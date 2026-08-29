Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdi
Geely kompaniyasining yangi flagman krossoveri Galaxy Battleship 700 avtomobilsozlik tarixida misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik gidrid Vzلر togʻli hududida hech qanday maxsus qoʻshimcha tayyorgarliksiz va oʻzgartirishlarsiz naqd 6001 metr balandlikka oʻzi chiqib borgan va bu turkumdagi avtomobillar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur model oʻzining taʼsirchan texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Galaxy Battleship 700 uch motorli toʻla privod tizimi va differensialni blokirovka qilish imkoniyatiga ega boʻlgan yirik plug-in gibrid hisoblanadi. Avtomobilning umumiy quvvati 830 kilovattni yoki naqd 1129 ot kuchini tashkil etadi.
Muhandislar tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, gʻildiraklardagi eng yuqori aylanish momenti 13 920 N·m ga yetadi. Bu esa mashinaga eng ogʻir yoʻl sharoitlarida ham yuqori harakatchanlik va quvvatni taʼminlaydi. Oʻlchamlariga koʻra ham model yoʻltanlamaslarsegmentida salmoqli oʻrin egallaydi.
Texnik imkoniyatlar va tashqi koʻrinishAvtomobilning uzunligi 5085 millimitrni, gʻilbirlar bazasi esa 2900 millimitrni tashkil qiladi. Tashqi dizayni oʻtkir qirrali va qatʼiy yoʻltanlamas uslubida bajarilgan boʻlib, kengaytirilgan gʻildirak arkalari, tom рейlinglari va beshinchi eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildirak bilan jihozlangan.
Ogʻir off-road sharoitlari uchun mashina old, orqa va toʻla privod rejimlarini avtomatik ravishda almashtira oladigan aqlli transmissiya bilan taʼminlangan. Shuningdek, konstruksiyada bir qator noodatiy funksiyalar, jumladan, “qisqichbaqa usulida yurish”, deyarli joyida burilish hamda shina shikastlangandan keyin ham harakatni davom ettirish imkoniyati mavjud.
Xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi flagman krossover 800 millimitrgacha boʻlgan suv tubini muvaffaqiyatli kechib oʻta oladi. Avtomobil Geely kompaniyasining maxsus GVMC shassi tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu yirik yoʻltanlamasga soatiga 80 kilometr tezlikda “los sinovini” muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi.
Bundan tashqari, xavfsizlik va aloqa darajasini oshirish maqsadida mashinaga zamonaviy yoʻldosh aloqasi ham oʻrnatilgan. ixbt.com xabariga koʻra, Geely Galaxy Battleship 700 modelining savdolari joriy yilning soʻnggi oylariga yaqin boshlanishi rejalashtirilgan, biroq hozircha uning narxlari oshkor etilmagan.
…