Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladi
Astronomlar Yerimizdan taxminan 335 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan oʻta noodatiy HD 176071 b ekzosayorasini oʻrganib chiqishdi. Ushbu osmon jismining hajmi sayyoramizdan 2,5 barobar, massasi esa 8,5 karra kattaroq boʻlib, uning taxminan yarmini suv tashkil qilishi taxmin qilinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur noyob olam oʻz yulduziga xavfli darajada yaqin masofada harakatlanmoqda va asta-sekin halokat sari yaqinlashmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, HD 176071 b oʻz yulduzidan atigi 2,4 million kilometr masofada joylashgan. Bunday oʻta yaqin masofa kuchli gravitatsion va przyiv taʼsirni keltirib chiqarib, sayyorani asta-sekin markaziy yulduz tomon tortilishiga olib kelmoqda. Bu jarayon kelgusida mazkur suvga boy osmon jismining butunlay nobud boʻlishi bilan yakunlanishi mumkin.
Neptun choʻlidagi jumboqli sayyoraMazkur ekzosayora fanning eʼtiborini yana bir muhim jihati bilan tortmoqda — u yulduzlarga juda yaqin joylashgan va Neptun hajmidagi sayyoralar oʻta kam uchraydigan «neptuniy choʻli» deb nomlangan hududda joylashgan. Odatda markaziy yulduzlarning kuchli nurlanishi bunday obyektlarning gaz qobigʻini butunlay yoʻq qilib yuboradi, biroq HD 176071 b barcha toʻsiqlarga qaramay oʻz atmosferasini saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.
Tadqiqotlar davomida olimlar sayyorada zich va yaxshi nurni qaytaruvchi bulutlar mavjudligini aniqlashdi. Ushbu bulutlar sayyoraning eng salqin qismlarida shakllanib, doimiy ravishda oʻzgarib turadi va harakatlanadi. Sayyora yulduz bilan oʻzaro gravitatsion qulflanganligi sababli, uning bir tomoni doimo kunduz, ikkinchi tomoni esa abadiy tunda qoladi.
Ushbu oʻta olis va jumboqli dunyoning atmosfera jarayonlarini oʻrganish uchun olimlar yulduzdan tarqalib, sayyora atmosferasida qaytgan nurlarni tahlil qilishdi. Ushbu innovatsion yondashuv yuz millionlab yorugʻlik yili ortidagi olamning ob-havo sharoitlarini kuzatish va uning dinamikasini oʻrganish imkonini berdi.
…