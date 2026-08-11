Kitoblik tadbirkor tug‘ilib o‘sgan mahallasiga poliklinika qurib berdi
Kitob tumanida tadbirkor Sherali Rajabov tug‘ilib o‘sgan «Katlos» mahallasi aholisi uchun 19-sonli oilaviy poliklinika binosini qurib berdi. Zamonaviy talablar asosida barpo etilgan muassasa hududdagi qariyb 10 ming nafar aholiga xizmat ko‘rsatmoqda. Qashqadaryo viloyati hokimi Murotjon Azimov poliklinikaga tashrif buyurib, yaratilgan sharoitlar va tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni bilan tanishdi.
Kitob tumanida tadbirkor Sherali Rajabov o‘zi tug‘ilib o‘sgan «Katlos» mahallasi aholisi uchun 19-sonli oilaviy poliklinika binosini qurib berdi. Zamonaviy talablar asosida barpo etilgan tibbiyot muassasasi hududda istiqomat qiluvchi qariyb 10 ming nafar aholiga xizmat ko‘rsatmoqda.
Qashqadaryo viloyati hokimi Murotjon Azimov poliklinikaga tashrif buyurib, muassasada yaratilgan sharoitlar hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni bilan tanishdi.
Tashrif davomida aholiga qulay va sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatish uchun yaratilgan imkoniyatlar ko‘zdan kechirildi. Viloyat hokimi tadbirkor Sherali Rajabovning o‘z mahallasi rivojiga qo‘shayotgan hissasini e’tirof etib, bunday xayrli tashabbuslar aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidladi.
…