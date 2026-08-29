Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqda

·23·Sport
Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqda

Portugaliyalik yulduz hujumchi Cristiano Ronaldo o‘zining tarixiy rekordiga yana bir qadam yaqinlashdi. Saudiya Arabistoni chempionatida "Al Nassr" jamoasi o‘z maydonida "Al Taawoun"ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi va turnir jadvalida peshqadamlikni qo‘lga kiritdi. Mazkur uchrashuvdagi hal qiluvchi gol muallifiga aylangan tajribali hujumchi faoliyatidagi gollar sonini 978 taga yetkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko‘ra, o‘yin mehmonlarning faol boshlanishi bilan yodda qoldi. Bellashuvning 11-daqiqasida Bassam Al Hurayji hisobni ochib, "Al Taawoun"ni oldinga olib chiqdi. Shundan so‘ng maydon egalari faollikni oshirib, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda – 45+5-daqiqada Samuel Costa muvozanatni tikladi va jamoalar tanaffusga durang bilan yo‘l olishdi.

Tarixiy gol va rekordlar

Ikkinchi bo‘lim boshida, aniqrog‘i 50-daqiqada sahna ko‘rkiga Cristiano Ronaldo chiqdi. U raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi. Maydonda 80 daqiqa harakat qilgan hujumchi 1.08 kutilgan gollar (xG) ko‘rsatkichini qayd etdi va o‘z uzatmalarining 90 foizini aniq sheriklariga yetkazib berdi.

Ushbu gol Cristiano Ronalduning Saudiya Pro-ligasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini yanada mustahkamlashini ta'minladi. U "Al Nassr" safidagi chempionat o‘yinlaridagi gollarini 104 taga yetkazib, avvalgi rekordchi Mohammad Al Sahlawining natijasini (103 gol) ortda qoldirdi. Shuningdek, Ronaldo barcha musobaqalar doirasida Al Sahlawining 131 ta golli natijasiga tenglashdi. Klub rekordchisi bo‘lgan Majed Abdullah hisobida esa 259 ta gol mavjud.

"Al Nassr"ning rekord seriyasi

G‘alaba "Al Nassr" uchun faqatgina turnir jadvalidagi birinchi o‘rinni ta'minlab qolmasdan, balki ularning ajoyib seriyasini davom ettirdi. Jamoa o‘zining ketma-ket gol urish seriyasini 91 ta uchrashuvga yetkazdi. Bu futbol tarixidagi ikkinchi eng uzun natija bo‘lib, Saudiya Arabistoni futbolida mutlaq rekord hisoblanadi. Klub jahon rekordini yangilash uchun yana oltita o‘yinda raqib darvozasini ishg‘ol qilishi kifoya qiladi.

Shu tariqa, mavsumning dastlabki to‘rt turidan keyin 12 ochko jamg‘argan "Al Nassr" peshqadamlikka ko‘tarildi. Biroq, bu mag‘lubiyat "Al Taawoun" jamoasini 15-o‘ringa tushirib yubordi va ularning hisobida hozircha atigi 2 ochko mavjud. Cristiano Ronaldo esa afsonaviy 1000 ta gol marrasiga yetish uchun yana 22 ta gol urishi talab etiladi.

Cristiano RonaldoAl NassrSaudi Pro LeagueFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiErling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiBugun, 01:14Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaManchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 00:38Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Kecha, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiKecha, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiKecha, 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)