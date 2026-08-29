Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdi

·28·Sport
Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdi

Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti o‘z maydonida Kristal Pelas ustidan 4:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca qo‘l ostidagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi bo‘lib tarixga kirdi va jamoa tarkibidagi o‘zgarishlar ijobiy samara bera boshlaganini ko‘rsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports xabar berishicha, bahs davomida maydon egalari to‘liq ustunlik namoyish etishgan. Uchrashuvning dastlabki golini Erling Xoland Anton Semenyoning uzatmasidan keyin boshi bilan darvozaga kiritdi. Shundan so‘ng maydonda Rayan Cherki haqiqiy shou ko‘rsatib, ikkinchi bo‘limda ikkita chiroyli golga mualliflik qildi.

Taktik o‘zgarishlar va ishonch

O‘yindan so‘ng jamoa yetakchilari yangi murabbiyning taktik yondashuviga to‘liq ijobiy baho berishdi. Erling Xoland o‘zining yangi qiyofasi va yana bir bor o‘z golli seriyasini saqlab qolgani bilan e’tibor qaratdi. Norvegiyalik hujumchi jamoadoshining harakatlarini alohida e’tirof etdi.

Haaland Sky Sports nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Elliot Anderson ajoyib o‘ynadi. Biz tizimga ishonishimiz kerak va Enzoning xohishlariga hamda uning g‘oyalariga to‘laqonli Ishonamiz". Ushbu so‘zlar jamoa ichida yangi murabbiyga nisbatan hurmat va yakdillik shakllanganini ko‘rsatadi.

Maydondagi intizom va o‘sish

Yarim himoyachi Elliot Anderson ham o‘zining jamoaga moslashuvi haqida gapirib, o‘yin davomida yanada tartibli bo‘lishga intilayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Etihad stadionidagi ikkinchi g‘alaba barcha futbolchilarga katta ishonch bag‘ishlagan va rejalashtirilgan o‘yin rejasi to‘liq amalga oshirilgan.

Shu bilan birga, uchrashuvda ikkita gol urgan Rayan Cherki o‘zining o‘yinidan butunlay qoniqish hosil qilmagani va zaxiraga olinayotganda biroz norozilik bildirgani e’tiborni tortdi. Hujumchi Erling Xolandga yetarlicha to‘p uzata olmaganini tan olib, kelgusida yanada foydali bo‘lishni istashini bildirdi.

Manchester SitiErling HaalandEnzo MarescaPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27Erling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiErling Xoland Kristal Pelas bilan oʻyinlardagi seriyasini davom ettirdiBugun, 01:14Manchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaManchester Siti Julian Alvares transferiga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 00:38Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Kecha, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)