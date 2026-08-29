2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!
Italiya A Seriyasining 2-turi doirasida «Milan» o‘z maydoni — «San-Siro»da «Venetsiya» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli ruhda kechgan bellashuvda mezbonlar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirib, musobaqa jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.
Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar
Uchrashuvning birinchi bo‘limi mehmonlarning zich mudofaasi va qo‘polliklarga boy kurashlar ostida o‘tdi. Biroq ikkinchi 45 daqiqalikda «rossoneri» bosimni kuchaytirib, maqsadiga erishdi:
69-daqiqa: Portugaliyalik hujumchi Gonsalu Ramush raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
89-daqiqa: O‘yin yakunlanishi arafasida «Venetsiya» himoyachisi Xalxal kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisobni mustahkamladi (2:0).
O‘yin qaydnomasi: «Milan» – «Venetsiya» 2:0
Musobaqa: Italiya A Seriyasi, 2-tur
Gollar: Gonsalu Ramush (69), Xalxal (89 avtogol).
Jamoalar tarkibi:
«Milan»: Mayk Menyan, Mario Xila (Matteo Gabbiya, 87), Straxinya Pavlovich, Koni de Vinter, Samuel Chukvueze, Luka Modrich (Ardon Yashari, 74), Musa Yunus, Davide Bartezagi (Pervis Estupinyan, 87), Ruben Loftus-Chik (Aleksis Salemakers, 59), Ibrahim Sisse (Adriyen Rabo, 59), Gonsalu Ramush.
«Venetsiya»: Stankovich, Shingten, Bella, Franich (Xalxal, 45+3), Eno, Peres (Rahmani, 80), Buzio, Bashich, Xaps (Korreyra, 66), Yeboa (Lauberbax, 80), Adams.
2-turdan keyingi turnir jadvali holati
Ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qilgan «Milan» chempionlik poygasida maksimal natija qayd etmoqda:
O‘rin
Klub
O‘yin
Ochko
1
«Milan»
2
6
12
«Venetsiya»
2
1
Mazkur muvaffaqiyat evaziga 6 ochko to‘plagan «Milan» A Seriya turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga kiritdi. «Venetsiya» esa 1 ochko bilan 12-pog‘onani band etib turibdi.
…