Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...
JCH–2026 finali Argentina uchun og‘ir yakunlandi. Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan Lionel Messi o‘yindan keyin Lamin Yamal uni qanday tasalli berganini aytib berdi.
39 yoshli argentinalikning so‘zlariga ko‘ra, yosh ispaniyalik futbolchi uni quchoqlab, yig‘lamaslikka chaqirgan. Finaldan keyingi ushbu qisqa muloqot ikki avlod vakillari o‘rtasidagi hurmatni namoyon etdi.
«U meni quchoqlab, tasalli berdi»
Messidan hal qiluvchi bahsdan keyin Yamal unga nima degani so‘raldi. Argentina sardori quyidagicha javob berdi:
«Yamal menga nima dedi? U meni quchoqlab, tasalli berdi va bir necha marta yig‘lamasligimni so‘radi. Lamin — juda oqko‘ngil va mehribon inson».
Ispaniya futbolchilari chempionlikni nishonlayotgan bir paytda Yamalning mag‘lub bo‘lgan raqib yetakchisi oldiga borib, uni qo‘llab-quvvatlashi muxlislar e’tiborini tortdi.
Final Messi uchun eng og‘ir o‘yinga aylandi
Argentina JCH–2026 finalida Ispaniyaga qo‘shimcha vaqtda 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdagi yagona gol hal qiluvchi daqiqalarda urildi va amaldagi chempion kubokni raqibiga topshirdi.
Messi turnir davomida yuqori natijalar qayd etgan bo‘lsa-da, finalda Ispaniya himoyasi qarshisida golli harakat amalga oshira olmadi.
Bu uning JCH–2026da gol yoki assist qayd etmagan yagona uchrashuvi bo‘ldi.
Messi mundialni 12 ta golli harakat bilan yakunladi
Argentina sardori musobaqadagi barcha sakkizta o‘yinda maydonga tushdi. U raqiblar darvozasiga sakkizta gol urdi va to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi.
Shu tariqa, Messi turnir davomida jami 12 ta golli harakatda bevosita ishtirok etdi. Uning samarali o‘yini Argentinaning yana bir bor jahon chempionati finaligacha yetib kelishida muhim ahamiyat kasb etdi.
Biroq hal qiluvchi bahsda Ispaniya Argentina yetakchisining ta’sirini cheklab qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Ikki avlod o‘rtasidagi hurmatli lahza
Messi va Yamal turli avlod futbolchilari hisoblanadi. Biri ko‘p yillar davomida jahon futbolining asosiy yulduzlaridan biri bo‘lib kelgan bo‘lsa, ikkinchisi faoliyatining dastlabki yillaridayoq eng yuqori darajada o‘zini ko‘rsatmoqda.
Finaldan keyingi quchoqlashuv esa g‘alaba va mag‘lubiyatdan ham ustun turadigan sport hurmatini namoyon qildi.
Ispaniya kubokni qo‘lga kiritdi, Argentina esa og‘ir mag‘lubiyatni qabul qildi. Ammo Yamalning Messiga aytgan so‘zlari finalning eng ta’sirli va samimiy lahzalaridan biri bo‘lib qoldi.
…