O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lum
FIFA milliy jamoalarning yangilangan reytingini e’lon qildi. Unda O‘zbekiston milliy jamoasi bir yo‘la 10 pog‘ona pastlab, dunyo tasnifida 60-o‘ringa tushib qoldi.
Fabio Kannavaro boshqaruvidagi terma jamoa hisobida hozir 1409,73 reyting ochkosi bor. So‘nggi hisob-kitobda O‘zbekiston 23,11 ochko yo‘qotgan bo‘lib, bunga JCH–2026dagi muvaffaqiyatsiz natijalar asosiy sabab sifatida ko‘rsatilmoqda.
Mundial natijalari reytingga jiddiy ta’sir qildi
O‘zbekiston milliy jamoasi tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etgan bo‘lsa-da, musobaqada kutilgan natijani qayd eta olmadi.
Mundialdagi uchrashuvlardan keyin yo‘qotilgan ochkolar terma jamoaning FIFA reytingida 50-o‘rindan 60-pog‘onaga tushib ketishiga olib keldi.
Bu so‘nggi davrda O‘zbekiston reytingida kuzatilgan eng katta pasayishlardan biri bo‘ldi. Endi jamoa keyingi xalqaro uchrashuvlarda ijobiy natijalar qayd etib, yo‘qotilgan o‘rinlarni qaytarishga harakat qiladi.
O‘zbekiston Osiyoda yettinchi o‘rinda
Qit’a terma jamoalari orasida Yaponiya yetakchilikni saqlab qoldi. Yaponlar umumiy reytingda 17-o‘rinni egallab turibdi.
Osiyoning eng yuqori o‘rindagi jamoalari:
Yaponiya — 17-o‘rin;
Eron — 22-o‘rin;
Avstraliya — 28-o‘rin;
Janubiy Koreya — 32-o‘rin.
O‘zbekiston esa jahon reytingidagi 60-pog‘ona bilan Osiyo jamoalari orasida yettinchi o‘rinda qayd etildi.
Milliy jamoa qit’aning yetakchi to‘rtligiga yaqinlashish uchun reyting ochkolarini sezilarli darajada oshirishi kerak bo‘ladi.
Ispaniya jahon reytingida ham birinchi bo‘ldi
JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etgan Ispaniya milliy jamoasi FIFA reytingining yangi yetakchisiga aylandi.
Ispanlar hisobida 1995,88 ochko bor. Jahon chempionligi ularga avvalgi peshqadam Argentinani ortda qoldirish imkonini berdi.
Yangilangan reytingning kuchli beshligi quyidagicha:
Ispaniya;
Argentina;
Fransiya;
Angliya;
Braziliya.
Shu tariqa, Ispaniya mundial kubogidan tashqari, dunyoning eng kuchli milliy jamoasi maqomini ham qo‘lga kiritdi.
Kuchli 15 talikda qaysi jamoalar bor?
FIFA reytingining yuqori qismida Marokash, Portugaliya, Belgiya, Niderlandiya va Meksika ham joy oldi.
Shuningdek, kuchli 15 talikdan Kolumbiya, Germaniya, Xorvatiya, Shveysariya va Italiya milliy jamoalari o‘rin egalladi.
Jahon chempionati natijalari bir qator jamoalarning reytingdagi mavqeini keskin o‘zgartirdi. Ayrim termalar yuqoriga ko‘tarilgan bo‘lsa, O‘zbekiston kabi kutilgan natijaga erisha olmagan jamoalar katta miqdorda ochko yo‘qotdi.
Kannavaro jamoasi oldida yangi vazifa
O‘zbekistonning 10 pog‘ona pastlashi milliy jamoa uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Endi terma jamoa oldida nafaqat tarkib va o‘yin uslubini qayta ko‘rib chiqish, balki FIFA reytingidagi mavqeini tiklash vazifasi ham turibdi.
Keyingi rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi har bir natija muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki reyting kelgusi turnirlar qur’asida jamoaning qaysi savatdan joy olishiga ham ta’sir qilishi mumkin.
JCH–2026 O‘zbekiston futboli uchun tarixiy tajriba bo‘ldi. Biroq yangi reyting bu tajriba ortidan jiddiy xulosalar chiqarish zarurligini ham ko‘rsatdi.
…