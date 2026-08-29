Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi boshlanishi bilan Manchester Siti jamoasining asosiy hujumchisi Erling Xoland oʻzining sermahsulligini yana bir bor namoyish etdi. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik toʻpurar Selxerst Park stadionida kechgan bahsda raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining dastlabki gollar hisobini ochdi va oʻzining raqibga qarshi oʻyinlardagi ajoyib seriyasini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv oldidan jamoatchilik eʼtiborini tortgan jihatlardan biri futbolchining tashqi koʻrinishidagi oʻzgarish boʻldi. Yozgi tanaffus vaqtida oʻzining anʼanaviy uzun sochlarini qisqartirib yangi imijda koʻrinish bergan hujumchi maydondagi oʻtkir instinktini yoʻqotmaganini amalda koʻrsatib qoʻydi.
Gol va birinchi boʻlimdagi ustunlikMehmonlarning uzoq davom etgan bosimidan soʻng, uchrashuvning 43-daqiqasida kutilgan gol urildi. Jarima maydonchasi ichida yuzaga kelgan gavjum vaziyatda bosh bilan zarba berishda ustun kelgan Erling Xoland toʻpni darvoza burchagiga aniq yoʻlladi. Mazkur vaziyatda darvozabon ojiz qoldi va tanaffus oldidan Manchester Siti haqli ravishda oldinga chiqib oldi.
Borussiya Dortmund sobiq futbolchisining ushbu goli uning London klubiga qarshi oʻyinlardagi ajoyib statistikasini boyitdi. Mazkur natija orqali hujumchi oʻz faoliyatida Selxerst Park stadionida oʻtkazilgan barcha beshta uchrashuvda ham raqib darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.
Statistik koʻrsatkichlar va yangi murabbiyGoal.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur raqibga qarshi oʻyinlardagi umumiy statistika yanada taʼsirli koʻrinish oladi. Erling Xoland Premer-liga doirasida Kristal Pelas jamoasiga qarshi kechgan barcha oltita uchrashuvda ham gol urishga erishdi va umumiy hisobda mazkur raqib darvozasiga 9 ta gol kiritdi.
Ushbu uchrashuv Manchester Siti boshqaruviga kelgan yangi mutaxassis uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi. Mauritsio Sarri yoki Enso Mareska kabi murabbiylar jamoada oʻz taktik gʻoyalarini singdirishga harakat qilayotgan bir paytda, yetakchi hujumchining mavsum boshidayoq gol urishi murabbiylar shtabi uchun katta yordam boʻldi.
Dastlabki daqiqalardagi keskin kurashlarga boy boshlangan oʻyinda aynan norvegiyalik futbolchining goli jamoa asablarini tinchlantirishga yordam berdi. Murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlarga qarammay, Manchester Siti oʻyinida asosiy raqam ostidagi hujumchining roli oʻzgarmasligicha qolmoqda va bu jamoaning chempionlik uchun asosiy davvogar boʻlib qolishini taʼminlaydi.
…