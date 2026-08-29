90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!

·26·Sport
90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!

Fransiya 1-ligasining 2-turi ochilish uchrashuvida amaldagi chempion «PSJ» safarda «Lill»ga qarshi o‘ta dramatik va keskin kechgan bahsda maydonga tushdi. 84-daqiqaga kelib 0:2 hisobida imkoniyatni boy berayotgan parijliklar hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda haqiqiy iroda ko‘rsatib, muqarrar mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.

Qo‘shib berilgan daqiqalardagi dramatik kambek

Uchrashuv mezbonlarning ustunligi va ishonchli hujumlari ostida boshlandi. Mezbonlar Matvey Safonov qo‘riqlayotgan darvozaga ikki bor to‘p yo‘llab, g‘alabani naqd qilgandek ko‘ringan edi:

  • 21-daqiqa: Xaraldsson hisobni ochdi (1:0);

  • 84-daqiqa: Bakva hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, parijliklarni qiyin ahvolga solib qo‘ydi (2:0);

  • 90+1-daqiqa: Portugaliyalik yarim himoyachi Vitinya oradagi farqni qisqartirib, intrigani qaytardi (2:1);

  • 90+5-daqiqa: Jamoa sardori Markinos so‘nggi soniyalardagi keskin hujumni golga aylantirib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (2:2).

O‘yin qaydnomasi: «Lill» – «PSJ» 2:2

  • Musobaqa: Fransiya 1-ligasi, 2-tur

  • Gollar: Xaraldsson (21), Bakva (84) — Vitinya (90+1), Markinos (90+5).

Jamoalar tarkibi:

  • «Lill»: Ozer, Santosh, Ngoy, Aleshandro, Perro, Andre (Mukau, 61), Bentaleb, Xaraldsson, Mbappe, Korreyra (Perrin, 61), Jiru.

  • «PSJ»: Safonov, Hakimiy, Markinos, Pacho, Ruiz (Din, 72), Zair-Emeri, Beraldo (Godts, 63), Akliush (Fernandes, 78), Vitinya, Torres, Due (Kvaratsxeliya, 46).

2-turdan keyingi turnir jadvalidagi holat

Chempionat startida ketma-ket durang qayd etgan Parij grandi uchun mavsum boshi kutilganidek oson kechmayapti:

  • «PSJ»: 2 ta uchrashuvdan so‘ng 2 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida 6-o‘rinni egallab turibdi;

  • «Lill»: 2 ta bahsda 4 ochko to‘plagan holda hozircha Fransiya chempionati turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Bugun, 07:58Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiBugun, 02:52Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)