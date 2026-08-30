«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlari
Angliya Premer-ligasida yozgi transfer bozorining eng kutilmagan va shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshish arafasida turibdi. «Liverpul»ning hujumkor vingeri Kodi Gakpo o‘ziga qiziqish bildirgan klublar orasidan yakuniy qarorni qabul qildi va faoliyatini Xosep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti»da davom ettirishga rozilik berdi.
Nufuzli The Athletic nashrining xabar berishicha, avvalroq niderlandiyalik futbolchiga «Tottenhem» ham jiddiy da’vogarlik qilgan edi, biroq 27 yoshli vinger to‘g‘ridan to‘g‘ri Manchester klubi variantida to‘xtalgan.
85 million funt va «Liverpul»ning asosiy sharti
Ayni daqiqalarda ikki grand klub o‘rtasida muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi davom etmoqda:
«Siti»ning saxiy taklifi: «Manchester Siti» rahbariyati niderlandiyalik futbolchi transferi uchun 85 million funt sterling to‘lashga to‘liq rozi bo‘lgan;
Mersisaydliklar pozitsiyasi: «Liverpul» klubi ham ushbu ulkan moliyaviy taklifni qabul qilishga tayyor, biroq ular bir muhim shartni qo‘ymoqda — jamoa Gakponing o‘rniga yangi hujumkor futbolchi topgan zahoti transferga yashil chiroq yoqiladi;
Moliyaviy foyda: 2022 yil dekabr oyida PSVdan bonuslari bilan birga 44 million funt evaziga sotib olingan futbolchining sotilishi mersisaydliklarga deyarli ikki baravar sof foyda keltiradi.
Gakponing «Enfild»dagi statistikasi
Kodi Gakpo mersisaydliklar safida o‘tkazgan davrida jamoaning asosiy hujum qurollaridan biri sifatida muhim iz qoldirdi:
180 ta rasmiy uchrashuv: Niderlandiyalik vinger barcha turnirlarda «qizillar» libosini 180 bor kiydi;
50 ta gol va universallik: Raqiblar darvozasiga 50 ta to‘p kiritib, hujumning ham qanotida, ham markazida muvaffaqiyatli harakat qildi.
…