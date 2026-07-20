Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...

·49·Sport
Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...

Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun kurashda kutilmagan burilish yuz berdi. Pep Gvardiola «Skuadra Adzurra»ni boshqarishga asosiy nomzodlardan biri sifatida amaliy ravishda ko‘rib chiqilmoqda.

Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, Paolo Maldini va Leonardo o‘tgan dam olish kunlari Barselonada ispaniyalik mutaxassis bilan uchrashgan. Tomonlar bir necha kun davomida ehtimoliy hamkorlik shartlarini muhokama qilgan.

Gvardiolaga qanday loyiha taklif qilindi?

Italiya rahbariyati yangi murabbiydan qisqa muddatda natija ko‘rsatishnigina emas, milliy jamoani tubdan qayta qurishni ham kutmoqda.

Manbalarga ko‘ra, Gvardiolaga 2030 yilgi jahon chempionatigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli loyiha taqdim etilgan. Unda yosh futbolchilarni asosiy tarkibga jalb qilish, jamoaning o‘yin uslubini yangilash va Italiyaning xalqaro maydondagi mavqeini tiklash ko‘zda tutilgan.

Yangilanish jarayoni UYEFA Millatlar ligasidan boshlanishi, keyin esa tarkibni 2028 yilgi Yevropa chempionati va JCH–2030ga tayyorlash rejalashtirilmoqda.

Maldini Gvardiolani nega tanlamoqda?

Paolo Maldini va Pep Gvardiolani ko‘p yillik o‘zaro hurmat va yaqin munosabatlar bog‘lab turadi. Italiya tomoni ispaniyalik mutaxassisni milliy jamoaga aniq o‘yin falsafasi olib kira oladigan murabbiy sifatida ko‘rmoqda.

Gvardiola klub futbolida to‘pni nazorat qilish, yuqori pressing va pozitsion hujumga asoslangan uslubi bilan katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Italiya rahbariyati ham milliy jamoaga uzoq yillar xizmat qiladigan yangi futbol modeli yaratishni istamoqda.

«Manchester Siti»dagi davr yakunlangan

Gvardiola o‘tgan mavsum oxirida «Manchester Siti»ni tark etdi. U 2016 yildan boshlab ingliz klubini boshqarib, olti marta Premer-liga chempioni bo‘ldi, shuningdek, Chempionlar ligasi va klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida g‘olib chiqdi.

Mutaxassis dastlab murabbiylik faoliyatida tanaffus qilish niyati borligini aytgandi. Shu sabab Italiya tomoni bilan o‘tkazilgan uchrashuv hali tayinlov muqarrar ekanini anglatmaydi.

Hozircha rasmiy kelishuv yo‘q

Gvardiolaning nomzodi endi shunchaki orzu yoki dastlabki g‘oya emas. Maldini va Leonardoning Barselonaga borib, u bilan bevosita muzokara o‘tkazgani Italiya tomoni bu variantga jiddiy yondashayotganini ko‘rsatadi.

Biroq murabbiyning dam olish istagi va kelishuvning moliyaviy shartlari muzokaralardagi asosiy masalalardan biri bo‘lishi mumkin. Shu bois hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuvga erishilgani haqida rasmiy xabar berilmagan.

Pirlo va Manchini ham ro‘yxatda

Gvardioladan tashqari, Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun Andrea Pirlo va Roberto Manchini nomzodlari ham ko‘rib chiqilmoqda. Ayrim italiyalik manbalar Pirloni nisbatan amaliy va moliyaviy jihatdan qulay variant sifatida baholamoqda.

Yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Ammo Barselonadagi uchrashuvdan keyin Gvardiolaning Italiyada ish boshlashi ehtimoli avvalgidan ancha jiddiy tus oldi. Endi asosiy savol — ispaniyalik mutaxassis klub futbolidagi muvaffaqiyatlaridan so‘ng o‘zini milliy jamoada sinab ko‘rishga rozi bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Bugun, 23:21JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...Bugun, 23:14Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiTottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiBugun, 22:57Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Bugun, 22:22O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumO‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumBugun, 22:16Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi