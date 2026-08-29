Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldi

·0·Jamiyat
Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldi

O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat boyliklarini asrash va ekologik madaniyatni yuksaltirish sohasida faol mehnat qilayotgan soha vakillarini rag‘batlantirish davom etmoqda. Ma’lum bo‘lishicha, Ekologiya vazirining maslahatchisi, taniqli jamoat arbobi va sobiq deputat Rasul Kusherbayev yangi maxsus martaba bilan taqdirlandi.

Unga ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari tizimidagi yuqori martabalardan biri hisoblangan «II darajali ekologiya maslahatchisi» maxsus unvoni berildi.

Vazirlikning rasmiy tadbirida tantanali topshiruv

Taqdirlash marosimi Mustaqillik bayrami arafasida o‘tkazilgan vazirlikning tantanali tadbirida bo‘lib o‘tdi:

  • Tantanali topshirish: Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov mazkur unvon guvohnomasini shaxsan Rasul Kusherbayevga topshirdi;

  • Maxsus forma va maqom: Tadbirda har ikki rahbar ekologiya sohasi xodimlarining rasmiy harbiy-xizmat uslubidagi dala formasida ishtirok etdi.

Rasul Kusherbayevning ekologiya sohasidagi faoliyati

Jamoatchilik faoli va taniqli sobiq deputatning ekologiya tizimidagi faoliyati o‘ziga xos ochiqlik va qat’iyat bilan ajralib turadi:

  • Ochiqlik va jamoatchilik nazorati: Rasul Kusherbayev vazirlik tizimiga kelganidan buyon daraxtlarning noqonuniy kesilishi, havoning ifloslanishi, chiqindilar muammosi hamda ekologik qonunbuzarliklarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib kelmoqda;

  • Shaffof muloqot: Vazirlik faoliyati va aholi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri, tezkor muloqot ko‘prigini o‘rnatishda faol hissa qo‘shib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangQarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangBugun, 00:35Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Kecha, 15:26Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Kecha, 15:13Mustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiMustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiKecha, 11:33Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!27.08, 16:31Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)27.08, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi