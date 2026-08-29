Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdi

·0·Avto
Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdi

Geely kompaniyasining yangi flagman krossoveri Galaxy Battleship 700 avtomobilsozlik tarixida misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik gidrid Vzلر togʻli hududida hech qanday maxsus qoʻshimcha tayyorgarliksiz va oʻzgartirishlarsiz naqd 6001 metr balandlikka oʻzi chiqib borgan va bu turkumdagi avtomobillar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur model oʻzining taʼsirchan texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Galaxy Battleship 700 uch motorli toʻla privod tizimi va differensialni blokirovka qilish imkoniyatiga ega boʻlgan yirik plug-in gibrid hisoblanadi. Avtomobilning umumiy quvvati 830 kilovattni yoki naqd 1129 ot kuchini tashkil etadi.

Muhandislar tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, gʻildiraklardagi eng yuqori aylanish momenti 13 920 N·m ga yetadi. Bu esa mashinaga eng ogʻir yoʻl sharoitlarida ham yuqori harakatchanlik va quvvatni taʼminlaydi. Oʻlchamlariga koʻra ham model yoʻltanlamaslarsegmentida salmoqli oʻrin egallaydi.

Texnik imkoniyatlar va tashqi koʻrinish

Avtomobilning uzunligi 5085 millimitrni, gʻilbirlar bazasi esa 2900 millimitrni tashkil qiladi. Tashqi dizayni oʻtkir qirrali va qatʼiy yoʻltanlamas uslubida bajarilgan boʻlib, kengaytirilgan gʻildirak arkalari, tom рейlinglari va beshinchi eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildirak bilan jihozlangan.

Ogʻir off-road sharoitlari uchun mashina old, orqa va toʻla privod rejimlarini avtomatik ravishda almashtira oladigan aqlli transmissiya bilan taʼminlangan. Shuningdek, konstruksiyada bir qator noodatiy funksiyalar, jumladan, “qisqichbaqa usulida yurish”, deyarli joyida burilish hamda shina shikastlangandan keyin ham harakatni davom ettirish imkoniyati mavjud.

Xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalar

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi flagman krossover 800 millimitrgacha boʻlgan suv tubini muvaffaqiyatli kechib oʻta oladi. Avtomobil Geely kompaniyasining maxsus GVMC shassi tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu yirik yoʻltanlamasga soatiga 80 kilometr tezlikda “los sinovini” muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, xavfsizlik va aloqa darajasini oshirish maqsadida mashinaga zamonaviy yoʻldosh aloqasi ham oʻrnatilgan. ixbt.com xabariga koʻra, Geely Galaxy Battleship 700 modelining savdolari joriy yilning soʻnggi oylariga yaqin boshlanishi rejalashtirilgan, biroq hozircha uning narxlari oshkor etilmagan.

GeelyGalaxyBattleship700AvtoyangiliklarGibridRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Kecha, 19:37BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiKecha, 12:51Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiKecha, 11:25Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaKecha, 10:51Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiKecha, 07:54Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchi27.08, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi