Chelsi tarkibni keskin qisqartiradi: Xabi Alonso 16 futbolchi bilan xayrlashmoqda
Chelsi yangi bosh murabbiy Xabi Alonso rahbarligida 2026/2027-yilgi mavsum oldidan asosiy tarkibdagi 41 futbolchi sonini 25 nafargacha kamaytirishni rejalashtirmoqda. Bu maqsadga erishish uchun sentabr oyi boshigacha 16 nafar futbolchi sotilishi yoki ijaraga berilishi kerak. Klub yevrokuboklarda ishtirok etmagani va tarkib haddan tashqari kengayib ketgani sababli futbolchilarni qisqartirish zarurati yuzaga kelgan.
Angliyaning Chelsi klubi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi va yozgi transfer oynasi yopilishiga 25 kun qolgan bir paytda asosiy tarkibdagi futbolchilar soni 41 nafarga yetdi. Klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oldida ulkan vazifa — jamoani tubdan yangilash va ortiqcha oʻyinchilardan voz kechish masofasi turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Londonliklar bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi shundoq ham katta boʻlib ketgan tarkibni saqlab qolishni yanada qiyinlashtiradi. Shuni inobatga olgan holda, rahbariyat va murabbiylar shtabi kelgusi haftalarda futbolchilarni sotish yoki ijaraga berish orqali tarkibni maqbul holatga keltirishni rejalashtirmoqda.
Tarkibni optimallashtirish rejalariStamford Bridge stadionida soʻnggi yillarda bu kabi holatlar odatiy tusga kirdi. Garchi Angliya Premyer-ligasi qoidalari 21 yoshgacha boʻlgan futbolchilar hamda klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga maxsus imtiyozlar taqdim etib, roʻyxatdan oʻtkazishni yengillashtirsa-da, mutaxassislar fikricha, bunchalik koʻp oʻyinchi bilan ishlash jamoa barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.
BBC xabar berishicha, ispaniyalik murabbiy Xabi Alonso asosiy tarkibdagi futbolchilar sonini 25 nafarga tushirishni maqsad qilgan. Bu esa sentabr oyi boshiga qadar naqd 16 nafar oʻyinchi jamoani tark etishi yoki boshqa klublarga oʻtishi kerakligini anglatadi.
Yangi qoidalar va muammoning yechimiEslatib oʻtamiz, Chelsi oʻtmishda asosiy jamoadan alohida shugʻullantiriladigan va ommaga “bomba guruhi” sifatida tanilgan Rahim Sterling hamda Aksel Disasi kabi futbolchilar bilan bogʻliq vaziyatlarda qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Keyinchalik FIFA bunday amaliyotni rasman taqiqlab qoʻydi.
Hozirgi vaqtda dunyoning yetakchi klublari bunday muammoli vaziyatlarni faqatgina oʻyinchilarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotish yoki ijaraga berish yoʻli bilan hal qilishga majbur. Xabi Alonso boshchiligidagi murabbiylar shtabi ham ushbu qoidalar doirasida harakat qilib, mavsum boshlanishidan oldin jamoada sogʻlom raqobat muhitini yaratishga intilmoqda.
…