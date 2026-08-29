Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurt tarixida muhim iz qoldirgan insonlar xotirlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat taqdirida katta o‘rin tutgan davlat arboblari xotirasini yodga oldi.
Ular orasida O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti, davlat va siyosat arbobi Islom Karimovning nomi alohida ta’kidlandi.
Prezident mustaqillikka hissa qo‘shgan yurtdoshlarni yodga oldi
Shavkat Mirziyoyev ta’kidlashicha, o‘tgan 35 yil davomida mamlakat mustaqilligini mustahkamlashga o‘z hissasini qo‘shgan yurtdoshlarning mehnati va jasoratini e’tirof etish muhim.
«Mana shu tarixiy sanada o‘tgan 35 yil davomida mustaqilligimizni mustahkamlashga munosib hissa qo‘shgan barcha marhum yurtdoshlarimizning fidokorona mehnati va jasoratini yana bir bor e’tirof etishni joiz, deb bilamiz».
Prezident, shuningdek, mustaqil O‘zbekiston tarixining muhim bosqichlarida xizmat qilgan insonlarning xotirasini hurmat bilan yod etish zarurligini qayd etdi.
Islom Karimov xotirasiga alohida ehtirom
Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov nomini ham alohida tilga oldi.
«Birinchi Prezidentimiz, atoqli davlat va siyosat arbobi Islom Abdug‘aniyevich Karimovning yorqin xotirasini ehtirom bilan yod etamiz».
Bu so‘zlar Islom Karimovning mamlakat mustaqilligi tarixidagi o‘rniga yana bir bor e’tibor qaratdi.
35 yillik tarix — insonlar mehnati bilan yaratildi
Mustaqillik yillari O‘zbekiston uchun katta siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar davri bo‘ldi.
Bu jarayonda turli sohalarda faoliyat yuritgan minglab insonlar mamlakat taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shdi.
Prezident nutqida marhum yurtdoshlarning:
fidokorona mehnati;
jasorati;
mustaqillikni mustahkamlashdagi hissasi;
mamlakat tarixida qoldirgan izi
alohida e’tirof etildi.
Xotira — tarixga bo‘lgan hurmat
Mustaqillik sanasi nafaqat bugungi yutuqlarni nishonlash, balki mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shgan insonlarni yod etish uchun ham muhim fursatdir.
Zero, har bir davlatning tarixi muayyan sanalar bilan birga, ana shu tarixni yaratgan insonlar nomi bilan ham o‘lchanadi.
Islom Karimovning nomi ham O‘zbekiston mustaqilligi tarixi bilan uzviy bog‘liq.
Shavkat Mirziyoyevning bugungi xotira munosabatidagi so‘zlari esa bir haqiqatni yana bir bor ko‘rsatdi: mustaqillik yillarida yurt taqdiri uchun mehnat qilgan insonlarning xizmatini qadrlash va ular xotirasini ehtirom qilish tarixiy xotiraning muhim qismidir.
…