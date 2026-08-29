Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdi
Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti o‘z maydonida Kristal Pelas ustidan 4:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca qo‘l ostidagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi bo‘lib tarixga kirdi va jamoa tarkibidagi o‘zgarishlar ijobiy samara bera boshlaganini ko‘rsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports xabar berishicha, bahs davomida maydon egalari to‘liq ustunlik namoyish etishgan. Uchrashuvning dastlabki golini Erling Xoland Anton Semenyoning uzatmasidan keyin boshi bilan darvozaga kiritdi. Shundan so‘ng maydonda Rayan Cherki haqiqiy shou ko‘rsatib, ikkinchi bo‘limda ikkita chiroyli golga mualliflik qildi.
Taktik o‘zgarishlar va ishonchO‘yindan so‘ng jamoa yetakchilari yangi murabbiyning taktik yondashuviga to‘liq ijobiy baho berishdi. Erling Xoland o‘zining yangi qiyofasi va yana bir bor o‘z golli seriyasini saqlab qolgani bilan e’tibor qaratdi. Norvegiyalik hujumchi jamoadoshining harakatlarini alohida e’tirof etdi.
Haaland Sky Sports nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Elliot Anderson ajoyib o‘ynadi. Biz tizimga ishonishimiz kerak va Enzoning xohishlariga hamda uning g‘oyalariga to‘laqonli Ishonamiz". Ushbu so‘zlar jamoa ichida yangi murabbiyga nisbatan hurmat va yakdillik shakllanganini ko‘rsatadi.
Maydondagi intizom va o‘sishYarim himoyachi Elliot Anderson ham o‘zining jamoaga moslashuvi haqida gapirib, o‘yin davomida yanada tartibli bo‘lishga intilayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Etihad stadionidagi ikkinchi g‘alaba barcha futbolchilarga katta ishonch bag‘ishlagan va rejalashtirilgan o‘yin rejasi to‘liq amalga oshirilgan.
Shu bilan birga, uchrashuvda ikkita gol urgan Rayan Cherki o‘zining o‘yinidan butunlay qoniqish hosil qilmagani va zaxiraga olinayotganda biroz norozilik bildirgani e’tiborni tortdi. Hujumchi Erling Xolandga yetarlicha to‘p uzata olmaganini tan olib, kelgusida yanada foydali bo‘lishni istashini bildirdi.
…