UFC 330 uchun tanlov: Garri-Maxachev bahsida Aspinall fikricha kim ustun?
Tom Aspinall UFC 330 markaziy jangida Islom Maxachev Ian Garry ustidan ochkolar evaziga g'alaba qozonishini kutmoqda. Unga ko'ra, Maxachev jangni nazorat qilish va raqibining kuchli jihatlarini cheklash borasida ustunlikka ega. Biroq Aspinall Ian Garry oson raqib emasligini va Maxachevga qattiq qarshilik ko'rsatishini ta'kidladi. Maxachev va Garry o'rtasidagi jang 16 avgust kuni Las-Vegasda o'tkazilishi rejalashtirilgan.
UFC og‘ir vazn chempioni Tom Aspinall 16 avgust kuni Las-Vegasda o‘tishi rejalashtirilgan UFC 330 turnirining markaziy jangi haqida o‘z fikrini bildirdi. Angliyalik jangchi Islom Maxachevni favorit sifatida ko‘rayotgan bo‘lsa-da, Ian Garri oson raqib bo‘lmasligini alohida ta’kidladi.
Aspinallning fikricha, bu to‘qnashuvda hal qiluvchi omil kuch yoki zarbalar emas, balki jangni kim yaxshiroq boshqara olishi bo‘lishi mumkin.
Aspinall Maxachevning g‘alabasini kutmoqda
Og‘ir vazn chempionidan Maxachev va Garri o‘rtasidagi jang natijasi haqida so‘ralganda, u aniq prognoz berish oson emasligini tan oldi.
«G‘olibni aniq topish qiyin. Menimcha, Maxachev ochkolar evaziga g‘alaba qozonadi. Buni Islom jangni qanday nazorat qilishni Iandan ko‘ra yaxshiroq bilgani bois aytyapman», — dedi Aspinall.
Demak, angliyalik chempion Maxachevning muddatidan oldin g‘alaba qozonishidan ko‘ra, besh raund davomida ustunlikni saqlab, hakamlar qarori bilan zafar quchish ssenariysini ehtimolliroq deb hisoblamoqda.
Nega Aspinall Islomga ustunlik berdi?
Aspinallning asosiy argumenti — Maxachevning jangni nazorat qilish qobiliyati.
Islom o‘z raqibini parterga o‘tkazish, qulay pozitsiya egallash va jang sur’atini o‘ziga moslashtirish orqali raqibining kuchli jihatlarini cheklashga intiladi.
Aspinall ham aynan shu xususiyat Maxachevga Garriga qarshi ustunlik berishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Biroq u o‘z prognozini mutlaq haqiqat sifatida taqdim etmadi.
«Garri qattiq qarshilik ko‘rsatadi»
Aspinallning ikkinchi gapi esa jang intrigasini yanada oshiradi.
«O‘z prognozimga yuz foiz ishonmasam-da, yarim o‘rta vaznda Garri Islomga qattiq qarshilik ko‘rsata olishiga ko‘zim yetmoqda», — dedi u.
Bu bahoda muhim jihat bor: Aspinall Maxachevni favorit deb bilsa-da, Garrining imkoniyatlarini past baholamayotir.
Agar Ian Maxachevning parterga o‘tkazish urinishlaridan himoyalana olsa va jangni tik holatda ushlab tursa, to‘qnashuv ssenariysi butunlay o‘zgarishi mumkin.
Maxachev uchun nazorat, Garri uchun masofa muhim bo‘lishi mumkin
Uslublar qarama-qarshiligi UFC 330 markaziy jangidagi asosiy intrigalardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Maxachev uchun raqibni oktogon bo‘ylab erkin harakatlanishdan mahrum etish va kurash elementlarini ishga solish muhim bo‘lishi mumkin. Garri esa aksincha, masofani saqlash, harakatchanlik va tik turib zarba almashishdan foydalanishga intilishi ehtimol.
Shuning uchun Aspinall aytganidek, g‘olibni oldindan mutlaq ishonch bilan ko‘rsatish oson emas.
Bir xato, bitta muvaffaqiyatli teykdaun yoki aksincha, kutilmagan aniq zarba butun jang yo‘nalishini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Asosiy javob 16 avgust kuni ma’lum bo‘ladi
Maxachev va Garri o‘rtasidagi to‘qnashuv 16 avgust kuni Las-Vegasda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Aspinall hozircha Islomning tajribasi va jangni nazorat qilish mahoratiga ko‘proq ishonch bildirmoqda. Ammo uning o‘zi ham Garri jiddiy qarshilik ko‘rsatishini kutmoqda.
Shu bois UFC 330 markaziy jangi oldidan asosiy savol ochiq qolyapti: Maxachev yana o‘z uslubini raqibiga o‘tkazadimi yoki Garri uning rejasini buzish yo‘lini topadimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…