Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...

·106·Sport
Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...

Argentina milliy jamoasining JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lishi Lionel Messi uchun juda og‘ir kechdi. Hal qiluvchi bahsdan keyin argentinalik futbolchining ko‘z yoshlarini ko‘rgan Neymar ham hissiyotlarini yashira olmadi.

Braziliyalik vinger sobiq jamoadoshining holati uni qattiq ta’sirlantirganini aytib, Messi faoliyatini yana bir jahon kubogi bilan yakunlashini istaganini ta’kidladi.

«Uning yig‘layotganini ko‘rish yurakni ezdi»

Neymar finaldan keyin Messining qayg‘uli holati haqida gapirar ekan, ushbu manzarani ko‘rish juda og‘ir bo‘lganini aytdi.

«Uning yig‘layotganini va ko‘zlaridagi yoshlarni ko‘rish haqiqatan ham yurakni ezadigan holat edi. Men doim uning aynan shu sovrinni qo‘lga kiritishini va faoliyatini jahon kubogi bilan yakunlashini istardim», — dedi braziliyalik futbolchi.

Neymarning so‘zlariga ko‘ra, u Messining finaldagi mag‘lubiyatini shaxsan o‘ziga yaqin qabul qilgan.

«U uchun chindan ham juda qattiq siqildim».

Argentina kubokni qo‘shimcha vaqtda boy berdi

JCH–2026 finalida Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi asosiy vaqt 0:0 hisobida yakunlandi. G‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi.

Ispaniya 106-daqiqada kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi.

Argentina esa amaldagi chempion sifatida turnirni boshlagan bo‘lsa-da, ketma-ket ikkinchi mundial sovrinini qo‘lga kirita olmadi.

Messi va Neymarni uzoq yillik do‘stlik bog‘laydi

Neymar va Messi bir necha yil davomida bir jamoada to‘p tepgan. Ular avval «Barselona» safida, keyin esa Fransiyaning «PSJ» klubida birga harakat qilgan.

Futbolchilar maydondagi hamkorlikdan tashqari, yaqin munosabatlari bilan ham tanilgan. Shu bois Neymarning Messi haqidagi so‘zlari oddiy raqib yoki hamkasbning munosabati emas, balki sobiq jamoadosh va do‘stning samimiy kechinmalari sifatida qabul qilindi.

Messi 2022 yilda orzusiga erishgandi

Lionel Messi Argentina milliy jamoasi bilan 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida g‘olib chiqqan. O‘sha chempionlik uning faoliyatidagi eng katta yutuqlardan biriga aylangandi.

2026 yilda esa u yana finalgacha yetib keldi, ammo bu safar kubok Ispaniyaga nasib etdi. Shuning uchun Neymar Messining faoliyatini yana bir jahon chempionligi bilan yakunlashini xohlaganini aytdi.

Ispaniya finalda g‘alaba qozondi, ammo o‘yindan keyingi eng ta’sirli kadrlardan biri Messining ko‘z yoshlari bo‘ldi. Neymarning so‘zlari esa ikki yulduz o‘rtasidagi hurmat va do‘stlik hali ham mustahkam ekanini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)Bugun, 16:14FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiFIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiBugun, 16:12JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi