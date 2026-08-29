Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqda

·4·Sport
Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqda

Yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, transfer bozorida kutilmagan burilish yuz berdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya chempioni Manchester Siti Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni oʻz safiga qaytarish uchun muzokaralarni boshlab yubordi. “Shaharliklar” ushbu qadam orqali futbolchi uchun kurashayotgan Arsenalning rejalarini buzib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Julian Alvares bundan ikki yil muqaddam 82 million funt sterling evaziga Madrid klubiga koʻchib oʻtgan edi. Biroq Ispaniya poytaxtidagi soʻnggi voqealar uning kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Oʻtgan yakshanba kuni Atletiko muxlislari tomonidan hushtakbozlik qilingan hujumchi ketma-ket uch kun davomida jamoa mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi.

Arsenal va Barselona kurashi

Vaziyatning keskinlashuvi ortidan bir nechta Yevropa grandlari faollashdi. Xabarlarga koʻra, Arsenal 26 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun 150 million yevro (130 million funt sterling) miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor. Londonliklar futbolchining vakillaridan ijobiy javob kutmoqda.

Biroq vaziyat faqatgina Arsenal va Manchester Siti bilan cheklanib qolmaydi. Futbolchining shaxsiy xohishi Barselona safga oʻtishdan iborat. Shunga qaramay, Madrid klubi rahbariyati oʻzining asosiy raqiblaridan biri boʻlgan kataloniyaliklar bilan muzokara oʻtkatishdan qatʼiyan bosh tortmoqda va boshqa variantlarni koʻrib chiqishga tayyor.

Manchester Sitining ehtiyoji

Manchester Siti hujum chizigʻidagi yoʻqotishlar sababli transfer bozorida faol harakat qilishga majbur boʻlmoqda. Umar Marmoush va Savinyoning jamoani tark etgani Enso Mareska shogirdlari tarkibida hujum chizigʻi yetishmovchiligini keltirib chiqardi. Julian Alvaresning Angliya futbolidagi tajribasi esa mazkur muammoni tezkorlik bilan hal qilishga yordam berishi mumkin.

Shunga qaramay, mazkur transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Avvalo, futbolchining oʻzi Angliya Premer-ligasiga qaytishni istamayapti. Shuningdek, Metropolitano stadionidagi bosimga qaramaganda, transfer oynasi yopilishiga qadar tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar keskin davom etishi kutilmoqda.

Julian AlvarezManchester SitiArsenalAtletiko MadridTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Kecha, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiKecha, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiKecha, 22:18«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!Kecha, 22:15Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Kecha, 22:08Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Kecha, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)