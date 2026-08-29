Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!

·23·Sport
Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!

Germaniya Bundesligasining yangi mavsumi amaldagi chempion «Bavariya»ning yorqin va yirik g‘alabasi bilan start oldi. 1-turning ochilish uchrashuvida myunxenliklar o‘z maydonida «Shtutgart» klubini qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritgan holda 5:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Myunxenda gollar yomg‘iri va Diasning nuqtasi

Bahs boshidan tashabbusni qo‘lga olgan mezbonlar ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini butunlay o‘z qo‘llariga oldi:

  • 21-daqiqa: Dayot Upamekano standart vaziyatdan so‘ng hisobni ochdi (1:0);

  • 52-daqiqa: Yosha Vagnoman muvozanatni tiklab, mehmonlarga umid bag‘ishladi (1:1);

  • 55-daqiqa: Maykl Olise oradan atigi uch daqiqa o‘tib yana myunxenliklarni oldinga olib chiqdi (2:1);

  • 57-daqiqa: Gol muallifi Vagnoman bu safar o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (3:1);

  • 82-daqiqa: Aleksandar Pavlovich chiroyli zarba bilan hisobni yiriklashtirdi (4:1);

  • 90+2-daqiqa: Hakam qo‘shib bergan daqiqalarda yangi xarid Luis Dias yakuniy nuqtani qo‘ydi (5:1).

O‘yin qaydnomasi: «Bavariya» – «Shtutgart» 5:1

  • Musobaqa: Germaniya Bundesligasi, 1-tur

  • Gollar: Upamekano (21), Olise (55), Vagnoman (57 avtogol), Pavlovich (82), Luis Dias (90+2) — Vagnoman (52).

«Bavariya» tarkibi:

Manuel Noyer, Konrad Laymer, Dayot Upamekano, Kim Min Je, Alfonso Devis (Yosip Stanishich, 74), Yozua Kimmix, Aleksandar Pavlovich, Maykl Olise, Braun (Ismael Saybari, 61), Luis Dias, Harri Keyn (Karl, 84).

Chempionlik poygasidagi kuchli start

«Bavariya» ilk turdayoq hujumkor va ishonchli o‘yin namoyish etib, yangi mavsumda ham chempionlik kamarini hech kimga topshirish niyatida emasligini yaqqol ko‘rsatdi. Yangi transfer Luis Diasning ilk rasmiy bahsdayoq gol urishi myunxenliklar hujum chizig‘ini yanada rang-barang qilganini isbotlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:0490+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!Bugun, 07:53Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiBugun, 02:52Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35Dahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiDahshatli kambek: Ronalduning 978-goli «An Nasr»ga g‘alaba taqdim etdiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)