi.
Mourinyo omili va yangi umidlarMadridliklar muxlislari va shaxsan Kylian Mbappe uchun 2027-yil yangi burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Sababi, "Santyago Bernabeu"ga taniqli mutaxassis Joze Mourinyo ikkinchi bor murabbiy sifatida qaytishi kutilmoqda. Portugaliyalik murabbiyning gʻoliblik mentaliteti Mbappega oʻzi orzu qilgan Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishda yordam berishi mumkin.
Aliadierening soʻzlariga koʻra, Mbappe Pari Sen-Jermen klubining u ketganidan soʻng ketma-ket ikki bor Yevropa taxtiga oʻtirganini koʻrib, ich-ichidan ezilmoqda. Bu holat uning Real Madrid bilan muvaffaqiyatga erishishga boʻlgan ishtiyoqini yanada kuchaytirgan. U Madridda shunchaki gol urishni emas, balki Cristiano Ronaldo kabi "ilohiy" maqomga koʻtarilishni istaydi.
Yangi mavsumda Real Madrid tarkibida Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi yulduzlar bilan birga harakat qiladigan Mbappe uchun bosim yanada ortadi. Mourinyo qoʻl ostida bu yulduzli tarkib qanday shakllanishi va Mbappe oʻz yetakchiligini namoyish eta olishi butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi.
Xulosa qilib aytganda, Kylian Mbappe hozirda oʻz faoliyatining eng murakkab, ammo hal qiluvchi pallasida turibdi. Uning Real Madrid bilan La Liga va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishi nafaqat uning shaxsiy ambitsiyalari, balki Madrid klubining kelajakdagi gegemonligi uchun ham suv va havodek zarurdir.
…