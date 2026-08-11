Ferran Torres va Rodri yozgi transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin
Ferran Torres va Rodri yangi mavsum oldidan o'z jamoalarini tark etishga yaqin turibdi. Barselona hujumchisi Ferran Torresning Pari Sen-Jermenga o'tishi bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan, 26 yoshli futbolchining transferida kelgusi 24 soat hal qiluvchi bo'lishi kutilmoqda.
Yozgi taʼtilning yakuniy kunlari Ispaniya terma jamoasining ikki yulduzi uchun o‘ta qizg‘in pallaga to‘g‘ri keldi. Hozirda ular dam olishni yakunlash barobarida o‘z faoliyatidagi navbatdagi muhim qadam — shov-shuvli transferlar bo‘yicha keskin muzokaralar olib bormoqda. Goal.com xabar berishicha, Ferran Torres va Rodri yangi mavsum oldidan o‘z jamoalarini tark etishga yaqin turibdi va ularning taqdiri yaqin kunlarda hal bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresning taqdiri hozirda jiddiy so‘rov ostida turibdi. Mundo Deportivo maʼlumotiga ko‘ra, 26 yoshli futbolchining xizmatiga Pari Sen-Jermen jiddiy qiziqish bildirmoqda va tomonlar kelishuvga erishish uchun muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqqan. Torresning taʼtili joriy hafta chorshanba kuni o‘z nihoyasiga yetishi kerak va kelgusi 24 soat transfer masalasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Kataloniya klubi moliyaviy muvozanatni tiklashga intilmoqdaBarselona rahbariyati moliyaviy ahvolni yaxshilash va mavjud qoidalarni muvozanatga keltirish uchun yaxshilangan taklifni kutmoqda. O‘z navbatida, futbolchining o‘zi ham Kataloniyaga qaytishni istamayapti va tezroq Parij klubiga o‘tishni afzal ko‘rmoqda. Shu sababli uning vakillari yangi ish joyini rasmiylashtirish uchun so‘nggi harakatlarni amalga oshirmoqda.
Shu bilan birga, Barselona bir vaqtning o‘zida Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qaytarish ustida ham ishlamoqda. Madridda tug‘ilgan 30 yoshli futbolchi bosh murabbiy Hansi Flick loyihasining asosiy qismiga aylanishi kutilmoqda. Germaniyalik mutaxassis tajribali yarimhimoyachini jamoaning markaziy chizig‘ini mustahkamlash uchun mukammal nomzod deb hisoblamoqda.
Rodrining kelajagi va bosh murabbiy bayonotiTorresdan farqli o‘laroq, Rodrining Angliyaga qaytishi uchun biroz ko‘proq vaqt bor. Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca futbolchining holati haqida gapirar ekan, uning juma kuni Manchesterdagi bazaga yetib kelishini taxmin qilgan edi. Biroq futbolchining shaxsiy xohishi butunlay boshqacha ekani maʼlum bo‘ldi.
Manbaga ko‘ra, Rodri Buyuk Britaniyaga borishni istamayapti va to‘g‘ridan-to‘g‘ri Barselonaga uchib borib, tibbiy ko‘rikdan o‘tish hamda yangi shartnoma imzolash niyatida. Hansi Flick o‘z navbatida bu transfer amalga oshsa, uni quchoq ochib kutib olishga tayyorligini bildirgan. Ushbu yirik transferlar yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…