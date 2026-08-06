Arsenal yulduzli transferlarni maqsad qildi: Kalafiori ambitsiyalarni qoʻllab-quvvatladi
Rikardo Kalafiori Arsenal o'z mavqeini saqlab qolishi va kuchayishi uchun Bruno Gimaraes hamda Vinisius Junior kabi dunyo darajasidagi futbolchilarni tarkibga qo'shishi kerakligini aytdi. Arsenal va Nyukasl Yunayted Bruno Gimaraesning 75 million funt sterlinglik transferi bo'yicha kelishuvga erishgani, futbolchining o'zi esa shimoliy Londonga o'tishni istayotgani xabar qilinmoqda.
Londonning Arsenal klubi himoyachisi Rikardo Kalafiori jamoaning transfer bozoridagi faolligini yuqori baholab, klub oʻz mavqeini saqlab qolish va yanada kuchayish uchun Bruno Gimaraes va Vinisius Junior kabi dunyo darajasidagi futbolchilarni tarkibga qoʻshib olishi shartligini bildirdi. Sky Sports nashri xabar qilishicha, italiyalik futbolchi oʻtgan mavsumdagi tarixiy natijalardan keyin ham oʻsishda davom etish uchun eng yuqori saviyadagi ijrochilar kerakligini ochiqchasiga taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal jamoasi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferini yakunlashga juda yaqin kelgani aytilmoqda. Ikki Angliya Premyer-ligasi klubi futbolchining qiymati boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlib, transfer summasi 75 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Avvalroq Lyon safida toʻp surgan braziliyalik yarim himoyachining oʻzi ham shimoliy Londonga koʻchib oʻtish istagini bildirgan edi.
Markaziy chiziq va hujum chizigʻini kuchaytirish rejasiMikel Arteta shogirdlari tarkibiga qoʻshilishi kutilayotgan Bruno Gimaraes transferi London klubining jiddiy niyatlaridan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, braziliyalik futbolchining kelishi Arsenal yarim himoyasiga qoʻshimcha ishonch, jismoniy kuch va ijodkorlik olib kiradi. Klub rahbariyati bosh murabbiyning talablarini bajarish yoʻlida faol harakat qilmoqda.
Biroq, Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior atrofidagi vaziyat ancha murakkabroq tus olmoqda. Angliya chempionlari safiga qoʻshilish ehtimoli muhokama qilinayotganiga qaramay, Madrid klubi oʻz yulduzini saqlab qolish uchun harakatlarni kuchaytirdi. Real Madrid futbolchining shartnomasini uzaytirish boʻyicha taklifini yaxshilagani Arsenalning bu boradagi umidlariga biroz taʼsir koʻrsatdi.
Shartnoma vaziyati va kelajakdagi imkoniyatlarVinisiusning amaldagi shartnomasi kelasi yozda yakuniga yetishi sababli vaziyat oʻta oʻzgaruvchanligicha qolmoqda. Agar braziliyalik vinger Madridda yangi bitim imzolmasa, u erkin agent sifatida ketish ehtimoli ham mavjud. Arsenal esa futbolchiga juda jozibali moliyaviy shartlarni taklif qilishga tayyor ekani xabar qilinmoqda.
Rikardo Kalafiorining fikricha, Arsenal hozirda eng yuqori choʻqqilarda turibdi va bu mavqeni saqlab qolish uchun faqatgina eng sara futbolchilar bilan toʻldirilishi kerak. Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoa chempionlikni boy bermaslik va oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlarni yaxshilash uchun aynan shunday yulduzlar xizmatiga muhtoj.
…