Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdi

·93·Sport
Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdi
Qisqacha

Barselona Pari Sen-Jermenning Ferran Torres uchun yuborgan 50 million yevrolik dastlabki taklifini rad etdi. Kataloniya klubi bu summaning to'liq kafolatlangan to'lov bo'lishini, bonuslar esa alohida kelishilishini talab qilmoqda. Ferran Torres Parij Sen-Jermen safida o'ynash istagini bildirgan, sport direktorlari Luis Kampos va Deku esa muzokaralarni davom ettirmoqda.

Yevropa futbol bozorida transferlar mavsumi qizgʻin pallaga kirib borayotgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona klubi oʻz hujumchisi borasida qatʼiy pozitsiyani egalladi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen klubi ispaniyalik hujumchi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olish uchun yuborgan 50 million yevrolik dastlabki rasmiy taklif rad etildi. Fransuz grandi bu summaga kafolatlangan toʻlovlar va turli shartli bonuslarni kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq Barselona rahbariyati mazkur moliyaviy tuzilmani jamoa talablariga javob bermaydi, deb topdi. Kataloniya klubi vakillari 50 million yevro miqdoridagi summaning toʻliq kafolatlangan qatʼiy toʻlov boʻlishini, bonuslar esa uning ustiga qoʻshimcha tarzda muzokara qilinishini talab qilmoqda. Hozirda har ikki grand jamoaning sport direktorlari — Luis Kampos va Deku kelishuvga erishish uchun bir necha kundan beri faol muzokaralar olib bormoqda.

Futbolchining xohishi va muzokaralar borisi

Mazkur transfer jarayonining tezlashishida futbolchining oʻshni shaxsiy xohishi ham muhim rol oʻynadi. Torres Kataloniya rahbariyatiga Parij Sen-Jermen safida toʻp surishni istashini va transferga toʻsqinlik qilmasliklarini soʻrab murojaat qilgan. Oldinroq Manchester Siti sharafini himoya qilgan ispaniyalik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochish istagida ekanini maʼlum qilgan.

Kataloniyaliklar oʻyinchining qarorini tushungan holda uning ketishiga qarshilik qilmayapti, biroq moliyaviy jihatdan eng maqbul shartnomani imzolashga intilmoqda. Klub bilan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga atigi bir yil qolganini inobatga olib, kelasi yozda futbolchini tekinga boy bermaslik uchun hozir 50 million yevro atrofidagi mablagʻ munosib daromad sifatida baholanmoqda.

Markaziy yarim himoyadagi harakatlar

Ferran Torres atrofidagi vaziyat qizgʻin davom etayotgan bir paytda, Barselona transfer bozorida boshqa yoʻnalishlarda ham faol ish olib bormoqda. Xususan, GOAL.com xabar qilishicha, klub Manchester Siti bilan yuqori darajadagi muzokaralarni oʻtkazmoqda. Kataloniya jamoasi ispaniyalik tajribali yarim himoyachi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish ustida ishlayapti.

Ushbu potensial transferning moliyaviy parametrlari ayni paytda Torresning transferi boʻyicha muhokama qilinayotgan raqamlarga juda oʻxshash ekani diqqatga sazovordir. Manchester Siti bilan muzokaralar ilgʻor bosqichda boʻlib, ikkala klubning baholash koʻrsatkichlari bir xil darajada turibdi. Rodrining Etihad stadioni bilan amaldagi shartnomasi oxiriga yetib borayotgan boʻlsa-da, tomonlar hali yakuniy kelishuvga erishgani yoʻq.

BarselonaPari Sen-JermenFerran TorresRodriTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)