Gordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadi

·34·Avto
Gordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadi
Qisqacha

Gordon Murray Automotive (GMA) shu hafta oxirida 90-yillardagi McLaren F1 ruhidan ilhomlangan yangi cheklangan nusxadagi superkarini AQShdagi Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida namoyish etadi. Yangi model avval e'lon qilingan Le Mans GTR va S1 LM superkarlarining davomi bo'lib, S1 LM dizaynidagi orqa qanotlar, eshiklarga o'rnatilgan havo to'siqlari va tomdagi havo qabul qilgichini saqlab qolgan, ammo ulkan orqa spoylerga ega emas.

Mashhur konstruktor Gordon Murray boshchiligidagi Gordon Murray Automotive (GMA) kompaniyasi shu hafta oxirida oʻzining yangi cheklangan nusxadagi superkarini keng jamoatchilikka taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi avtomobil oʻtgan asrning 90-yillaridagi afsonaviy McLaren F1 modeli ruhidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, avtomobilsozlik olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Taqdimot marosimi AQShda oʻtkazilayotgan nufuzli Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida juma kuniga belgilangan. Kompaniyaning maxsus transport vositalari boʻlimi tomonidan tayyorlangan ushbu avtomobil brend tarixidagi muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Yangi model avvalroq eʼlon qilingan Le Mans GTR hamda S1 LM superkarlarining mantiqiy davomi hisoblanadi.

Afsonaviy meros va yangi avtomobil dizayni

Maʼlumki, Gordon Murray oʻtgan asrning oʻrtalarida afsonaviy McLaren F1 GTR loyihasiga boshchilik qilgan edi. Yangi taqdim etilajak model aynan oʻsha poyga mashinasining yoʻllarga moʻljallangan versiyasiga hurmat bajo keltirishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, avtomobil barcha davrlarning eng buyuk superkari deb eʼtirof etilgan roadster uslubidagi McLaren F1 merosini davom ettiradi.

Kompaniya tomonidan tarqatilgan dastlabki tizer surati avtomobilning koʻplab sir-asrorlarini yashirib turgan boʻlsa-da, u S1 LM modelining yanada vazminroq va kundalik yoʻllarga moslashtirilgan talqini ekanini koʻrsatmoqda. Yangi superkar oʻzidan oldingi modelning oʻziga xos orqa qanotlari, eshiklarga oʻrnatilgan havo toʻsiqlari va tom qismidagi havo qabul qilgichini saqlab qolgan, biroq ulkan orqa spoyler va boshqa keskin aerodinamik elementlardan mahrum qilingan.

Rekord darajadagi qiziqish va taqdimot tafsilotlari

GMA vakillarining taʼkidlashicha, kelgusi taqdimot haqiqatan ham "juda oʻziga xos voqea" boʻladi. Yaqinda qurilishi rejalashtirilgan beshta S1 LM modellaridan biri auksionda 20,6 million dollarga (taxminan 15,2 million funt sterling) sotilib, kimoshti savdosiga qoʻyilgan yangi avtomobillar orasida mutlaq rekord oʻrnatgani ham bu turdagi texnologiyalarga talab naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Juma kungi namoyishda nafaqat yangi superkar, balki Le Mans GTR hamda 664 ot kuchiga ega V12 dvigateli bilan jihozlangan GMAʼning debyut modeli boʻlgan T50 avtomobilining bir nechta namunalari ham yonma-yon qoʻyiladi. Bu esa yigʻilganlarga Gordon Murray kompaniyasining muhandislik taraqqiyoti va avtomobilsozlikdagi oʻziga xos yutuqlarini yaxlit koʻzdan kechirish imkonini beradi.

Gordon Murray AutomotiveSuperkarMcLaren F1AvtoyangiliklarMonterey Car Week
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiKecha, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKecha, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaKecha, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi