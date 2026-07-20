Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilgan

·52·Sport
Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilgan

Fransiyalik yulduz Kylian Mbappe Madridning Real Madrid klubidagi ilk mavsumlarida kutilgan natijalarga erisha olmagani va sovrinlar poygasida ortda qolayotganidan jiddiy tashvishda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere Mbappening ayni damdagi holatini "gʻazabnok va tushkun" deya taʼrifladi. Hujumchi oʻz kumiri Cristiano Ronaldo kabi Chempionlar ligasida zafar quchishni va klub afsonasiga aylanishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe uchun nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham omadsizliklar davom etmoqda. Fransiya terma jamoasi bilan Yevropa chempionatida yarim finalda Ispaniyaga magʻlub boʻlishi va Real Madrid tarkibida 2025-26-yilgi mavsumda yirik sovrinlarsiz qolishi futbolchining "Oltin toʻp" uchun imkoniyatlarini pasaytirib yubordi. Bu esa jahon futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblangan Mbappe uchun katta zarba boʻldi.

Mourinyo omili va yangi umidlar

Madridliklar muxlislari va shaxsan Kylian Mbappe uchun 2027-yil yangi burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Sababi, "Santyago Bernabeu"ga taniqli mutaxassis Joze Mourinyo ikkinchi bor murabbiy sifatida qaytishi kutilmoqda. Portugaliyalik murabbiyning gʻoliblik mentaliteti Mbappega oʻzi orzu qilgan Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishda yordam berishi mumkin.

Aliadierening soʻzlariga koʻra, Mbappe Pari Sen-Jermen klubining u ketganidan soʻng ketma-ket ikki bor Yevropa taxtiga oʻtirganini koʻrib, ich-ichidan ezilmoqda. Bu holat uning Real Madrid bilan muvaffaqiyatga erishishga boʻlgan ishtiyoqini yanada kuchaytirgan. U Madridda shunchaki gol urishni emas, balki Cristiano Ronaldo kabi "ilohiy" maqomga koʻtarilishni istaydi.

Yangi mavsumda Real Madrid tarkibida Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi yulduzlar bilan birga harakat qiladigan Mbappe uchun bosim yanada ortadi. Mourinyo qoʻl ostida bu yulduzli tarkib qanday shakllanishi va Mbappe oʻz yetakchiligini namoyish eta olishi butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi.

Xulosa qilib aytganda, Kylian Mbappe hozirda oʻz faoliyatining eng murakkab, ammo hal qiluvchi pallasida turibdi. Uning Real Madrid bilan La Liga va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishi nafaqat uning shaxsiy ambitsiyalari, balki Madrid klubining kelajakdagi gegemonligi uchun ham suv va havodek zarurdir.

Real MadridKylian MbappeCristiano RonaldoJose MourinhoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiLionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiBugun, 16:00Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Bugun, 15:58Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiRodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 15:30Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi