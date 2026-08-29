Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalaridagi tarixiy nutqida mamlakatni tubdan o‘zgartirgan islohotlar mohiyati, inson huquqlari, siyosiy iroda va xalqaro maydonda erishilgan natijalar haqida to‘xtalib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Mustaqillikning bosh mezoni — har bir fuqaroning qadr-qimmati va erkin turmush tarzida namoyon bo‘ladi.
«Biz islohotlarni boshlagan birinchi kunlardanoq xalqning qalbiga quloq soldik, aholining dardiga darmon bo‘lishni maqsad qildik. “Inson qadri uchun!” degan g‘oya davlat siyosatining bosh markaziga aylandi», — deya qayd etdi Prezident.
Yillar davomida qiynagan tizimli muammolarga barham berildi
Prezident o‘z nutqida o‘tmishda xalqni yillar davomida qiynab kelgan og‘ir ijtimoiy to‘siqlar to‘liq bartaraf etilganiga urg‘u berdi:
«Paxta qulligi» va majburiy mehnat: Bolalar mehnati va majburiy terimga butunlay chek qo‘yildi;
Eski ma’muriy cheklovlar: Odamlar hayotini murakkablashtirgan «propiska» tizimi hamda valyuta «konvertatsiyasi cheklovi» tarixga aylandi;
Xalq ishonchining qaytishi: «Eng asosiysi, fuqarolarimiz yuragidagi qo‘rquv va hadik o‘rnini ishonch va xotirjamlik egalladi. Keyingi o‘n yil davomida tinimsiz izlandik va qattiq mehnat qildik», — dedi davlat rahbari.
Chegaralar ochilishi va xalqaro indeksda 80 pog‘onalik sakrash
Mamlakatning tashqi va ichki iqtisodiy siyosatida misli ko‘rilmagan ochiqlik falsafasi namoyon bo‘ldi:
Qo‘shnilar bilan do‘stlik va chegaralar: Murakkab chegara muammolari diplomatik yo‘l bilan hal qilinib, mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlik o‘rnatildi;
Iqtisodiy erkinlik: Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya sohalaridagi tub o‘zgarishlar tufayli O‘zbekiston jahonning «Iqtisodiy erkinlik indeksi»da o‘z o‘rnini 80 pog‘onaga yaxshiladi;
Yangi maqom: Mamlakat dunyo bo‘yicha «iqtisodiyoti mo‘tadil erkin» davlatlar safidan mustahkam o‘rin egalladi.
…