Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdi

·0·Sport
Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdi

Nyu-Jersidagi JCH–2026 finali Argentina uchun og‘riqli yakunlandi. Amaldagi jahon chempioni Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, kubokni raqibiga topshirdi, ammo Lionel Skaloni o‘yindan keyin shogirdlarini tanqid qilish o‘rniga ularga chuqur minnatdorlik bildirdi.

Argentina bosh murabbiyi mag‘lubiyatni munosib qabul qilish ham buyuk jamoaning belgisi ekanini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, final natijasi futbolchilarning musobaqa davomida bosib o‘tgan yo‘lini qadrsizlantirmaydi.

«Biz xafamiz, ammo borimizni berdik»

Finaldan keyin Luis de la Fuente va Ispaniya futbolchilarini tabriklagan Skaloni jamoasining harakatlarini yuqori baholadi.

«Biz xafa bo‘ldik, lekin borimizni berdik. Bu yerga kelish uchun bosib o‘tgan yo‘limiz haqida ko‘p narsa aytishim mumkin, ammo hozir buning ma’nosi yo‘q. So‘nggi daqiqagacha kurashgan yigitlarga faqat minnatdorlik bildiraman», — dedi murabbiy.

Skalonining ta’kidlashicha, Argentina futbolchilari finalgacha yetib kelish uchun katta mehnat qildi. U jamoaning turnir davomidagi kurashi va birdamligini o‘zi uchun eng muhim natijalardan biri deb hisoblaydi.

«G‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham buyuk jamoamiz»

Argentina 2022 yilda Qatarda o‘tkazilgan mundialda jahon chempioni bo‘lgandi. JCH–2026da esa jamoa yana hal qiluvchi bahsgacha yetib keldi, ammo bu safar sovrin Ispaniyaga nasib etdi.

Skaloni mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasining qadriyatlari o‘zgarmaganini aytdi.

«Biz g‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham buyuk jamoamiz. Bugun mag‘lubiyatni ham munosib qabul qila olishimizni ko‘rsatdik».

Murabbiyning fikricha, chempionlikdan ayrilgani Argentinaning so‘nggi yillarda erishgan natijalarini yo‘qqa chiqarmaydi. Aksincha, yana bir bor finalga chiqishning o‘zi katta mehnat va barqarorlik talab qiladi.

Skaloni javobgarlikdan qochmadi

Bosh murabbiy finalda sodir bo‘lgan voqealar uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ham ta’kidladi. Biroq u bitta mag‘lubiyat sabab jamoa bosib o‘tgan yo‘lni unutib qo‘yish noto‘g‘ri bo‘lishini aytdi.

«Biz sodir bo‘lgan voqealar uchun javobgarlikni o‘z zimmamizga olamiz. Ammo bu bizni bu yerga kelish uchun nimalarga erishganimizni unuttirmasligi kerak».

Skaloni Argentina futbolchilari mamlakat xalqi uchun maydonda bor kuchini berganini alohida qayd etdi.

«Bu jamoa xalqimiz va mamlakatimiz uchun ajoyib namunadir. Ba’zida sen ham yutqazasan. Bu futbol».

«Ikkinchi o‘rinni unutmayman»

Argentina finalda chempionlikni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, Skaloni kumush medalni ham qadrlash kerakligini ta’kidladi.

«Ikkinchi o‘rinni egallaganimizni unutmayman, chunki bu darajaga erishish juda qiyin. Albatta, chempion bo‘lishni xohlardik, ammo hozir his qilayotgan yagona narsam — minnatdorlik».

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa ba’zan yaxshi, ba’zan esa kutilganidan pastroq o‘ynashi mumkin. Biroq futbolchilar bor imkoniyatini ishga solgan bo‘lsa, ularni ayblash qiyin.

Argentina mag‘lub bo‘ldi, ammo boshini egmadi

Ispaniya o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Argentina esa musobaqani kumush medallar bilan yakunladi.

Skaloni finaldan keyin bahona izlamadi, futbolchilarini tanqid qilmadi va raqib g‘alabasini munosib qabul qildi. Uning asosiy xulosasi oddiy edi: kubok qo‘ldan ketishi mumkin, ammo jamoaning mehnati, birligi va bosib o‘tgan yo‘li unutilmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Bugun, 15:58Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiRodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 15:30Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganMbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganBugun, 14:58Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiReal Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi