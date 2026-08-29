2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!

·13·Sport
2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!

Italiya A Seriyasining 2-turi doirasida «Milan» o‘z maydoni — «San-Siro»da «Venetsiya» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli ruhda kechgan bellashuvda mezbonlar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirib, musobaqa jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.

Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar

Uchrashuvning birinchi bo‘limi mehmonlarning zich mudofaasi va qo‘polliklarga boy kurashlar ostida o‘tdi. Biroq ikkinchi 45 daqiqalikda «rossoneri» bosimni kuchaytirib, maqsadiga erishdi:

  • 69-daqiqa: Portugaliyalik hujumchi Gonsalu Ramush raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);

  • 89-daqiqa: O‘yin yakunlanishi arafasida «Venetsiya» himoyachisi Xalxal kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisobni mustahkamladi (2:0).

O‘yin qaydnomasi: «Milan» – «Venetsiya» 2:0

  • Musobaqa: Italiya A Seriyasi, 2-tur

  • Gollar: Gonsalu Ramush (69), Xalxal (89 avtogol).

Jamoalar tarkibi:

  • «Milan»: Mayk Menyan, Mario Xila (Matteo Gabbiya, 87), Straxinya Pavlovich, Koni de Vinter, Samuel Chukvueze, Luka Modrich (Ardon Yashari, 74), Musa Yunus, Davide Bartezagi (Pervis Estupinyan, 87), Ruben Loftus-Chik (Aleksis Salemakers, 59), Ibrahim Sisse (Adriyen Rabo, 59), Gonsalu Ramush.

  • «Venetsiya»: Stankovich, Shingten, Bella, Franich (Xalxal, 45+3), Eno, Peres (Rahmani, 80), Buzio, Bashich, Xaps (Korreyra, 66), Yeboa (Lauberbax, 80), Adams.

2-turdan keyingi turnir jadvali holati

Ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qilgan «Milan» chempionlik poygasida maksimal natija qayd etmoqda:

O‘rin

Klub

O‘yin

Ochko

1

«Milan»

2

6

12

«Venetsiya»

2

1

Mazkur muvaffaqiyat evaziga 6 ochko to‘plagan «Milan» A Seriya turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga kiritdi. «Venetsiya» esa 1 ochko bilan 12-pog‘onani band etib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Bugun, 07:5890+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!Bugun, 07:53Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiBugun, 02:52Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)