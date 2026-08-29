Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdi

·33·Sport
Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdi

Saudiya Proligasining 4-turi doirasida peshqadamlar — «An Nasr» va «Al Hilol» navbatdagi ishonchli g‘alabalarini qo‘lga kiritdi. Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatidagi 978-golini kiritib, jamoasiga muhim g‘alabani keltirgan bo‘lsa, «Al Hilol» safarda raqib darvozasiga naqd beshta to‘p yo‘lladi.

«An Nasr» kutilmagan zarbadan so‘ng iroda ko‘rsatdi

Uchrashuv Riyod klubi uchun kutilmagan ssenariyda boshlandi. Biroq jamoa yetakchilari kerakli paytda mas’uliyatni o‘z bo‘yniga oldi:

  • Uchrashuv: «An Nasr» 2:1 «At Ta’avun»

  • Gollar: Samu Kosta (45+5), Krishtianu Ronaldu (80) — Al Hurayji (11).

  • Tarixiy natija: 39 yoshli portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu o‘yinning 80-daqiqasida hal qiluvchi zarbani berib, o‘zining professional faoliyatidagi 978-golini rasmiylashtirdi. Bu g‘alaba jamoaning turnir jadvalidagi yetakchiligini mustahkamladi.

«Al Hilol»dan safardagi dahshatli tor-mor

«Al Hilol» futbolchilari birinchi bo‘limning o‘zidayoq o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishdi. Barcha 6 ta gol dastlabki 45 daqiqalikda kiritildi:

  • Uchrashuv: «Al Xalij» 1:5 «Al Hilol»

  • Gollar: Al Amri (38) — Meyte (15), Milinkovich-Savich (29), Ernandes (40), Sammervill (43), Mandash (45+5).

4-turdan keyingi turnir jadvali holati

O‘rin

Klub

O‘tkazilgan o‘yin

Jami ochko

1

«An Nasr»

4

12

2

«Al Hilol»

4

9

13

«Al Xalij»

4

3

15

«At Ta’avun»

4

2

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiErling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiBugun, 01:14Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaManchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 00:38Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Kecha, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiKecha, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiKecha, 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)