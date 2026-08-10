Gordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadi
Gordon Murray Automotive (GMA) shu hafta oxirida 90-yillardagi McLaren F1 ruhidan ilhomlangan yangi cheklangan nusxadagi superkarini AQShdagi Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida namoyish etadi. Yangi model avval e'lon qilingan Le Mans GTR va S1 LM superkarlarining davomi bo'lib, S1 LM dizaynidagi orqa qanotlar, eshiklarga o'rnatilgan havo to'siqlari va tomdagi havo qabul qilgichini saqlab qolgan, ammo ulkan orqa spoylerga ega emas.
Mashhur konstruktor Gordon Murray boshchiligidagi Gordon Murray Automotive (GMA) kompaniyasi shu hafta oxirida oʻzining yangi cheklangan nusxadagi superkarini keng jamoatchilikka taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi avtomobil oʻtgan asrning 90-yillaridagi afsonaviy McLaren F1 modeli ruhidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, avtomobilsozlik olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Taqdimot marosimi AQShda oʻtkazilayotgan nufuzli Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida juma kuniga belgilangan. Kompaniyaning maxsus transport vositalari boʻlimi tomonidan tayyorlangan ushbu avtomobil brend tarixidagi muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Yangi model avvalroq eʼlon qilingan Le Mans GTR hamda S1 LM superkarlarining mantiqiy davomi hisoblanadi.
Afsonaviy meros va yangi avtomobil dizayniMaʼlumki, Gordon Murray oʻtgan asrning oʻrtalarida afsonaviy McLaren F1 GTR loyihasiga boshchilik qilgan edi. Yangi taqdim etilajak model aynan oʻsha poyga mashinasining yoʻllarga moʻljallangan versiyasiga hurmat bajo keltirishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, avtomobil barcha davrlarning eng buyuk superkari deb eʼtirof etilgan roadster uslubidagi McLaren F1 merosini davom ettiradi.
Kompaniya tomonidan tarqatilgan dastlabki tizer surati avtomobilning koʻplab sir-asrorlarini yashirib turgan boʻlsa-da, u S1 LM modelining yanada vazminroq va kundalik yoʻllarga moslashtirilgan talqini ekanini koʻrsatmoqda. Yangi superkar oʻzidan oldingi modelning oʻziga xos orqa qanotlari, eshiklarga oʻrnatilgan havo toʻsiqlari va tom qismidagi havo qabul qilgichini saqlab qolgan, biroq ulkan orqa spoyler va boshqa keskin aerodinamik elementlardan mahrum qilingan.
Rekord darajadagi qiziqish va taqdimot tafsilotlariGMA vakillarining taʼkidlashicha, kelgusi taqdimot haqiqatan ham "juda oʻziga xos voqea" boʻladi. Yaqinda qurilishi rejalashtirilgan beshta S1 LM modellaridan biri auksionda 20,6 million dollarga (taxminan 15,2 million funt sterling) sotilib, kimoshti savdosiga qoʻyilgan yangi avtomobillar orasida mutlaq rekord oʻrnatgani ham bu turdagi texnologiyalarga talab naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.
Juma kungi namoyishda nafaqat yangi superkar, balki Le Mans GTR hamda 664 ot kuchiga ega V12 dvigateli bilan jihozlangan GMAʼning debyut modeli boʻlgan T50 avtomobilining bir nechta namunalari ham yonma-yon qoʻyiladi. Bu esa yigʻilganlarga Gordon Murray kompaniyasining muhandislik taraqqiyoti va avtomobilsozlikdagi oʻziga xos yutuqlarini yaxlit koʻzdan kechirish imkonini beradi.
…