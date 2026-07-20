Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...
O‘zbekistonlik tajribali hujumchi Zabihillo O‘rinboyev mavsumning ikkinchi qismi oldidan jamoasini o‘zgartirdi. 31 yoshli futbolchi «Navbahor» bilan xayrlashib, Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi safiga qo‘shildi.
Ushbu transfer hujumchi uchun faoliyatidagi yangi bosqich bo‘ladi. O‘rinboyev yangi jamoasida ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va yana gollari bilan ko‘zga tashlanishga harakat qiladi.
«Navbahor»dagi bir yarim yillik davr yakunlandi
Zabihillo O‘rinboyev so‘nggi bir yarim mavsum davomida Namanganning «Navbahor» klubi sharafini himoya qildi.
Biroq joriy mavsum futbolchi uchun kutilganidek kechmadi. Jarohat sabab u Superligada atigi beshta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Kam o‘yin amaliyoti va jarohat bilan bog‘liq muammolar hujumchining davralar oralig‘ida yangi jamoa tanlashiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin.
«So‘g‘diyona» hujum chizig‘ini kuchaytirdi
Jizzax klubi tajribali forvardni o‘z safiga qo‘shib, hujum chizig‘idagi tanlov imkoniyatini oshirdi.
O‘rinboyevning Superligadagi tajribasi, jarima maydonidagi harakatlari va gol urish qobiliyati mavsumning ikkinchi qismida «So‘g‘diyona» uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Endi asosiy masala — futbolchining jarohatdan keyin jismoniy holatini to‘liq tiklashi va yangi jamoa o‘yin uslubiga tez moslashishidir.
Bir nechta klublarda to‘p tepgan
Zabihillo O‘rinboyev faoliyati davomida O‘zbekistonning bir qator taniqli klublarida o‘ynagan.
U avvalroq «Bunyodkor» va «Metallurg» jamoalari sharafini ham himoya qilgan. Endi ushbu ro‘yxatga «So‘g‘diyona» ham qo‘shildi.
31 yoshli hujumchi uchun Jizzaxdagi davr o‘zini yana bir bor namoyon etish imkoniyatiga aylanishi mumkin. «Navbahor»da jarohat sabab kam maydonga tushgan O‘rinboyev yangi klubida gollar sonini ko‘paytirishni maqsad qilmoqda.
…