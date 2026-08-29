90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!
Fransiya 1-ligasining 2-turi ochilish uchrashuvida amaldagi chempion «PSJ» safarda «Lill»ga qarshi o‘ta dramatik va keskin kechgan bahsda maydonga tushdi. 84-daqiqaga kelib 0:2 hisobida imkoniyatni boy berayotgan parijliklar hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda haqiqiy iroda ko‘rsatib, muqarrar mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
Qo‘shib berilgan daqiqalardagi dramatik kambek
Uchrashuv mezbonlarning ustunligi va ishonchli hujumlari ostida boshlandi. Mezbonlar Matvey Safonov qo‘riqlayotgan darvozaga ikki bor to‘p yo‘llab, g‘alabani naqd qilgandek ko‘ringan edi:
21-daqiqa: Xaraldsson hisobni ochdi (1:0);
84-daqiqa: Bakva hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, parijliklarni qiyin ahvolga solib qo‘ydi (2:0);
90+1-daqiqa: Portugaliyalik yarim himoyachi Vitinya oradagi farqni qisqartirib, intrigani qaytardi (2:1);
90+5-daqiqa: Jamoa sardori Markinos so‘nggi soniyalardagi keskin hujumni golga aylantirib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (2:2).
O‘yin qaydnomasi: «Lill» – «PSJ» 2:2
Musobaqa: Fransiya 1-ligasi, 2-tur
Gollar: Xaraldsson (21), Bakva (84) — Vitinya (90+1), Markinos (90+5).
Jamoalar tarkibi:
«Lill»: Ozer, Santosh, Ngoy, Aleshandro, Perro, Andre (Mukau, 61), Bentaleb, Xaraldsson, Mbappe, Korreyra (Perrin, 61), Jiru.
«PSJ»: Safonov, Hakimiy, Markinos, Pacho, Ruiz (Din, 72), Zair-Emeri, Beraldo (Godts, 63), Akliush (Fernandes, 78), Vitinya, Torres, Due (Kvaratsxeliya, 46).
2-turdan keyingi turnir jadvalidagi holat
Chempionat startida ketma-ket durang qayd etgan Parij grandi uchun mavsum boshi kutilganidek oson kechmayapti:
«PSJ»: 2 ta uchrashuvdan so‘ng 2 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida 6-o‘rinni egallab turibdi;
«Lill»: 2 ta bahsda 4 ochko to‘plagan holda hozircha Fransiya chempionati turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
…