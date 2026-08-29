Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdi

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalaridagi tarixiy nutqida mamlakatni tubdan o‘zgartirgan islohotlar mohiyati, inson huquqlari, siyosiy iroda va xalqaro maydonda erishilgan natijalar haqida to‘xtalib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Mustaqillikning bosh mezoni — har bir fuqaroning qadr-qimmati va erkin turmush tarzida namoyon bo‘ladi.

«Biz islohotlarni boshlagan birinchi kunlardanoq xalqning qalbiga quloq soldik, aholining dardiga darmon bo‘lishni maqsad qildik. “Inson qadri uchun!” degan g‘oya davlat siyosatining bosh markaziga aylandi», — deya qayd etdi Prezident.

Yillar davomida qiynagan tizimli muammolarga barham berildi

Prezident o‘z nutqida o‘tmishda xalqni yillar davomida qiynab kelgan og‘ir ijtimoiy to‘siqlar to‘liq bartaraf etilganiga urg‘u berdi:

  • «Paxta qulligi» va majburiy mehnat: Bolalar mehnati va majburiy terimga butunlay chek qo‘yildi;

  • Eski ma’muriy cheklovlar: Odamlar hayotini murakkablashtirgan «propiska» tizimi hamda valyuta «konvertatsiyasi cheklovi» tarixga aylandi;

  • Xalq ishonchining qaytishi: «Eng asosiysi, fuqarolarimiz yuragidagi qo‘rquv va hadik o‘rnini ishonch va xotirjamlik egalladi. Keyingi o‘n yil davomida tinimsiz izlandik va qattiq mehnat qildik», — dedi davlat rahbari.

Chegaralar ochilishi va xalqaro indeksda 80 pog‘onalik sakrash

Mamlakatning tashqi va ichki iqtisodiy siyosatida misli ko‘rilmagan ochiqlik falsafasi namoyon bo‘ldi:

  • Qo‘shnilar bilan do‘stlik va chegaralar: Murakkab chegara muammolari diplomatik yo‘l bilan hal qilinib, mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlik o‘rnatildi;

  • Iqtisodiy erkinlik: Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya sohalaridagi tub o‘zgarishlar tufayli O‘zbekiston jahonning «Iqtisodiy erkinlik indeksi»da o‘z o‘rnini 80 pog‘onaga yaxshiladi;

  • Yangi maqom: Mamlakat dunyo bo‘yicha «iqtisodiyoti mo‘tadil erkin» davlatlar safidan mustahkam o‘rin egalladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiKecha, 20:10O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Kecha, 19:182026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)Kecha, 16:15O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiO‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiKecha, 13:06Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiKecha, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)