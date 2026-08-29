Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdi

·37·Sport
Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi boshlanishi bilan Manchester Siti jamoasining asosiy hujumchisi Erling Xoland oʻzining sermahsulligini yana bir bor namoyish etdi. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik toʻpurar Selxerst Park stadionida kechgan bahsda raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining dastlabki gollar hisobini ochdi va oʻzining raqibga qarshi oʻyinlardagi ajoyib seriyasini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv oldidan jamoatchilik eʼtiborini tortgan jihatlardan biri futbolchining tashqi koʻrinishidagi oʻzgarish boʻldi. Yozgi tanaffus vaqtida oʻzining anʼanaviy uzun sochlarini qisqartirib yangi imijda koʻrinish bergan hujumchi maydondagi oʻtkir instinktini yoʻqotmaganini amalda koʻrsatib qoʻydi.

Gol va birinchi boʻlimdagi ustunlik

Mehmonlarning uzoq davom etgan bosimidan soʻng, uchrashuvning 43-daqiqasida kutilgan gol urildi. Jarima maydonchasi ichida yuzaga kelgan gavjum vaziyatda bosh bilan zarba berishda ustun kelgan Erling Xoland toʻpni darvoza burchagiga aniq yoʻlladi. Mazkur vaziyatda darvozabon ojiz qoldi va tanaffus oldidan Manchester Siti haqli ravishda oldinga chiqib oldi.

Borussiya Dortmund sobiq futbolchisining ushbu goli uning London klubiga qarshi oʻyinlardagi ajoyib statistikasini boyitdi. Mazkur natija orqali hujumchi oʻz faoliyatida Selxerst Park stadionida oʻtkazilgan barcha beshta uchrashuvda ham raqib darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.

Statistik koʻrsatkichlar va yangi murabbiy

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur raqibga qarshi oʻyinlardagi umumiy statistika yanada taʼsirli koʻrinish oladi. Erling Xoland Premer-liga doirasida Kristal Pelas jamoasiga qarshi kechgan barcha oltita uchrashuvda ham gol urishga erishdi va umumiy hisobda mazkur raqib darvozasiga 9 ta gol kiritdi.

Ushbu uchrashuv Manchester Siti boshqaruviga kelgan yangi mutaxassis uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi. Mauritsio Sarri yoki Enso Mareska kabi murabbiylar jamoada oʻz taktik gʻoyalarini singdirishga harakat qilayotgan bir paytda, yetakchi hujumchining mavsum boshidayoq gol urishi murabbiylar shtabi uchun katta yordam boʻldi.

Dastlabki daqiqalardagi keskin kurashlarga boy boshlangan oʻyinda aynan norvegiyalik futbolchining goli jamoa asablarini tinchlantirishga yordam berdi. Murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlarga qarammay, Manchester Siti oʻyinida asosiy raqam ostidagi hujumchining roli oʻzgarmasligicha qolmoqda va bu jamoaning chempionlik uchun asosiy davvogar boʻlib qolishini taʼminlaydi.

Erling XolandManchester SitiPremer-ligaFutbolKristal Pelas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaManchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 00:38Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Kecha, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiKecha, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiKecha, 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)