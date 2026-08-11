Matty Cash: Aston Villa UEFA Superkubogida gʻalaba qozonishga tayyor
Aston Villa himoyachisi Matty Cash jamoa PSJga qarshi UEFA Superkubogida g'alaba uchun bor imkoniyatini ishga solishga tayyorligini bildirdi. Aston Villa o'tgan mavsumda Freiburgni 3:0 hisobida mag'lub etib, 44 yil ichidagi ilk Yevropa kubogini qo'lga kiritgan, PSJ esa Arsenalni penaltilar seriyasida yengib, Chempionlar ligasida zafar quchgan.
Aston Villa himoyachisi Matty Cash jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli ish yakunini munosib yakunlab, PSJga qarshi UEFA Superkubogi uchun maydonga tushishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniyaning Leypsig shahridagi Red Bull Arena stadionida boʻlib oʻtadigan mazkur uchrashuv klub uchun Yevropa sahnasidagi navbatdagi muhim sinov boʻlishi kutilmoqda. Villachilar Chempionlar ligasi gʻolibi hisoblangan Parij klubiga qarshi bahsda oʻz imkoniyatlarini toʻliq ishga solish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va klub rasmiy sayti maʼlumotiga koʻra, Aston Villa oʻtgan mavsumda Freiburg ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozonib, Yevropa ligasida zafar quchgan edi. Bu natija klub tarixida 44 yil deganda qoʻlga kiritilgan ilk Yevropa kubogi boʻldi. Pari Sen-Jermen jamoasi esa oʻz navbatida may oyidagi hal qiluvchi finalda Arsenalni penaltilar seriyasida taslim etib, Chempionlar ligasi bosh sovrinini va ichki chempionatdagi ustunligini saqlab qolgan edi.
Superkubok – mavsum yakunidagi asosiy mukofotPolshalik oʻng qanot himoyachisi Matty Cashning fikricha, UEFA Superkubogi jamoaning oʻtgan mavsum davomida qilgan ulkan mehnati va erishgan yutuqlarini yakunlab qoʻyish uchun eng maqbul imkoniyat hisoblanadi. U bosh murabbiy Unai Emery bu mavzuga alohida eʼtibor qaratganini va mavsum yakunlanganiga qaramay, oldinda hali muhim sovrin turganini taʼkidlab oʻtganini aytdi.
Matty Cash raqib darajasiga yuqori baho berib, Parij klubini hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli jamoa deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoalar avvalroq Chempionlar ligasining chorak finalida toʻqnash kelishgan va oʻshanda PSJ ikki oʻyin natijasiga koʻra 5:4 hisobida ustun kelgandi. Shunga qaramay, Villa futbolchilari boʻlajak oʻyinda raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor.
Unai Emery gʻoliblik mentalitetini shakllantirdi
Unai Emery omili va jamoaning gʻolibona ruhiyati
Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa soʻnggi yillarda Angliya Premyer-ligasida barqaror ravishda kuchli toʻrtlik, beshlik yoki oltilikdan joy olib kelmoqda. Matty Cash ispaniyalik mutaxassis klubga kelganidan buyon futbolchilarga gʻalaba qozonish nima ekanini va buning uchun nima talab etilishini chuqfur singdirganini alohida taʼkidladi. Murabbiyning oʻzi esa bungacha Sevilla va Villarreal bilan Superkubokdagi uchta urinishda ham magʻlubiyatga uchragan.
Boʻlajak toʻqnashuv Aston Villa uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, jamoa oʻz tarixida ikkinchi bor UEFA Superkubogida maydonga tushadi. Maydonda kechadigan har bir daqiqa va bor imkoniyat klubga yana bir yirik sovrinni keltirishi mumkinligi futbolchilarda alohida ishtiyoq uygʻotmoqda.
…