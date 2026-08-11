Harri Maguayr Manchester Yunaytedni yangi mavsumga tayyorgarlikka chorladi

·46·Sport
Harri Maguayr Manchester Yunaytedni yangi mavsumga tayyorgarlikka chorladi
Qisqacha

Harri Maguayr Manchester Yunayted Maykl Karrik qo'l ostida qo'lga kiritilgan ijobiy sur'atni yangi mavsumda ham davom ettirishi kerakligini ta'kidladi. Karrik jamoani boshqarganidan buyon klub Angliya Premer-ligasida 12 ta g'alaba qozonib, 33 ta gol urdi. Manchester Yunayted mavsumoldi yig'inida Rozenborg va Atletiko Madridni mag'lub etdi, Pari Sen-Jermen bilan esa durang o'ynadi.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi markaziy himoyachisi Harri Maguayr jamoa bosh murabbiyi Maykl Karrik qoʻl ostidagi ijobiy sur’atni yangi mavsumda ham davom ettirishi lozimligini ta’kidladi. Tajribali futbolchining fikricha, jamoa oldinga qadam tashlash uchun barcha imkoniyatlarga ega va mavsum startini muvaffaqiyatli boshlash umumiy maqsadlarga erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lumki, Maykl Karrik joriy yilning may oyida 2025-26 yilgi mavsum yakunlaridan keyin Manchester Yunaytedning doimiy bosh murabbiyi etib rasman tayinlangan edi. Mutaxassis yanvar oyida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgandan buyon qizil iblislar Angliya Premer-ligasida boshqa har qanday raqobatchiga qaraganda koʻproq oʻyinda gʻalaba qozonib (12 ta), eng koʻp gol (33 ta) kiritishga muvaffaq boʻldi.

Yangi taktik gʻoyalar va mavsumoldi tayyorgarlik

Klub rasmiy OAV bergan ma’lumotga koʻra, Harri Maguayr jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi harakatlariga toʻxtalib oʻtdi. Manchester Yunayted yigʻin doirasida Rozenborg va Atletiko Madrid ustidan gʻalaba qozondi, shuningdek, Yevropa chempioni Pari Sen-Jermen bilan kechgan bahsda durang qayd etdi.

33 yoshli himoyachi Karrik kelganidan buyon qoʻlga kiritilgan ochkolar soni jamoa uchun asosiy koʻrsatkich boʻlishi kerakligini ta’kidladi: "Agar shu sur’atni davom ettira olsak, bu ajoyib boʻlardi. U kelganidan beri eng koʻp Premer-liga ochkolarini jamgʻardik, shuning uchun bu safar ham maqsadimiz shundan iborat boʻladi".

Shu bilan birga, Maguayr mavsumoldi jarayonida yangi taktik usullar ustida ishlanayotganini qoʻshimcha qildi: "Bizda yangi gʻoyalar va oʻynash usullari paydo boʻladi. Murabbiy bizdan koʻrishni istagan turli taktikalar boʻladi. Koʻpgina oʻyinlarda yaxshi harakat qildik, biroq bundan ham yaxshiroq oʻynashimiz mumkin edi. Futbolchilar sifatida buni tushunamiz".

Jismoniy holat va shaxsiy tayyorgarlik

Tomas Tuxel Harri Maguayrni Angliya terma jamoasining yozgi jahon chempionati tarkibiga kiritmagani futbolchiga toʻliq mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidan oʻtish imkonini berdi. Qishdan buyon Karrik qoʻl ostida ishonchli oʻyin koʻrsatgan markaziy himoyachi Premer-ligada oʻz jamoadoshlari orasida eng koʻp yakkakurash (44 ta) gʻolibi boʻldi.

Maguayr jismoniy holati har hafta yaxshilanib borayotganini e’tirof etib, terma jamoalar safida harakat qilgan futbolchilarning qaytishini ijobiy baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi 60 daqiqalik oʻyinlar oʻziga boʻlgan ishonchni tiklash va optimal sport formasiga kirishda muhim qadam boʻlmoqda.

Manchester YunaytedHarri MaguayrMaykl KarrikPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)