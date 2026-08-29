Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdi
Saudiya Proligasining 4-turi doirasida peshqadamlar — «An Nasr» va «Al Hilol» navbatdagi ishonchli g‘alabalarini qo‘lga kiritdi. Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatidagi 978-golini kiritib, jamoasiga muhim g‘alabani keltirgan bo‘lsa, «Al Hilol» safarda raqib darvozasiga naqd beshta to‘p yo‘lladi.
«An Nasr» kutilmagan zarbadan so‘ng iroda ko‘rsatdi
Uchrashuv Riyod klubi uchun kutilmagan ssenariyda boshlandi. Biroq jamoa yetakchilari kerakli paytda mas’uliyatni o‘z bo‘yniga oldi:
Uchrashuv: «An Nasr» 2:1 «At Ta’avun»
Gollar: Samu Kosta (45+5), Krishtianu Ronaldu (80) — Al Hurayji (11).
Tarixiy natija: 39 yoshli portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu o‘yinning 80-daqiqasida hal qiluvchi zarbani berib, o‘zining professional faoliyatidagi 978-golini rasmiylashtirdi. Bu g‘alaba jamoaning turnir jadvalidagi yetakchiligini mustahkamladi.
«Al Hilol»dan safardagi dahshatli tor-mor
«Al Hilol» futbolchilari birinchi bo‘limning o‘zidayoq o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishdi. Barcha 6 ta gol dastlabki 45 daqiqalikda kiritildi:
Uchrashuv: «Al Xalij» 1:5 «Al Hilol»
Gollar: Al Amri (38) — Meyte (15), Milinkovich-Savich (29), Ernandes (40), Sammervill (43), Mandash (45+5).
4-turdan keyingi turnir jadvali holati
O‘rin
Klub
O‘tkazilgan o‘yin
Jami ochko
1
«An Nasr»
4
12
2
«Al Hilol»
4
9
13
«Al Xalij»
4
3
15
«At Ta’avun»
4
2
…