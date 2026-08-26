Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi
Elektr transport vositalari bozoridagi yetakchi brendlardan biri oʻzining eng yangi texnologiyalari qanchalik ishonchli ekanini yana bir bor amalda isbotladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman elektr sedani hisoblangan Yangwang U7 oʻta ogʻir sharoitlarda oʻtkazilgan ekstremal sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Mazkur test batareyalarning uzoq muddatli xizmat qilish muddati va tezkor quvvatlash tizimlarining samaradorligi borasidagi koʻplab savollarga javob berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonlari Xitoyning Nаньnin shahrida tashkil etilib, oʻta murakkab iqlim sharoitida oʻtdi. Hududdagi havo harorati 36 darajadan yuqori boʻlib, namlik darajasi 80 foizga yetdi. Bunday ogʻir sharoitda mashina toʻxtovsiz harakatlanib, qisqa fursat ichida katta masofani bosib oʻtdi.
Ekstremal sharoitdagi yuqori yuklamalarQattiq sinovlar davomida Yangwang U7 elektroboli 30 000 kilometrdan ortiq masofani atigi toʻqqiz sutkaga yetmagan vaqt ichida ortda qoldirdi. Taʼkidlash joizki, transport vositasi butun masofa davomida soatiga 240 kilometr tezlikda tinimsiz harakatlandi. Shu bilan birga, salon ichidagi qulaylikni taʼminlash uchun konditsioner doimiy ravishda 24 daraja haroratni saqlab turdi.
Mutaxassislar ayniqsa akkumulyator blokining holatiga alohida eʼtibor qaratishdi. Sababi, ushbu model kompaniyaning eng soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Blade Battery 2.0 akkumulyatori bilan jihozlangan birinchi seriyali avtomobil hisoblanadi.
Batareya va sinov natijalariMaʼlumotlarga koʻra, shiddatli yurishlar davomida akkumulyator 350 martadan ortiq oʻta tezkor quvvatlash siklidan oʻtkazildi. Odatda bunday shiddatli foydalanish batareya resursiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilgan edi. Biroq sinov yakunlangach oʻtkazilgan tekshiruvlar kutilmagan yuqori natijani koʻrsatdi.
Akkumulyatorning qolgan hajmi dastlabki koʻrsatkichning 98,7 foizini tashkil etdi. Shunday qilib, batareya quvvatining pasayishi atigi 1,3 foizni tashkil qilib, texnologiyaning chidamliligini koʻrsatdi.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, test uchun maxsus tayyorlangan yoki zavodda sozlangan maxsus nusxa olinmagan. Yangwang bayonotiga koʻra, sinovlar uchun oddiy chakana doʻkondan tasodifiy tarzda tanlab olingan va hech qanday qoʻshimcha oʻzgartirishlarsiz seriyali avtomobil foydalanilgan. Kompaniya olingan natijalarning haqqoniyigini tasdiqlash uchun mazkur mashinani mustaqil ekspertlar tekshiruviga taqdim etishga tayyorligini maʼlum qildi.
…