Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...

·0·Sport
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...

JCH–2026 finali Argentina uchun og‘ir yakunlandi. Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan Lionel Messi o‘yindan keyin Lamin Yamal uni qanday tasalli berganini aytib berdi.

39 yoshli argentinalikning so‘zlariga ko‘ra, yosh ispaniyalik futbolchi uni quchoqlab, yig‘lamaslikka chaqirgan. Finaldan keyingi ushbu qisqa muloqot ikki avlod vakillari o‘rtasidagi hurmatni namoyon etdi.

«U meni quchoqlab, tasalli berdi»

Messidan hal qiluvchi bahsdan keyin Yamal unga nima degani so‘raldi. Argentina sardori quyidagicha javob berdi:

«Yamal menga nima dedi? U meni quchoqlab, tasalli berdi va bir necha marta yig‘lamasligimni so‘radi. Lamin — juda oqko‘ngil va mehribon inson».

Ispaniya futbolchilari chempionlikni nishonlayotgan bir paytda Yamalning mag‘lub bo‘lgan raqib yetakchisi oldiga borib, uni qo‘llab-quvvatlashi muxlislar e’tiborini tortdi.

Final Messi uchun eng og‘ir o‘yinga aylandi

Argentina JCH–2026 finalida Ispaniyaga qo‘shimcha vaqtda 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdagi yagona gol hal qiluvchi daqiqalarda urildi va amaldagi chempion kubokni raqibiga topshirdi.

Messi turnir davomida yuqori natijalar qayd etgan bo‘lsa-da, finalda Ispaniya himoyasi qarshisida golli harakat amalga oshira olmadi.

Bu uning JCH–2026da gol yoki assist qayd etmagan yagona uchrashuvi bo‘ldi.

Messi mundialni 12 ta golli harakat bilan yakunladi

Argentina sardori musobaqadagi barcha sakkizta o‘yinda maydonga tushdi. U raqiblar darvozasiga sakkizta gol urdi va to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi.

Shu tariqa, Messi turnir davomida jami 12 ta golli harakatda bevosita ishtirok etdi. Uning samarali o‘yini Argentinaning yana bir bor jahon chempionati finaligacha yetib kelishida muhim ahamiyat kasb etdi.

Biroq hal qiluvchi bahsda Ispaniya Argentina yetakchisining ta’sirini cheklab qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Ikki avlod o‘rtasidagi hurmatli lahza

Messi va Yamal turli avlod futbolchilari hisoblanadi. Biri ko‘p yillar davomida jahon futbolining asosiy yulduzlaridan biri bo‘lib kelgan bo‘lsa, ikkinchisi faoliyatining dastlabki yillaridayoq eng yuqori darajada o‘zini ko‘rsatmoqda.

Finaldan keyingi quchoqlashuv esa g‘alaba va mag‘lubiyatdan ham ustun turadigan sport hurmatini namoyon qildi.

Ispaniya kubokni qo‘lga kiritdi, Argentina esa og‘ir mag‘lubiyatni qabul qildi. Ammo Yamalning Messiga aytgan so‘zlari finalning eng ta’sirli va samimiy lahzalaridan biri bo‘lib qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiRodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 15:30Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganMbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganBugun, 14:58Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiReal Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiBugun, 13:54Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi