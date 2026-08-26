Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?

·31·Sport
Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?

Yevropa Chempionlar ligasi saralash pley-offida Isroilning «Hapoel Beer-Sheva» jamoasini 120 daqiqalik dramada mag‘lub etib (5:2), qit’aning eng nufuzli musobaqasiga yo‘llanma olgan Bokuning «Sabah» klubi safidagi o‘zbek legioneri Umarali Rahmonaliyev uchrashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini ochiqladi.

O‘yinda hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirgan muhim najot goli muallifi bo‘lgan 23 yoshli yarim himoyachi flesh-intervyu chog‘ida butun Ozarboyjon xalqining qo‘llab-quvvatlovi va murabbiylarning alohida topshirig‘i haqida to‘xtalib o‘tdi.

«Murabbiylar bugun gol urishim kerakligini aytgandi»

Umarali g‘alaba keltirgan ruhiy holat va kiritilgan muhim to‘p sirini ochiqladi:

«Allohga shukrlar bo‘lsinki, g‘alaba qozondik. Stadionga shuncha muxlis keldi, ularning hayqirig‘i bizga ulkan kuch bag‘ishladi. Bu o‘yin orqali butun Ozarboyjon xalqini birlashtirdik, desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Hayajonimni so‘z bilan ta’riflab berolmayman.

Avvalgi bahslarda ham qulay imkoniyatlar ko‘p bo‘lgan, lekin foydalana olmagandim. Bu gal murabbiylar shtabi maydonga tushishdan oldin „bugun albatta gol urishing kerak, imkoniyat bo‘ldi deguncha zarba ber“ deb uqtirishdi va bu ish berdi», — dedi Rahmonaliyev.

«Santyago Bernabeu» orzusi va «Real Madrid»

YECHLning yangilangan yagona liga formatidagi qur’a tashlash marosimi oldidan yarim himoyachi o‘zining eng katta istagini bildirdi:

  • Raqib tanlamaslik: YECHLning asosiy bosqichiga yetib kelgan barcha klublar yuqori saviyaga ega va u yerda oson raqib bo‘lmaydi;

  • «Bernabeu»dagi to‘qnashuv: «Bizga raqib tanlash yarashmaydi, ammo mashhur „Santyago Bernabeu“ stadionida Madridning „Real“ klubiga qarshi maydonga tushsak, bu faoliyatimdagi eng yorqin lahzalardan biri bo‘lar edi», — deya ta’kidladi o‘zbek xavbeki.

Chempionlar ligasida ikki o‘zbek futbolchisi

Umarali Rahmonaliyev Fransiyaning «Lans» klubida porlayotgan Abduqodir Husanovdan keyin ushbu mavsumda YECHL umumiy bosqichiga yo‘l olgan ikkinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi:

  • O‘zbekistonlik muxlislar mehri: Rahmonaliyevning fikricha, butun mamlakat endi «Sabah» o‘yinlarini ham diqqat bilan kuzatadi;

  • Bokuga sayohatlar: «Ikki nafar o‘zbek futbolchisi YECHLda bo‘lishi — milliy futbolimiz uchun ajoyib yutuq. O‘zbekistonlik muxlislar bizni doim qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonamanki, endi ular Bokuga „Sabah“ning YECHL bahslarini bevosita tribunadan tomosha qilish uchun ham kelishadi».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Bugun, 11:46529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?Bugun, 11:420:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)Bugun, 11:31Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Bugun, 11:15Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Bugun, 11:10«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi