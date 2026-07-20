O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lum

·0·Sport
O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lum

FIFA milliy jamoalarning yangilangan reytingini e’lon qildi. Unda O‘zbekiston milliy jamoasi bir yo‘la 10 pog‘ona pastlab, dunyo tasnifida 60-o‘ringa tushib qoldi.

Fabio Kannavaro boshqaruvidagi terma jamoa hisobida hozir 1409,73 reyting ochkosi bor. So‘nggi hisob-kitobda O‘zbekiston 23,11 ochko yo‘qotgan bo‘lib, bunga JCH–2026dagi muvaffaqiyatsiz natijalar asosiy sabab sifatida ko‘rsatilmoqda.

Mundial natijalari reytingga jiddiy ta’sir qildi

O‘zbekiston milliy jamoasi tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etgan bo‘lsa-da, musobaqada kutilgan natijani qayd eta olmadi.

Mundialdagi uchrashuvlardan keyin yo‘qotilgan ochkolar terma jamoaning FIFA reytingida 50-o‘rindan 60-pog‘onaga tushib ketishiga olib keldi.

Bu so‘nggi davrda O‘zbekiston reytingida kuzatilgan eng katta pasayishlardan biri bo‘ldi. Endi jamoa keyingi xalqaro uchrashuvlarda ijobiy natijalar qayd etib, yo‘qotilgan o‘rinlarni qaytarishga harakat qiladi.

O‘zbekiston Osiyoda yettinchi o‘rinda

Qit’a terma jamoalari orasida Yaponiya yetakchilikni saqlab qoldi. Yaponlar umumiy reytingda 17-o‘rinni egallab turibdi.

Osiyoning eng yuqori o‘rindagi jamoalari:

  1. Yaponiya — 17-o‘rin;

  2. Eron — 22-o‘rin;

  3. Avstraliya — 28-o‘rin;

  4. Janubiy Koreya — 32-o‘rin.

O‘zbekiston esa jahon reytingidagi 60-pog‘ona bilan Osiyo jamoalari orasida yettinchi o‘rinda qayd etildi.

Milliy jamoa qit’aning yetakchi to‘rtligiga yaqinlashish uchun reyting ochkolarini sezilarli darajada oshirishi kerak bo‘ladi.

Ispaniya jahon reytingida ham birinchi bo‘ldi

JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etgan Ispaniya milliy jamoasi FIFA reytingining yangi yetakchisiga aylandi.

Ispanlar hisobida 1995,88 ochko bor. Jahon chempionligi ularga avvalgi peshqadam Argentinani ortda qoldirish imkonini berdi.

Yangilangan reytingning kuchli beshligi quyidagicha:

  1. Ispaniya;

  2. Argentina;

  3. Fransiya;

  4. Angliya;

  5. Braziliya.

Shu tariqa, Ispaniya mundial kubogidan tashqari, dunyoning eng kuchli milliy jamoasi maqomini ham qo‘lga kiritdi.

Kuchli 15 talikda qaysi jamoalar bor?

FIFA reytingining yuqori qismida Marokash, Portugaliya, Belgiya, Niderlandiya va Meksika ham joy oldi.

Shuningdek, kuchli 15 talikdan Kolumbiya, Germaniya, Xorvatiya, Shveysariya va Italiya milliy jamoalari o‘rin egalladi.

Jahon chempionati natijalari bir qator jamoalarning reytingdagi mavqeini keskin o‘zgartirdi. Ayrim termalar yuqoriga ko‘tarilgan bo‘lsa, O‘zbekiston kabi kutilgan natijaga erisha olmagan jamoalar katta miqdorda ochko yo‘qotdi.

Kannavaro jamoasi oldida yangi vazifa

O‘zbekistonning 10 pog‘ona pastlashi milliy jamoa uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Endi terma jamoa oldida nafaqat tarkib va o‘yin uslubini qayta ko‘rib chiqish, balki FIFA reytingidagi mavqeini tiklash vazifasi ham turibdi.

Keyingi rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi har bir natija muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki reyting kelgusi turnirlar qur’asida jamoaning qaysi savatdan joy olishiga ham ta’sir qilishi mumkin.

JCH–2026 O‘zbekiston futboli uchun tarixiy tajriba bo‘ldi. Biroq yangi reyting bu tajriba ortidan jiddiy xulosalar chiqarish zarurligini ham ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBelgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBugun, 21:30Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganRodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganBugun, 21:27Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi