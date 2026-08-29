Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldi
O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat boyliklarini asrash va ekologik madaniyatni yuksaltirish sohasida faol mehnat qilayotgan soha vakillarini rag‘batlantirish davom etmoqda. Ma’lum bo‘lishicha, Ekologiya vazirining maslahatchisi, taniqli jamoat arbobi va sobiq deputat Rasul Kusherbayev yangi maxsus martaba bilan taqdirlandi.
Unga ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari tizimidagi yuqori martabalardan biri hisoblangan «II darajali ekologiya maslahatchisi» maxsus unvoni berildi.
Vazirlikning rasmiy tadbirida tantanali topshiruv
Taqdirlash marosimi Mustaqillik bayrami arafasida o‘tkazilgan vazirlikning tantanali tadbirida bo‘lib o‘tdi:
Tantanali topshirish: Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov mazkur unvon guvohnomasini shaxsan Rasul Kusherbayevga topshirdi;
Maxsus forma va maqom: Tadbirda har ikki rahbar ekologiya sohasi xodimlarining rasmiy harbiy-xizmat uslubidagi dala formasida ishtirok etdi.
Rasul Kusherbayevning ekologiya sohasidagi faoliyati
Jamoatchilik faoli va taniqli sobiq deputatning ekologiya tizimidagi faoliyati o‘ziga xos ochiqlik va qat’iyat bilan ajralib turadi:
Ochiqlik va jamoatchilik nazorati: Rasul Kusherbayev vazirlik tizimiga kelganidan buyon daraxtlarning noqonuniy kesilishi, havoning ifloslanishi, chiqindilar muammosi hamda ekologik qonunbuzarliklarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib kelmoqda;
Shaffof muloqot: Vazirlik faoliyati va aholi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri, tezkor muloqot ko‘prigini o‘rnatishda faol hissa qo‘shib kelmoqda.
…