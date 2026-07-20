Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...

·0·Sport
Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...

O‘zbekistonlik tajribali hujumchi Zabihillo O‘rinboyev mavsumning ikkinchi qismi oldidan jamoasini o‘zgartirdi. 31 yoshli futbolchi «Navbahor» bilan xayrlashib, Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi safiga qo‘shildi.

Ushbu transfer hujumchi uchun faoliyatidagi yangi bosqich bo‘ladi. O‘rinboyev yangi jamoasida ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va yana gollari bilan ko‘zga tashlanishga harakat qiladi.

«Navbahor»dagi bir yarim yillik davr yakunlandi

Zabihillo O‘rinboyev so‘nggi bir yarim mavsum davomida Namanganning «Navbahor» klubi sharafini himoya qildi.

Biroq joriy mavsum futbolchi uchun kutilganidek kechmadi. Jarohat sabab u Superligada atigi beshta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Kam o‘yin amaliyoti va jarohat bilan bog‘liq muammolar hujumchining davralar oralig‘ida yangi jamoa tanlashiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin.

«So‘g‘diyona» hujum chizig‘ini kuchaytirdi

Jizzax klubi tajribali forvardni o‘z safiga qo‘shib, hujum chizig‘idagi tanlov imkoniyatini oshirdi.

O‘rinboyevning Superligadagi tajribasi, jarima maydonidagi harakatlari va gol urish qobiliyati mavsumning ikkinchi qismida «So‘g‘diyona» uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Endi asosiy masala — futbolchining jarohatdan keyin jismoniy holatini to‘liq tiklashi va yangi jamoa o‘yin uslubiga tez moslashishidir.

Bir nechta klublarda to‘p tepgan

Zabihillo O‘rinboyev faoliyati davomida O‘zbekistonning bir qator taniqli klublarida o‘ynagan.

U avvalroq «Bunyodkor» va «Metallurg» jamoalari sharafini ham himoya qilgan. Endi ushbu ro‘yxatga «So‘g‘diyona» ham qo‘shildi.

31 yoshli hujumchi uchun Jizzaxdagi davr o‘zini yana bir bor namoyon etish imkoniyatiga aylanishi mumkin. «Navbahor»da jarohat sabab kam maydonga tushgan O‘rinboyev yangi klubida gollar sonini ko‘paytirishni maqsad qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBelgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBugun, 21:30Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganRodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganBugun, 21:27Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi