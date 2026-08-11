Harri Maguayr Manchester Yunaytedni yangi mavsumga tayyorgarlikka chorladi
Harri Maguayr Manchester Yunayted Maykl Karrik qo'l ostida qo'lga kiritilgan ijobiy sur'atni yangi mavsumda ham davom ettirishi kerakligini ta'kidladi. Karrik jamoani boshqarganidan buyon klub Angliya Premer-ligasida 12 ta g'alaba qozonib, 33 ta gol urdi. Manchester Yunayted mavsumoldi yig'inida Rozenborg va Atletiko Madridni mag'lub etdi, Pari Sen-Jermen bilan esa durang o'ynadi.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi markaziy himoyachisi Harri Maguayr jamoa bosh murabbiyi Maykl Karrik qoʻl ostidagi ijobiy sur’atni yangi mavsumda ham davom ettirishi lozimligini ta’kidladi. Tajribali futbolchining fikricha, jamoa oldinga qadam tashlash uchun barcha imkoniyatlarga ega va mavsum startini muvaffaqiyatli boshlash umumiy maqsadlarga erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lumki, Maykl Karrik joriy yilning may oyida 2025-26 yilgi mavsum yakunlaridan keyin Manchester Yunaytedning doimiy bosh murabbiyi etib rasman tayinlangan edi. Mutaxassis yanvar oyida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgandan buyon qizil iblislar Angliya Premer-ligasida boshqa har qanday raqobatchiga qaraganda koʻproq oʻyinda gʻalaba qozonib (12 ta), eng koʻp gol (33 ta) kiritishga muvaffaq boʻldi.
Yangi taktik gʻoyalar va mavsumoldi tayyorgarlikKlub rasmiy OAV bergan ma’lumotga koʻra, Harri Maguayr jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi harakatlariga toʻxtalib oʻtdi. Manchester Yunayted yigʻin doirasida Rozenborg va Atletiko Madrid ustidan gʻalaba qozondi, shuningdek, Yevropa chempioni Pari Sen-Jermen bilan kechgan bahsda durang qayd etdi.
33 yoshli himoyachi Karrik kelganidan buyon qoʻlga kiritilgan ochkolar soni jamoa uchun asosiy koʻrsatkich boʻlishi kerakligini ta’kidladi: "Agar shu sur’atni davom ettira olsak, bu ajoyib boʻlardi. U kelganidan beri eng koʻp Premer-liga ochkolarini jamgʻardik, shuning uchun bu safar ham maqsadimiz shundan iborat boʻladi".
Shu bilan birga, Maguayr mavsumoldi jarayonida yangi taktik usullar ustida ishlanayotganini qoʻshimcha qildi: "Bizda yangi gʻoyalar va oʻynash usullari paydo boʻladi. Murabbiy bizdan koʻrishni istagan turli taktikalar boʻladi. Koʻpgina oʻyinlarda yaxshi harakat qildik, biroq bundan ham yaxshiroq oʻynashimiz mumkin edi. Futbolchilar sifatida buni tushunamiz".
Jismoniy holat va shaxsiy tayyorgarlikTomas Tuxel Harri Maguayrni Angliya terma jamoasining yozgi jahon chempionati tarkibiga kiritmagani futbolchiga toʻliq mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidan oʻtish imkonini berdi. Qishdan buyon Karrik qoʻl ostida ishonchli oʻyin koʻrsatgan markaziy himoyachi Premer-ligada oʻz jamoadoshlari orasida eng koʻp yakkakurash (44 ta) gʻolibi boʻldi.
Maguayr jismoniy holati har hafta yaxshilanib borayotganini e’tirof etib, terma jamoalar safida harakat qilgan futbolchilarning qaytishini ijobiy baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi 60 daqiqalik oʻyinlar oʻziga boʻlgan ishonchni tiklash va optimal sport formasiga kirishda muhim qadam boʻlmoqda.
…