Matty Cash: Aston Villa UEFA Superkubogida gʻalaba qozonishga tayyor

·62·Sport
Matty Cash: Aston Villa UEFA Superkubogida gʻalaba qozonishga tayyor
Qisqacha

Aston Villa himoyachisi Matty Cash jamoa PSJga qarshi UEFA Superkubogida g'alaba uchun bor imkoniyatini ishga solishga tayyorligini bildirdi. Aston Villa o'tgan mavsumda Freiburgni 3:0 hisobida mag'lub etib, 44 yil ichidagi ilk Yevropa kubogini qo'lga kiritgan, PSJ esa Arsenalni penaltilar seriyasida yengib, Chempionlar ligasida zafar quchgan.

Aston Villa himoyachisi Matty Cash jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli ish yakunini munosib yakunlab, PSJga qarshi UEFA Superkubogi uchun maydonga tushishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniyaning Leypsig shahridagi Red Bull Arena stadionida boʻlib oʻtadigan mazkur uchrashuv klub uchun Yevropa sahnasidagi navbatdagi muhim sinov boʻlishi kutilmoqda. Villachilar Chempionlar ligasi gʻolibi hisoblangan Parij klubiga qarshi bahsda oʻz imkoniyatlarini toʻliq ishga solish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va klub rasmiy sayti maʼlumotiga koʻra, Aston Villa oʻtgan mavsumda Freiburg ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozonib, Yevropa ligasida zafar quchgan edi. Bu natija klub tarixida 44 yil deganda qoʻlga kiritilgan ilk Yevropa kubogi boʻldi. Pari Sen-Jermen jamoasi esa oʻz navbatida may oyidagi hal qiluvchi finalda Arsenalni penaltilar seriyasida taslim etib, Chempionlar ligasi bosh sovrinini va ichki chempionatdagi ustunligini saqlab qolgan edi.

Superkubok – mavsum yakunidagi asosiy mukofot

Polshalik oʻng qanot himoyachisi Matty Cashning fikricha, UEFA Superkubogi jamoaning oʻtgan mavsum davomida qilgan ulkan mehnati va erishgan yutuqlarini yakunlab qoʻyish uchun eng maqbul imkoniyat hisoblanadi. U bosh murabbiy Unai Emery bu mavzuga alohida eʼtibor qaratganini va mavsum yakunlanganiga qaramay, oldinda hali muhim sovrin turganini taʼkidlab oʻtganini aytdi.

Matty Cash raqib darajasiga yuqori baho berib, Parij klubini hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli jamoa deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoalar avvalroq Chempionlar ligasining chorak finalida toʻqnash kelishgan va oʻshanda PSJ ikki oʻyin natijasiga koʻra 5:4 hisobida ustun kelgandi. Shunga qaramay, Villa futbolchilari boʻlajak oʻyinda raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor.

Unai Emery gʻoliblik mentalitetini shakllantirdi

Unai Emery omili va jamoaning gʻolibona ruhiyati

Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa soʻnggi yillarda Angliya Premyer-ligasida barqaror ravishda kuchli toʻrtlik, beshlik yoki oltilikdan joy olib kelmoqda. Matty Cash ispaniyalik mutaxassis klubga kelganidan buyon futbolchilarga gʻalaba qozonish nima ekanini va buning uchun nima talab etilishini chuqfur singdirganini alohida taʼkidladi. Murabbiyning oʻzi esa bungacha Sevilla va Villarreal bilan Superkubokdagi uchta urinishda ham magʻlubiyatga uchragan.

Boʻlajak toʻqnashuv Aston Villa uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, jamoa oʻz tarixida ikkinchi bor UEFA Superkubogida maydonga tushadi. Maydonda kechadigan har bir daqiqa va bor imkoniyat klubga yana bir yirik sovrinni keltirishi mumkinligi futbolchilarda alohida ishtiyoq uygʻotmoqda.

Aston VillaParis Saint-GermainMatty CashUEFA SuperkubogiUnai Emery
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBen Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)