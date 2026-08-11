Ferran Torres va Rodri yozgi transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin

·49·Sport
Ferran Torres va Rodri yozgi transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin
Qisqacha

Ferran Torres va Rodri yangi mavsum oldidan o'z jamoalarini tark etishga yaqin turibdi. Barselona hujumchisi Ferran Torresning Pari Sen-Jermenga o'tishi bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan, 26 yoshli futbolchining transferida kelgusi 24 soat hal qiluvchi bo'lishi kutilmoqda.

Yozgi taʼtilning yakuniy kunlari Ispaniya terma jamoasining ikki yulduzi uchun o‘ta qizg‘in pallaga to‘g‘ri keldi. Hozirda ular dam olishni yakunlash barobarida o‘z faoliyatidagi navbatdagi muhim qadam — shov-shuvli transferlar bo‘yicha keskin muzokaralar olib bormoqda. Goal.com xabar berishicha, Ferran Torres va Rodri yangi mavsum oldidan o‘z jamoalarini tark etishga yaqin turibdi va ularning taqdiri yaqin kunlarda hal bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresning taqdiri hozirda jiddiy so‘rov ostida turibdi. Mundo Deportivo maʼlumotiga ko‘ra, 26 yoshli futbolchining xizmatiga Pari Sen-Jermen jiddiy qiziqish bildirmoqda va tomonlar kelishuvga erishish uchun muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqqan. Torresning taʼtili joriy hafta chorshanba kuni o‘z nihoyasiga yetishi kerak va kelgusi 24 soat transfer masalasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kataloniya klubi moliyaviy muvozanatni tiklashga intilmoqda

Barselona rahbariyati moliyaviy ahvolni yaxshilash va mavjud qoidalarni muvozanatga keltirish uchun yaxshilangan taklifni kutmoqda. O‘z navbatida, futbolchining o‘zi ham Kataloniyaga qaytishni istamayapti va tezroq Parij klubiga o‘tishni afzal ko‘rmoqda. Shu sababli uning vakillari yangi ish joyini rasmiylashtirish uchun so‘nggi harakatlarni amalga oshirmoqda.

Shu bilan birga, Barselona bir vaqtning o‘zida Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qaytarish ustida ham ishlamoqda. Madridda tug‘ilgan 30 yoshli futbolchi bosh murabbiy Hansi Flick loyihasining asosiy qismiga aylanishi kutilmoqda. Germaniyalik mutaxassis tajribali yarimhimoyachini jamoaning markaziy chizig‘ini mustahkamlash uchun mukammal nomzod deb hisoblamoqda.

Rodrining kelajagi va bosh murabbiy bayonoti

Torresdan farqli o‘laroq, Rodrining Angliyaga qaytishi uchun biroz ko‘proq vaqt bor. Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca futbolchining holati haqida gapirar ekan, uning juma kuni Manchesterdagi bazaga yetib kelishini taxmin qilgan edi. Biroq futbolchining shaxsiy xohishi butunlay boshqacha ekani maʼlum bo‘ldi.

Manbaga ko‘ra, Rodri Buyuk Britaniyaga borishni istamayapti va to‘g‘ridan-to‘g‘ri Barselonaga uchib borib, tibbiy ko‘rikdan o‘tish hamda yangi shartnoma imzolash niyatida. Hansi Flick o‘z navbatida bu transfer amalga oshsa, uni quchoq ochib kutib olishga tayyorligini bildirgan. Ushbu yirik transferlar yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Ferran TorresRodriBarselonaPari Sen-JermenManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)