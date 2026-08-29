Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)

·48·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurt tarixida muhim iz qoldirgan insonlar xotirlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat taqdirida katta o‘rin tutgan davlat arboblari xotirasini yodga oldi.

Ular orasida O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti, davlat va siyosat arbobi Islom Karimovning nomi alohida ta’kidlandi.

Prezident mustaqillikka hissa qo‘shgan yurtdoshlarni yodga oldi

Shavkat Mirziyoyev ta’kidlashicha, o‘tgan 35 yil davomida mamlakat mustaqilligini mustahkamlashga o‘z hissasini qo‘shgan yurtdoshlarning mehnati va jasoratini e’tirof etish muhim.

«Mana shu tarixiy sanada o‘tgan 35 yil davomida mustaqilligimizni mustahkamlashga munosib hissa qo‘shgan barcha marhum yurtdoshlarimizning fidokorona mehnati va jasoratini yana bir bor e’tirof etishni joiz, deb bilamiz».

Prezident, shuningdek, mustaqil O‘zbekiston tarixining muhim bosqichlarida xizmat qilgan insonlarning xotirasini hurmat bilan yod etish zarurligini qayd etdi.

Islom Karimov xotirasiga alohida ehtirom

Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov nomini ham alohida tilga oldi.

«Birinchi Prezidentimiz, atoqli davlat va siyosat arbobi Islom Abdug‘aniyevich Karimovning yorqin xotirasini ehtirom bilan yod etamiz».

Bu so‘zlar Islom Karimovning mamlakat mustaqilligi tarixidagi o‘rniga yana bir bor e’tibor qaratdi.

35 yillik tarix — insonlar mehnati bilan yaratildi

Mustaqillik yillari O‘zbekiston uchun katta siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar davri bo‘ldi.

Bu jarayonda turli sohalarda faoliyat yuritgan minglab insonlar mamlakat taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Prezident nutqida marhum yurtdoshlarning:

  • fidokorona mehnati;

  • jasorati;

  • mustaqillikni mustahkamlashdagi hissasi;

  • mamlakat tarixida qoldirgan izi

alohida e’tirof etildi.

Xotira — tarixga bo‘lgan hurmat

Mustaqillik sanasi nafaqat bugungi yutuqlarni nishonlash, balki mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shgan insonlarni yod etish uchun ham muhim fursatdir.

Zero, har bir davlatning tarixi muayyan sanalar bilan birga, ana shu tarixni yaratgan insonlar nomi bilan ham o‘lchanadi.

Islom Karimovning nomi ham O‘zbekiston mustaqilligi tarixi bilan uzviy bog‘liq.

Shavkat Mirziyoyevning bugungi xotira munosabatidagi so‘zlari esa bir haqiqatni yana bir bor ko‘rsatdi: mustaqillik yillarida yurt taqdiri uchun mehnat qilgan insonlarning xizmatini qadrlash va ular xotirasini ehtirom qilish tarixiy xotiraning muhim qismidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiKecha, 20:10O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Kecha, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)