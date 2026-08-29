Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!
Germaniya Bundesligasining yangi mavsumi amaldagi chempion «Bavariya»ning yorqin va yirik g‘alabasi bilan start oldi. 1-turning ochilish uchrashuvida myunxenliklar o‘z maydonida «Shtutgart» klubini qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritgan holda 5:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Myunxenda gollar yomg‘iri va Diasning nuqtasi
Bahs boshidan tashabbusni qo‘lga olgan mezbonlar ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini butunlay o‘z qo‘llariga oldi:
21-daqiqa: Dayot Upamekano standart vaziyatdan so‘ng hisobni ochdi (1:0);
52-daqiqa: Yosha Vagnoman muvozanatni tiklab, mehmonlarga umid bag‘ishladi (1:1);
55-daqiqa: Maykl Olise oradan atigi uch daqiqa o‘tib yana myunxenliklarni oldinga olib chiqdi (2:1);
57-daqiqa: Gol muallifi Vagnoman bu safar o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (3:1);
82-daqiqa: Aleksandar Pavlovich chiroyli zarba bilan hisobni yiriklashtirdi (4:1);
90+2-daqiqa: Hakam qo‘shib bergan daqiqalarda yangi xarid Luis Dias yakuniy nuqtani qo‘ydi (5:1).
O‘yin qaydnomasi: «Bavariya» – «Shtutgart» 5:1
Musobaqa: Germaniya Bundesligasi, 1-tur
Gollar: Upamekano (21), Olise (55), Vagnoman (57 avtogol), Pavlovich (82), Luis Dias (90+2) — Vagnoman (52).
«Bavariya» tarkibi:
Manuel Noyer, Konrad Laymer, Dayot Upamekano, Kim Min Je, Alfonso Devis (Yosip Stanishich, 74), Yozua Kimmix, Aleksandar Pavlovich, Maykl Olise, Braun (Ismael Saybari, 61), Luis Dias, Harri Keyn (Karl, 84).
Chempionlik poygasidagi kuchli start
«Bavariya» ilk turdayoq hujumkor va ishonchli o‘yin namoyish etib, yangi mavsumda ham chempionlik kamarini hech kimga topshirish niyatida emasligini yaqqol ko‘rsatdi. Yangi transfer Luis Diasning ilk rasmiy bahsdayoq gol urishi myunxenliklar hujum chizig‘ini yanada rang-barang qilganini isbotlamoqda.
…