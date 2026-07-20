Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdi
Nyu-Jersidagi JCH–2026 finali Argentina uchun og‘riqli yakunlandi. Amaldagi jahon chempioni Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, kubokni raqibiga topshirdi, ammo Lionel Skaloni o‘yindan keyin shogirdlarini tanqid qilish o‘rniga ularga chuqur minnatdorlik bildirdi.
Argentina bosh murabbiyi mag‘lubiyatni munosib qabul qilish ham buyuk jamoaning belgisi ekanini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, final natijasi futbolchilarning musobaqa davomida bosib o‘tgan yo‘lini qadrsizlantirmaydi.
«Biz xafamiz, ammo borimizni berdik»
Finaldan keyin Luis de la Fuente va Ispaniya futbolchilarini tabriklagan Skaloni jamoasining harakatlarini yuqori baholadi.
«Biz xafa bo‘ldik, lekin borimizni berdik. Bu yerga kelish uchun bosib o‘tgan yo‘limiz haqida ko‘p narsa aytishim mumkin, ammo hozir buning ma’nosi yo‘q. So‘nggi daqiqagacha kurashgan yigitlarga faqat minnatdorlik bildiraman», — dedi murabbiy.
Skalonining ta’kidlashicha, Argentina futbolchilari finalgacha yetib kelish uchun katta mehnat qildi. U jamoaning turnir davomidagi kurashi va birdamligini o‘zi uchun eng muhim natijalardan biri deb hisoblaydi.
«G‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham buyuk jamoamiz»
Argentina 2022 yilda Qatarda o‘tkazilgan mundialda jahon chempioni bo‘lgandi. JCH–2026da esa jamoa yana hal qiluvchi bahsgacha yetib keldi, ammo bu safar sovrin Ispaniyaga nasib etdi.
Skaloni mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasining qadriyatlari o‘zgarmaganini aytdi.
«Biz g‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham buyuk jamoamiz. Bugun mag‘lubiyatni ham munosib qabul qila olishimizni ko‘rsatdik».
Murabbiyning fikricha, chempionlikdan ayrilgani Argentinaning so‘nggi yillarda erishgan natijalarini yo‘qqa chiqarmaydi. Aksincha, yana bir bor finalga chiqishning o‘zi katta mehnat va barqarorlik talab qiladi.
Skaloni javobgarlikdan qochmadi
Bosh murabbiy finalda sodir bo‘lgan voqealar uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ham ta’kidladi. Biroq u bitta mag‘lubiyat sabab jamoa bosib o‘tgan yo‘lni unutib qo‘yish noto‘g‘ri bo‘lishini aytdi.
«Biz sodir bo‘lgan voqealar uchun javobgarlikni o‘z zimmamizga olamiz. Ammo bu bizni bu yerga kelish uchun nimalarga erishganimizni unuttirmasligi kerak».
Skaloni Argentina futbolchilari mamlakat xalqi uchun maydonda bor kuchini berganini alohida qayd etdi.
«Bu jamoa xalqimiz va mamlakatimiz uchun ajoyib namunadir. Ba’zida sen ham yutqazasan. Bu futbol».
«Ikkinchi o‘rinni unutmayman»
Argentina finalda chempionlikni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, Skaloni kumush medalni ham qadrlash kerakligini ta’kidladi.
«Ikkinchi o‘rinni egallaganimizni unutmayman, chunki bu darajaga erishish juda qiyin. Albatta, chempion bo‘lishni xohlardik, ammo hozir his qilayotgan yagona narsam — minnatdorlik».
Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa ba’zan yaxshi, ba’zan esa kutilganidan pastroq o‘ynashi mumkin. Biroq futbolchilar bor imkoniyatini ishga solgan bo‘lsa, ularni ayblash qiyin.
Argentina mag‘lub bo‘ldi, ammo boshini egmadi
Ispaniya o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Argentina esa musobaqani kumush medallar bilan yakunladi.
Skaloni finaldan keyin bahona izlamadi, futbolchilarini tanqid qilmadi va raqib g‘alabasini munosib qabul qildi. Uning asosiy xulosasi oddiy edi: kubok qo‘ldan ketishi mumkin, ammo jamoaning mehnati, birligi va bosib o‘tgan yo‘li unutilmaydi.
…