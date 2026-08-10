Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdi
Barselona Pari Sen-Jermenning Ferran Torres uchun yuborgan 50 million yevrolik dastlabki taklifini rad etdi. Kataloniya klubi bu summaning to'liq kafolatlangan to'lov bo'lishini, bonuslar esa alohida kelishilishini talab qilmoqda. Ferran Torres Parij Sen-Jermen safida o'ynash istagini bildirgan, sport direktorlari Luis Kampos va Deku esa muzokaralarni davom ettirmoqda.
Yevropa futbol bozorida transferlar mavsumi qizgʻin pallaga kirib borayotgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona klubi oʻz hujumchisi borasida qatʼiy pozitsiyani egalladi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen klubi ispaniyalik hujumchi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olish uchun yuborgan 50 million yevrolik dastlabki rasmiy taklif rad etildi. Fransuz grandi bu summaga kafolatlangan toʻlovlar va turli shartli bonuslarni kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq Barselona rahbariyati mazkur moliyaviy tuzilmani jamoa talablariga javob bermaydi, deb topdi. Kataloniya klubi vakillari 50 million yevro miqdoridagi summaning toʻliq kafolatlangan qatʼiy toʻlov boʻlishini, bonuslar esa uning ustiga qoʻshimcha tarzda muzokara qilinishini talab qilmoqda. Hozirda har ikki grand jamoaning sport direktorlari — Luis Kampos va Deku kelishuvga erishish uchun bir necha kundan beri faol muzokaralar olib bormoqda.
Futbolchining xohishi va muzokaralar borisiMazkur transfer jarayonining tezlashishida futbolchining oʻshni shaxsiy xohishi ham muhim rol oʻynadi. Torres Kataloniya rahbariyatiga Parij Sen-Jermen safida toʻp surishni istashini va transferga toʻsqinlik qilmasliklarini soʻrab murojaat qilgan. Oldinroq Manchester Siti sharafini himoya qilgan ispaniyalik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochish istagida ekanini maʼlum qilgan.
Kataloniyaliklar oʻyinchining qarorini tushungan holda uning ketishiga qarshilik qilmayapti, biroq moliyaviy jihatdan eng maqbul shartnomani imzolashga intilmoqda. Klub bilan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga atigi bir yil qolganini inobatga olib, kelasi yozda futbolchini tekinga boy bermaslik uchun hozir 50 million yevro atrofidagi mablagʻ munosib daromad sifatida baholanmoqda.
Markaziy yarim himoyadagi harakatlarFerran Torres atrofidagi vaziyat qizgʻin davom etayotgan bir paytda, Barselona transfer bozorida boshqa yoʻnalishlarda ham faol ish olib bormoqda. Xususan, GOAL.com xabar qilishicha, klub Manchester Siti bilan yuqori darajadagi muzokaralarni oʻtkazmoqda. Kataloniya jamoasi ispaniyalik tajribali yarim himoyachi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish ustida ishlayapti.
Ushbu potensial transferning moliyaviy parametrlari ayni paytda Torresning transferi boʻyicha muhokama qilinayotgan raqamlarga juda oʻxshash ekani diqqatga sazovordir. Manchester Siti bilan muzokaralar ilgʻor bosqichda boʻlib, ikkala klubning baholash koʻrsatkichlari bir xil darajada turibdi. Rodrining Etihad stadioni bilan amaldagi shartnomasi oxiriga yetib borayotgan boʻlsa-da, tomonlar hali yakuniy kelishuvga erishgani yoʻq.
…