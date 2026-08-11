UFC 330 uchun tanlov: Garri-Maxachev bahsida Aspinall fikricha kim ustun?

·61·Sport
UFC 330 uchun tanlov: Garri-Maxachev bahsida Aspinall fikricha kim ustun?
Qisqacha

Tom Aspinall UFC 330 markaziy jangida Islom Maxachev Ian Garry ustidan ochkolar evaziga g'alaba qozonishini kutmoqda. Unga ko'ra, Maxachev jangni nazorat qilish va raqibining kuchli jihatlarini cheklash borasida ustunlikka ega. Biroq Aspinall Ian Garry oson raqib emasligini va Maxachevga qattiq qarshilik ko'rsatishini ta'kidladi. Maxachev va Garry o'rtasidagi jang 16 avgust kuni Las-Vegasda o'tkazilishi rejalashtirilgan.

UFC og‘ir vazn chempioni Tom Aspinall 16 avgust kuni Las-Vegasda o‘tishi rejalashtirilgan UFC 330 turnirining markaziy jangi haqida o‘z fikrini bildirdi. Angliyalik jangchi Islom Maxachevni favorit sifatida ko‘rayotgan bo‘lsa-da, Ian Garri oson raqib bo‘lmasligini alohida ta’kidladi.

Aspinallning fikricha, bu to‘qnashuvda hal qiluvchi omil kuch yoki zarbalar emas, balki jangni kim yaxshiroq boshqara olishi bo‘lishi mumkin.

Aspinall Maxachevning g‘alabasini kutmoqda

Og‘ir vazn chempionidan Maxachev va Garri o‘rtasidagi jang natijasi haqida so‘ralganda, u aniq prognoz berish oson emasligini tan oldi.

«G‘olibni aniq topish qiyin. Menimcha, Maxachev ochkolar evaziga g‘alaba qozonadi. Buni Islom jangni qanday nazorat qilishni Iandan ko‘ra yaxshiroq bilgani bois aytyapman», — dedi Aspinall.

Demak, angliyalik chempion Maxachevning muddatidan oldin g‘alaba qozonishidan ko‘ra, besh raund davomida ustunlikni saqlab, hakamlar qarori bilan zafar quchish ssenariysini ehtimolliroq deb hisoblamoqda.

Nega Aspinall Islomga ustunlik berdi?

Aspinallning asosiy argumenti — Maxachevning jangni nazorat qilish qobiliyati.

Islom o‘z raqibini parterga o‘tkazish, qulay pozitsiya egallash va jang sur’atini o‘ziga moslashtirish orqali raqibining kuchli jihatlarini cheklashga intiladi.

Aspinall ham aynan shu xususiyat Maxachevga Garriga qarshi ustunlik berishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Biroq u o‘z prognozini mutlaq haqiqat sifatida taqdim etmadi.

«Garri qattiq qarshilik ko‘rsatadi»

Aspinallning ikkinchi gapi esa jang intrigasini yanada oshiradi.

«O‘z prognozimga yuz foiz ishonmasam-da, yarim o‘rta vaznda Garri Islomga qattiq qarshilik ko‘rsata olishiga ko‘zim yetmoqda», — dedi u.

Bu bahoda muhim jihat bor: Aspinall Maxachevni favorit deb bilsa-da, Garrining imkoniyatlarini past baholamayotir.

Agar Ian Maxachevning parterga o‘tkazish urinishlaridan himoyalana olsa va jangni tik holatda ushlab tursa, to‘qnashuv ssenariysi butunlay o‘zgarishi mumkin.

Maxachev uchun nazorat, Garri uchun masofa muhim bo‘lishi mumkin

Uslublar qarama-qarshiligi UFC 330 markaziy jangidagi asosiy intrigalardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Maxachev uchun raqibni oktogon bo‘ylab erkin harakatlanishdan mahrum etish va kurash elementlarini ishga solish muhim bo‘lishi mumkin. Garri esa aksincha, masofani saqlash, harakatchanlik va tik turib zarba almashishdan foydalanishga intilishi ehtimol.

Shuning uchun Aspinall aytganidek, g‘olibni oldindan mutlaq ishonch bilan ko‘rsatish oson emas.

Bir xato, bitta muvaffaqiyatli teykdaun yoki aksincha, kutilmagan aniq zarba butun jang yo‘nalishini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Asosiy javob 16 avgust kuni ma’lum bo‘ladi

Maxachev va Garri o‘rtasidagi to‘qnashuv 16 avgust kuni Las-Vegasda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Aspinall hozircha Islomning tajribasi va jangni nazorat qilish mahoratiga ko‘proq ishonch bildirmoqda. Ammo uning o‘zi ham Garri jiddiy qarshilik ko‘rsatishini kutmoqda.

Shu bois UFC 330 markaziy jangi oldidan asosiy savol ochiq qolyapti: Maxachev yana o‘z uslubini raqibiga o‘tkazadimi yoki Garri uning rejasini buzish yo‘lini topadimi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Tom AspinallIslom MaxachevIan GarriUFCLas-Vegas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)