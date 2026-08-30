Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!

·9·Sport
Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!

Shveysariyaning Lozanna shahri mezbonlik qilayotgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida O‘zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli odimlamoqda. Dunyoning eng kuchli polvonlari jamlangan musobaqaning dastlabki ikki kunida hamyurtlarimiz 2 ta medalni qo‘lga kiritib, milliy jamoa g‘aznasini boyitdi.

Yengil va o‘rta vazn toifalarida tatamiga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik polvonlar shiddatli bellashuvlar olib borib, shohsupadan munosib o‘rin egalladi.

28 avgust: Samandar Qo‘chqorovdan dastlabki bronza

Musobaqaning ilk kunida -60 kg vazn toifasida bahs olib borgan iqtidorli dzyudochimiz Samandar Qo‘chqorov O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga birinchi medalni yozib qo‘ydi:

  • 3-o‘rin uchun keskin kurash: Medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Qo‘chqorov prinsipial raqibi — qozog‘istonlik Sherzod Davlatovga qarshi tatamiga chiqdi;

  • Ishonchli g‘alaba: Murosasiz kechgan bellashuvda ustunlik namoyish etgan Samandar raqibini mag‘lub etdi va «Katta dubulg‘a» turnirining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

29 avgust: Arslonbek Tojiyev finalda va kumush marra

Musobaqaning ikkinchi kunida -81 kg vazn toifasida kurashgan Arslonbek Tojiyev muxlislarga haqiqiy mahorat darsini namoyish etdi:

  • Finalgacha bo‘lgan zafarli yo‘l: Saralash bosqichida barcha raqiblari ustidan ketma-ket yorqin g‘alabalarga erishgan hamyurtimiz final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi;

  • Oltin uchun bahs: Hal qiluvchi final uchrashuvida Tojiyev qozog‘istonlik mahoratli polvon Ablayxan Jubanazarga qarshi bahs olib bordi va yakunda imkoniyatni boy berib, Lozanna musobaqasining kumush medalini naqd qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiJahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiBugun, 07:21«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlari«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlariBugun, 07:09«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!Bugun, 00:11«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdiBugun, 00:03Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Kecha, 23:06UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Kecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)