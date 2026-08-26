Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?
Yevropa Chempionlar ligasi saralash pley-offida Isroilning «Hapoel Beer-Sheva» jamoasini 120 daqiqalik dramada mag‘lub etib (5:2), qit’aning eng nufuzli musobaqasiga yo‘llanma olgan Bokuning «Sabah» klubi safidagi o‘zbek legioneri Umarali Rahmonaliyev uchrashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini ochiqladi.
O‘yinda hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirgan muhim najot goli muallifi bo‘lgan 23 yoshli yarim himoyachi flesh-intervyu chog‘ida butun Ozarboyjon xalqining qo‘llab-quvvatlovi va murabbiylarning alohida topshirig‘i haqida to‘xtalib o‘tdi.
«Murabbiylar bugun gol urishim kerakligini aytgandi»
Umarali g‘alaba keltirgan ruhiy holat va kiritilgan muhim to‘p sirini ochiqladi:
«Allohga shukrlar bo‘lsinki, g‘alaba qozondik. Stadionga shuncha muxlis keldi, ularning hayqirig‘i bizga ulkan kuch bag‘ishladi. Bu o‘yin orqali butun Ozarboyjon xalqini birlashtirdik, desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Hayajonimni so‘z bilan ta’riflab berolmayman.
Avvalgi bahslarda ham qulay imkoniyatlar ko‘p bo‘lgan, lekin foydalana olmagandim. Bu gal murabbiylar shtabi maydonga tushishdan oldin „bugun albatta gol urishing kerak, imkoniyat bo‘ldi deguncha zarba ber“ deb uqtirishdi va bu ish berdi», — dedi Rahmonaliyev.
«Santyago Bernabeu» orzusi va «Real Madrid»
YECHLning yangilangan yagona liga formatidagi qur’a tashlash marosimi oldidan yarim himoyachi o‘zining eng katta istagini bildirdi:
Raqib tanlamaslik: YECHLning asosiy bosqichiga yetib kelgan barcha klublar yuqori saviyaga ega va u yerda oson raqib bo‘lmaydi;
«Bernabeu»dagi to‘qnashuv: «Bizga raqib tanlash yarashmaydi, ammo mashhur „Santyago Bernabeu“ stadionida Madridning „Real“ klubiga qarshi maydonga tushsak, bu faoliyatimdagi eng yorqin lahzalardan biri bo‘lar edi», — deya ta’kidladi o‘zbek xavbeki.
Chempionlar ligasida ikki o‘zbek futbolchisi
Umarali Rahmonaliyev Fransiyaning «Lans» klubida porlayotgan Abduqodir Husanovdan keyin ushbu mavsumda YECHL umumiy bosqichiga yo‘l olgan ikkinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi:
O‘zbekistonlik muxlislar mehri: Rahmonaliyevning fikricha, butun mamlakat endi «Sabah» o‘yinlarini ham diqqat bilan kuzatadi;
Bokuga sayohatlar: «Ikki nafar o‘zbek futbolchisi YECHLda bo‘lishi — milliy futbolimiz uchun ajoyib yutuq. O‘zbekistonlik muxlislar bizni doim qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonamanki, endi ular Bokuga „Sabah“ning YECHL bahslarini bevosita tribunadan tomosha qilish uchun ham kelishadi».
…