Chelsi tarkibni keskin qisqartiradi: Xabi Alonso 16 futbolchi bilan xayrlashmoqda

·124·Sport
Chelsi tarkibni keskin qisqartiradi: Xabi Alonso 16 futbolchi bilan xayrlashmoqda
Qisqacha

Chelsi yangi bosh murabbiy Xabi Alonso rahbarligida 2026/2027-yilgi mavsum oldidan asosiy tarkibdagi 41 futbolchi sonini 25 nafargacha kamaytirishni rejalashtirmoqda. Bu maqsadga erishish uchun sentabr oyi boshigacha 16 nafar futbolchi sotilishi yoki ijaraga berilishi kerak. Klub yevrokuboklarda ishtirok etmagani va tarkib haddan tashqari kengayib ketgani sababli futbolchilarni qisqartirish zarurati yuzaga kelgan.

Angliyaning Chelsi klubi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi va yozgi transfer oynasi yopilishiga 25 kun qolgan bir paytda asosiy tarkibdagi futbolchilar soni 41 nafarga yetdi. Klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oldida ulkan vazifa — jamoani tubdan yangilash va ortiqcha oʻyinchilardan voz kechish masofasi turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Londonliklar bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi shundoq ham katta boʻlib ketgan tarkibni saqlab qolishni yanada qiyinlashtiradi. Shuni inobatga olgan holda, rahbariyat va murabbiylar shtabi kelgusi haftalarda futbolchilarni sotish yoki ijaraga berish orqali tarkibni maqbul holatga keltirishni rejalashtirmoqda.

Tarkibni optimallashtirish rejalari

Stamford Bridge stadionida soʻnggi yillarda bu kabi holatlar odatiy tusga kirdi. Garchi Angliya Premyer-ligasi qoidalari 21 yoshgacha boʻlgan futbolchilar hamda klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga maxsus imtiyozlar taqdim etib, roʻyxatdan oʻtkazishni yengillashtirsa-da, mutaxassislar fikricha, bunchalik koʻp oʻyinchi bilan ishlash jamoa barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

BBC xabar berishicha, ispaniyalik murabbiy Xabi Alonso asosiy tarkibdagi futbolchilar sonini 25 nafarga tushirishni maqsad qilgan. Bu esa sentabr oyi boshiga qadar naqd 16 nafar oʻyinchi jamoani tark etishi yoki boshqa klublarga oʻtishi kerakligini anglatadi.

Yangi qoidalar va muammoning yechimi

Eslatib oʻtamiz, Chelsi oʻtmishda asosiy jamoadan alohida shugʻullantiriladigan va ommaga “bomba guruhi” sifatida tanilgan Rahim Sterling hamda Aksel Disasi kabi futbolchilar bilan bogʻliq vaziyatlarda qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Keyinchalik FIFA bunday amaliyotni rasman taqiqlab qoʻydi.

Hozirgi vaqtda dunyoning yetakchi klublari bunday muammoli vaziyatlarni faqatgina oʻyinchilarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotish yoki ijaraga berish yoʻli bilan hal qilishga majbur. Xabi Alonso boshchiligidagi murabbiylar shtabi ham ushbu qoidalar doirasida harakat qilib, mavsum boshlanishidan oldin jamoada sogʻlom raqobat muhitini yaratishga intilmoqda.

ChelsiXabi AlonsoPremyer-ligaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)