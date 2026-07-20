Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...
Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun kurashda kutilmagan burilish yuz berdi. Pep Gvardiola «Skuadra Adzurra»ni boshqarishga asosiy nomzodlardan biri sifatida amaliy ravishda ko‘rib chiqilmoqda.
Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, Paolo Maldini va Leonardo o‘tgan dam olish kunlari Barselonada ispaniyalik mutaxassis bilan uchrashgan. Tomonlar bir necha kun davomida ehtimoliy hamkorlik shartlarini muhokama qilgan.
Gvardiolaga qanday loyiha taklif qilindi?
Italiya rahbariyati yangi murabbiydan qisqa muddatda natija ko‘rsatishnigina emas, milliy jamoani tubdan qayta qurishni ham kutmoqda.
Manbalarga ko‘ra, Gvardiolaga 2030 yilgi jahon chempionatigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli loyiha taqdim etilgan. Unda yosh futbolchilarni asosiy tarkibga jalb qilish, jamoaning o‘yin uslubini yangilash va Italiyaning xalqaro maydondagi mavqeini tiklash ko‘zda tutilgan.
Yangilanish jarayoni UYEFA Millatlar ligasidan boshlanishi, keyin esa tarkibni 2028 yilgi Yevropa chempionati va JCH–2030ga tayyorlash rejalashtirilmoqda.
Maldini Gvardiolani nega tanlamoqda?
Paolo Maldini va Pep Gvardiolani ko‘p yillik o‘zaro hurmat va yaqin munosabatlar bog‘lab turadi. Italiya tomoni ispaniyalik mutaxassisni milliy jamoaga aniq o‘yin falsafasi olib kira oladigan murabbiy sifatida ko‘rmoqda.
Gvardiola klub futbolida to‘pni nazorat qilish, yuqori pressing va pozitsion hujumga asoslangan uslubi bilan katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Italiya rahbariyati ham milliy jamoaga uzoq yillar xizmat qiladigan yangi futbol modeli yaratishni istamoqda.
«Manchester Siti»dagi davr yakunlangan
Gvardiola o‘tgan mavsum oxirida «Manchester Siti»ni tark etdi. U 2016 yildan boshlab ingliz klubini boshqarib, olti marta Premer-liga chempioni bo‘ldi, shuningdek, Chempionlar ligasi va klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida g‘olib chiqdi.
Mutaxassis dastlab murabbiylik faoliyatida tanaffus qilish niyati borligini aytgandi. Shu sabab Italiya tomoni bilan o‘tkazilgan uchrashuv hali tayinlov muqarrar ekanini anglatmaydi.
Hozircha rasmiy kelishuv yo‘q
Gvardiolaning nomzodi endi shunchaki orzu yoki dastlabki g‘oya emas. Maldini va Leonardoning Barselonaga borib, u bilan bevosita muzokara o‘tkazgani Italiya tomoni bu variantga jiddiy yondashayotganini ko‘rsatadi.
Biroq murabbiyning dam olish istagi va kelishuvning moliyaviy shartlari muzokaralardagi asosiy masalalardan biri bo‘lishi mumkin. Shu bois hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuvga erishilgani haqida rasmiy xabar berilmagan.
Pirlo va Manchini ham ro‘yxatda
Gvardioladan tashqari, Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun Andrea Pirlo va Roberto Manchini nomzodlari ham ko‘rib chiqilmoqda. Ayrim italiyalik manbalar Pirloni nisbatan amaliy va moliyaviy jihatdan qulay variant sifatida baholamoqda.
Yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Ammo Barselonadagi uchrashuvdan keyin Gvardiolaning Italiyada ish boshlashi ehtimoli avvalgidan ancha jiddiy tus oldi. Endi asosiy savol — ispaniyalik mutaxassis klub futbolidagi muvaffaqiyatlaridan so‘ng o‘zini milliy jamoada sinab ko‘rishga rozi bo‘ladimi?
…