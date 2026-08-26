Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi

·8·Avto
Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi

Elektr transport vositalari bozoridagi yetakchi brendlardan biri oʻzining eng yangi texnologiyalari qanchalik ishonchli ekanini yana bir bor amalda isbotladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman elektr sedani hisoblangan Yangwang U7 oʻta ogʻir sharoitlarda oʻtkazilgan ekstremal sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Mazkur test batareyalarning uzoq muddatli xizmat qilish muddati va tezkor quvvatlash tizimlarining samaradorligi borasidagi koʻplab savollarga javob berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonlari Xitoyning Nаньnin shahrida tashkil etilib, oʻta murakkab iqlim sharoitida oʻtdi. Hududdagi havo harorati 36 darajadan yuqori boʻlib, namlik darajasi 80 foizga yetdi. Bunday ogʻir sharoitda mashina toʻxtovsiz harakatlanib, qisqa fursat ichida katta masofani bosib oʻtdi.

Ekstremal sharoitdagi yuqori yuklamalar

Qattiq sinovlar davomida Yangwang U7 elektroboli 30 000 kilometrdan ortiq masofani atigi toʻqqiz sutkaga yetmagan vaqt ichida ortda qoldirdi. Taʼkidlash joizki, transport vositasi butun masofa davomida soatiga 240 kilometr tezlikda tinimsiz harakatlandi. Shu bilan birga, salon ichidagi qulaylikni taʼminlash uchun konditsioner doimiy ravishda 24 daraja haroratni saqlab turdi.

Mutaxassislar ayniqsa akkumulyator blokining holatiga alohida eʼtibor qaratishdi. Sababi, ushbu model kompaniyaning eng soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Blade Battery 2.0 akkumulyatori bilan jihozlangan birinchi seriyali avtomobil hisoblanadi.

Batareya va sinov natijalari

Maʼlumotlarga koʻra, shiddatli yurishlar davomida akkumulyator 350 martadan ortiq oʻta tezkor quvvatlash siklidan oʻtkazildi. Odatda bunday shiddatli foydalanish batareya resursiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilgan edi. Biroq sinov yakunlangach oʻtkazilgan tekshiruvlar kutilmagan yuqori natijani koʻrsatdi.

Akkumulyatorning qolgan hajmi dastlabki koʻrsatkichning 98,7 foizini tashkil etdi. Shunday qilib, batareya quvvatining pasayishi atigi 1,3 foizni tashkil qilib, texnologiyaning chidamliligini koʻrsatdi.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, test uchun maxsus tayyorlangan yoki zavodda sozlangan maxsus nusxa olinmagan. Yangwang bayonotiga koʻra, sinovlar uchun oddiy chakana doʻkondan tasodifiy tarzda tanlab olingan va hech qanday qoʻshimcha oʻzgartirishlarsiz seriyali avtomobil foydalanilgan. Kompaniya olingan natijalarning haqqoniyigini tasdiqlash uchun mazkur mashinani mustaqil ekspertlar tekshiruviga taqdim etishga tayyorligini maʼlum qildi.

Yangwang U7Blade Battery 2ElektromobilBYDAvtomobil sinovi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21.08, 17:24Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi21.08, 15:01Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?21.08, 13:20Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqda21.08, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi