Enso Mareska Pep Gvardiola soyasida ishlashga tayyor

·59·Sport
Enso Mareska Pep Gvardiola soyasida ishlashga tayyor
Qisqacha

Enso Mareska Pep Gvardioladan keyingi davrda Manchester Siti bosh murabbiyi sifatida ishlash va muqarrar taqqoslashlarga xotirjam munosabatda bo'lishga tayyorligini bildirdi. Gvardiola Manchester Siti bilan 17 ta yirik sovrin, jumladan, oltita Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan. Mareska rasmiy tayinlovidan biroz oldin Barselonada Gvardiola bilan uchrashib, jamoaning ichki muhiti va tarkibi haqida suhbatlashgan.

Futbol olamidagi eng masʼuliyatli va murakkab vazifalardan biri — Pep Gvardioladan keyingi davrni boshqarishga hozirlik koʻrayotgan Enso Mareska yangi mavsum oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, italiyalik mutaxassis Manchester Siti jamoasidagi ilk kunlaridanoq oʻtmishdagi ulkan yutuqlar soyasi va muqarrar taqqoslashlarga duch kelishini yaxshi tushunadi. Klub tarixidagi uch sovrinli mavsumda Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan Mareska uchun bu qadam tanish, biroq bosh murabbiy sifatidagi masʼuliyat butunlay boshqacha darajada turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gvardiola oʻzining yorqin faoliyati davomida Manchester Siti bilan 17 ta yirik sovrin, jumladan, oltita Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritib, klubda oʻta yuqori standartlarni oʻrnatdi. Jamoaning Koreyadagi mavsumoldi turniri chogʻida OAV vakillari bilan muloqot qilgan Mareska muxlislar va ekspertlar uning natijalarini ilk turdayoq kataloniyalik mutaxassis koʻrsatkichlari bilan solishtirishini ochiq tan oldi. U bu bosim unga taʼsir qilmasligini va vaziyatni xotirjam qabul qilishini bildirdi.

Bosim va Pep Gvardiola bilan uchrashuv

Mareskaning taʼkidlashicha, dastlabki oʻn turdan keyonoq jamoaning ochkolari qancha boʻlishidan qatʼi nazar, odamlar darhol solishtirishni boshlaydilar. "Besh yil oldin Lester yoki Chelsi klublarida ishlaganimda ham aytganman, Pep oxirgi 15-20 yil ichida dunyoning eng yaxshi murabbiyi hisoblanadi", deydi u. Ushbu ulkan vazifaga tayyorgarlik koʻrish jarayonida Mareska rasmiy tayinlovdan biroz oldin Barselonada Gvardiola bilan uchrashib, jamoaning ichki muhiti va tarkib haqida suhbatlashgan.

Mutaxassislarning fikricha, soʻnggi yillarda Angliya Premer-ligasidagi taktik tendensiyalar sezilarli darajada oʻzgargan. Mareska oʻzining avvalgi yordamchilik davridagiga nisbatan standart vaziyatlar hamda futbolchilarning oʻzaro qattiq qoʻriqlash (man-to-man) tizimiga eʼtibor kuchayganini qayd etdi. Shunga qaramay, u dunyodagi eng kuchli futbol chempionati aynan Angliyada ekanini va boshqa mamlakatlar ligalari bilan raqobatda bu muhit ustun turishini taʼkidladi.

Mareskaning soʻzlariga koʻra, Angliya chempionatining yuqori savdosi koʻp jihatdan futbolchilar va murabbiylarning malakasi hamda klublarning tashkiliy ishlariga borib taqaladi. Ispaniya chempionatida Barselona va Real Madrid kabi grandlar borligini eʼtirof etgan holda, u APLda doimiy ravishda yuqori oʻrinlar uchun kurashadigan oltita jamoa mavjudligi va bu raqobatni yanada kuchaytirishi haqida fikr yuritdi.

Enso MareskaPep GvardiolaManchester SitiAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)