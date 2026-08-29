Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!

·27·Sport
Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!

Angliya Premer-ligasining 2-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda «Kristal Pelas» ustidan 4:1 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi. Murakkab safar o‘yinidan so‘ng «shaharliklar» ustozi Enso Mareska jamoaning ko‘rsatgan o‘yini, o‘yinchilarning individual harakatlari va taktik o‘zgarishlar haqida to‘xtaldi.

Bosh murabbiy «Selxerst Park» stadionida o‘ynash doimo bosim ostida o‘tishini, biroq shogirdlari o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘llariga olishga muvaffaq bo‘lishganini ta’kidladi.

«Intensivlik va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq meni xursand qildi»

Enso Mareska uchrashuvning borishi va jamoaning umumiy tempiga yuqori baho berdi:

  • Qiyin start va nazorat: «Bu maydonda o‘ynash juda qiyin, biz buni bellashuv boshlanishidan oldin ham yaxshi bilardik. Bahsning dastlabki daqiqalarida bunga barcha guvoh bo‘ldi. Shunga qaramay, keyinchalik to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, o‘yinni nazorat qildik;

  • Jamoaviy ruh: Maydondagi intensivlik, tezlik va yigitlarning g‘alabaga bo‘lgan yuqori ishtiyoqi meni juda mamnun qildi», — dedi italiyalik mutaxassis.

Rayan Sherkining benefisi: «U faqat gol urmadi, raqib yetakchisini ham yopdi»

O‘yinda dublga erishgan yangi xarid Rayan Sherkining harakatlari murabbiy tomonidan alohida e’tirof etildi:

  • Ketma-ket sermahsullik: «Sherki bizga juda katta yordam beryapti va kelajakda ham ko‘p naf keltiradi. U yuqori saviyali ijrochi: avvalgi bahsda «Bornmut»ga qarshi 2 ta assist qayd etgan bo‘lsa, bugun 2 ta gol urdi;

  • To‘psiz harakat va taktik intizom: Ammo eng muhimi — Rayan to‘psiz harakatlarda ham fantastik ishladi. U raqibning markaziy figurasi bo‘lgan Adam Uortonni nazorat qilib, mudofaa uchun ham juda katta kuch sarfladi».

Fil Fodenning pozitsiyasi bo‘yicha muammo va yechim

Murabbiy qanotda o‘ynayotgan jamoa yulduzi Fil Fodenning roliga ham izoh berdi:

  • Vingerlik va markaz o‘rtasida: «Foden qanotda to‘p surishga asta-sekin moslashib bormoqda. Biz uning asl tabiati bo‘yicha vinger emasligini bilamiz, biroq jamoa manfaati uchun yechimlar izlayapmiz;

  • Markazdagi erkinlik: Uchrashuvning so‘nggi 10–15 daqiqasida u markazga o‘tganida, bu pozitsiya unga ancha qulay ekanligi darhol sezildi. Shunga qaramay, uning mashg‘ulotlarga va ko‘rsatmalarga bo‘lgan munosabati a’lo darajada va hozir bizga aynan shu kerak».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Bugun, 07:5890+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!Bugun, 07:53Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiBugun, 02:52Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)