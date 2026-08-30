Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!
Shveysariyaning Lozanna shahri mezbonlik qilayotgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida O‘zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli odimlamoqda. Dunyoning eng kuchli polvonlari jamlangan musobaqaning dastlabki ikki kunida hamyurtlarimiz 2 ta medalni qo‘lga kiritib, milliy jamoa g‘aznasini boyitdi.
Yengil va o‘rta vazn toifalarida tatamiga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik polvonlar shiddatli bellashuvlar olib borib, shohsupadan munosib o‘rin egalladi.
28 avgust: Samandar Qo‘chqorovdan dastlabki bronza
Musobaqaning ilk kunida -60 kg vazn toifasida bahs olib borgan iqtidorli dzyudochimiz Samandar Qo‘chqorov O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga birinchi medalni yozib qo‘ydi:
3-o‘rin uchun keskin kurash: Medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Qo‘chqorov prinsipial raqibi — qozog‘istonlik Sherzod Davlatovga qarshi tatamiga chiqdi;
Ishonchli g‘alaba: Murosasiz kechgan bellashuvda ustunlik namoyish etgan Samandar raqibini mag‘lub etdi va «Katta dubulg‘a» turnirining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
29 avgust: Arslonbek Tojiyev finalda va kumush marra
Musobaqaning ikkinchi kunida -81 kg vazn toifasida kurashgan Arslonbek Tojiyev muxlislarga haqiqiy mahorat darsini namoyish etdi:
Finalgacha bo‘lgan zafarli yo‘l: Saralash bosqichida barcha raqiblari ustidan ketma-ket yorqin g‘alabalarga erishgan hamyurtimiz final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi;
Oltin uchun bahs: Hal qiluvchi final uchrashuvida Tojiyev qozog‘istonlik mahoratli polvon Ablayxan Jubanazarga qarshi bahs olib bordi va yakunda imkoniyatni boy berib, Lozanna musobaqasining kumush medalini naqd qildi.
…