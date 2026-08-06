Arsenal yulduzli transferlarni maqsad qildi: Kalafiori ambitsiyalarni qoʻllab-quvvatladi

·64·Sport
Arsenal yulduzli transferlarni maqsad qildi: Kalafiori ambitsiyalarni qoʻllab-quvvatladi
Qisqacha

Rikardo Kalafiori Arsenal o'z mavqeini saqlab qolishi va kuchayishi uchun Bruno Gimaraes hamda Vinisius Junior kabi dunyo darajasidagi futbolchilarni tarkibga qo'shishi kerakligini aytdi. Arsenal va Nyukasl Yunayted Bruno Gimaraesning 75 million funt sterlinglik transferi bo'yicha kelishuvga erishgani, futbolchining o'zi esa shimoliy Londonga o'tishni istayotgani xabar qilinmoqda.

Londonning Arsenal klubi himoyachisi Rikardo Kalafiori jamoaning transfer bozoridagi faolligini yuqori baholab, klub oʻz mavqeini saqlab qolish va yanada kuchayish uchun Bruno Gimaraes va Vinisius Junior kabi dunyo darajasidagi futbolchilarni tarkibga qoʻshib olishi shartligini bildirdi. Sky Sports nashri xabar qilishicha, italiyalik futbolchi oʻtgan mavsumdagi tarixiy natijalardan keyin ham oʻsishda davom etish uchun eng yuqori saviyadagi ijrochilar kerakligini ochiqchasiga taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal jamoasi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferini yakunlashga juda yaqin kelgani aytilmoqda. Ikki Angliya Premyer-ligasi klubi futbolchining qiymati boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlib, transfer summasi 75 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Avvalroq Lyon safida toʻp surgan braziliyalik yarim himoyachining oʻzi ham shimoliy Londonga koʻchib oʻtish istagini bildirgan edi.

Markaziy chiziq va hujum chizigʻini kuchaytirish rejasi

Mikel Arteta shogirdlari tarkibiga qoʻshilishi kutilayotgan Bruno Gimaraes transferi London klubining jiddiy niyatlaridan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, braziliyalik futbolchining kelishi Arsenal yarim himoyasiga qoʻshimcha ishonch, jismoniy kuch va ijodkorlik olib kiradi. Klub rahbariyati bosh murabbiyning talablarini bajarish yoʻlida faol harakat qilmoqda.

Biroq, Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior atrofidagi vaziyat ancha murakkabroq tus olmoqda. Angliya chempionlari safiga qoʻshilish ehtimoli muhokama qilinayotganiga qaramay, Madrid klubi oʻz yulduzini saqlab qolish uchun harakatlarni kuchaytirdi. Real Madrid futbolchining shartnomasini uzaytirish boʻyicha taklifini yaxshilagani Arsenalning bu boradagi umidlariga biroz taʼsir koʻrsatdi.

Shartnoma vaziyati va kelajakdagi imkoniyatlar

Vinisiusning amaldagi shartnomasi kelasi yozda yakuniga yetishi sababli vaziyat oʻta oʻzgaruvchanligicha qolmoqda. Agar braziliyalik vinger Madridda yangi bitim imzolmasa, u erkin agent sifatida ketish ehtimoli ham mavjud. Arsenal esa futbolchiga juda jozibali moliyaviy shartlarni taklif qilishga tayyor ekani xabar qilinmoqda.

Rikardo Kalafiorining fikricha, Arsenal hozirda eng yuqori choʻqqilarda turibdi va bu mavqeni saqlab qolish uchun faqatgina eng sara futbolchilar bilan toʻldirilishi kerak. Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoa chempionlikni boy bermaslik va oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlarni yaxshilash uchun aynan shunday yulduzlar xizmatiga muhtoj.

ArsenalRikardo KalafioriBruno GimaraesVinisius JuniorPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)