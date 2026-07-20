Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...
Argentina milliy jamoasining JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lishi Lionel Messi uchun juda og‘ir kechdi. Hal qiluvchi bahsdan keyin argentinalik futbolchining ko‘z yoshlarini ko‘rgan Neymar ham hissiyotlarini yashira olmadi.
Braziliyalik vinger sobiq jamoadoshining holati uni qattiq ta’sirlantirganini aytib, Messi faoliyatini yana bir jahon kubogi bilan yakunlashini istaganini ta’kidladi.
«Uning yig‘layotganini ko‘rish yurakni ezdi»
Neymar finaldan keyin Messining qayg‘uli holati haqida gapirar ekan, ushbu manzarani ko‘rish juda og‘ir bo‘lganini aytdi.
«Uning yig‘layotganini va ko‘zlaridagi yoshlarni ko‘rish haqiqatan ham yurakni ezadigan holat edi. Men doim uning aynan shu sovrinni qo‘lga kiritishini va faoliyatini jahon kubogi bilan yakunlashini istardim», — dedi braziliyalik futbolchi.
Neymarning so‘zlariga ko‘ra, u Messining finaldagi mag‘lubiyatini shaxsan o‘ziga yaqin qabul qilgan.
«U uchun chindan ham juda qattiq siqildim».
Argentina kubokni qo‘shimcha vaqtda boy berdi
JCH–2026 finalida Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi asosiy vaqt 0:0 hisobida yakunlandi. G‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi.
Ispaniya 106-daqiqada kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi.
Argentina esa amaldagi chempion sifatida turnirni boshlagan bo‘lsa-da, ketma-ket ikkinchi mundial sovrinini qo‘lga kirita olmadi.
Messi va Neymarni uzoq yillik do‘stlik bog‘laydi
Neymar va Messi bir necha yil davomida bir jamoada to‘p tepgan. Ular avval «Barselona» safida, keyin esa Fransiyaning «PSJ» klubida birga harakat qilgan.
Futbolchilar maydondagi hamkorlikdan tashqari, yaqin munosabatlari bilan ham tanilgan. Shu bois Neymarning Messi haqidagi so‘zlari oddiy raqib yoki hamkasbning munosabati emas, balki sobiq jamoadosh va do‘stning samimiy kechinmalari sifatida qabul qilindi.
Messi 2022 yilda orzusiga erishgandi
Lionel Messi Argentina milliy jamoasi bilan 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida g‘olib chiqqan. O‘sha chempionlik uning faoliyatidagi eng katta yutuqlardan biriga aylangandi.
2026 yilda esa u yana finalgacha yetib keldi, ammo bu safar kubok Ispaniyaga nasib etdi. Shuning uchun Neymar Messining faoliyatini yana bir jahon chempionligi bilan yakunlashini xohlaganini aytdi.
Ispaniya finalda g‘alaba qozondi, ammo o‘yindan keyingi eng ta’sirli kadrlardan biri Messining ko‘z yoshlari bo‘ldi. Neymarning so‘zlari esa ikki yulduz o‘rtasidagi hurmat va do‘stlik hali ham mustahkam ekanini ko‘rsatdi.
…