Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!
Angliya Premer-ligasining 2-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda «Kristal Pelas» ustidan 4:1 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi. Murakkab safar o‘yinidan so‘ng «shaharliklar» ustozi Enso Mareska jamoaning ko‘rsatgan o‘yini, o‘yinchilarning individual harakatlari va taktik o‘zgarishlar haqida to‘xtaldi.
Bosh murabbiy «Selxerst Park» stadionida o‘ynash doimo bosim ostida o‘tishini, biroq shogirdlari o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘llariga olishga muvaffaq bo‘lishganini ta’kidladi.
«Intensivlik va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq meni xursand qildi»
Enso Mareska uchrashuvning borishi va jamoaning umumiy tempiga yuqori baho berdi:
Qiyin start va nazorat: «Bu maydonda o‘ynash juda qiyin, biz buni bellashuv boshlanishidan oldin ham yaxshi bilardik. Bahsning dastlabki daqiqalarida bunga barcha guvoh bo‘ldi. Shunga qaramay, keyinchalik to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, o‘yinni nazorat qildik;
Jamoaviy ruh: Maydondagi intensivlik, tezlik va yigitlarning g‘alabaga bo‘lgan yuqori ishtiyoqi meni juda mamnun qildi», — dedi italiyalik mutaxassis.
Rayan Sherkining benefisi: «U faqat gol urmadi, raqib yetakchisini ham yopdi»
O‘yinda dublga erishgan yangi xarid Rayan Sherkining harakatlari murabbiy tomonidan alohida e’tirof etildi:
Ketma-ket sermahsullik: «Sherki bizga juda katta yordam beryapti va kelajakda ham ko‘p naf keltiradi. U yuqori saviyali ijrochi: avvalgi bahsda «Bornmut»ga qarshi 2 ta assist qayd etgan bo‘lsa, bugun 2 ta gol urdi;
To‘psiz harakat va taktik intizom: Ammo eng muhimi — Rayan to‘psiz harakatlarda ham fantastik ishladi. U raqibning markaziy figurasi bo‘lgan Adam Uortonni nazorat qilib, mudofaa uchun ham juda katta kuch sarfladi».
Fil Fodenning pozitsiyasi bo‘yicha muammo va yechim
Murabbiy qanotda o‘ynayotgan jamoa yulduzi Fil Fodenning roliga ham izoh berdi:
Vingerlik va markaz o‘rtasida: «Foden qanotda to‘p surishga asta-sekin moslashib bormoqda. Biz uning asl tabiati bo‘yicha vinger emasligini bilamiz, biroq jamoa manfaati uchun yechimlar izlayapmiz;
Markazdagi erkinlik: Uchrashuvning so‘nggi 10–15 daqiqasida u markazga o‘tganida, bu pozitsiya unga ancha qulay ekanligi darhol sezildi. Shunga qaramay, uning mashg‘ulotlarga va ko‘rsatmalarga bo‘lgan munosabati a’lo darajada va hozir bizga aynan shu kerak».
…