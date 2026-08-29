Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladi

·14·Texno
Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladi

Astronomlar Yerimizdan taxminan 335 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan oʻta noodatiy HD 176071 b ekzosayorasini oʻrganib chiqishdi. Ushbu osmon jismining hajmi sayyoramizdan 2,5 barobar, massasi esa 8,5 karra kattaroq boʻlib, uning taxminan yarmini suv tashkil qilishi taxmin qilinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur noyob olam oʻz yulduziga xavfli darajada yaqin masofada harakatlanmoqda va asta-sekin halokat sari yaqinlashmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, HD 176071 b oʻz yulduzidan atigi 2,4 million kilometr masofada joylashgan. Bunday oʻta yaqin masofa kuchli gravitatsion va przyiv taʼsirni keltirib chiqarib, sayyorani asta-sekin markaziy yulduz tomon tortilishiga olib kelmoqda. Bu jarayon kelgusida mazkur suvga boy osmon jismining butunlay nobud boʻlishi bilan yakunlanishi mumkin.

Neptun choʻlidagi jumboqli sayyora

Mazkur ekzosayora fanning eʼtiborini yana bir muhim jihati bilan tortmoqda — u yulduzlarga juda yaqin joylashgan va Neptun hajmidagi sayyoralar oʻta kam uchraydigan «neptuniy choʻli» deb nomlangan hududda joylashgan. Odatda markaziy yulduzlarning kuchli nurlanishi bunday obyektlarning gaz qobigʻini butunlay yoʻq qilib yuboradi, biroq HD 176071 b barcha toʻsiqlarga qaramay oʻz atmosferasini saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.

Tadqiqotlar davomida olimlar sayyorada zich va yaxshi nurni qaytaruvchi bulutlar mavjudligini aniqlashdi. Ushbu bulutlar sayyoraning eng salqin qismlarida shakllanib, doimiy ravishda oʻzgarib turadi va harakatlanadi. Sayyora yulduz bilan oʻzaro gravitatsion qulflanganligi sababli, uning bir tomoni doimo kunduz, ikkinchi tomoni esa abadiy tunda qoladi.

Ushbu oʻta olis va jumboqli dunyoning atmosfera jarayonlarini oʻrganish uchun olimlar yulduzdan tarqalib, sayyora atmosferasida qaytgan nurlarni tahlil qilishdi. Ushbu innovatsion yondashuv yuz millionlab yorugʻlik yili ortidagi olamning ob-havo sharoitlarini kuzatish va uning dinamikasini oʻrganish imkonini berdi.

EkzosayoralarAstronomiyaKosmosSuvIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKecha, 22:24Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiKecha, 21:56Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiKecha, 20:20100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!Kecha, 20:05Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdiKecha, 19:55400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda