Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdi

·63·Sport
Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdi

O‘zbekiston Kubogining 1/8 final bosqichida Farg‘onada kechgan markaziy to‘qnashuv poytaxtning «Paxtakor» klubi uchun omadsiz yakunlandi. Azaliy raqib «Neftchi»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «sherlar» nimchorak finaldayoq kubok bahslari bilan xayrlashdi. Uchrashuv yakunida jamoa bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev matbuot anjumanida jurnalistlarning eng o‘tkir savollariga batafsil javob qaytardi.

Murabbiyning fikricha, bugungi derbi taqdirini maydonda yuzaga kelgan yagona golli vaziyat hal qildi.

Iste’fo haqidagi gap-so‘zlar va «so‘nggi imkoniyat» mish-mishlari

Ommaviy axborot vositalarida ushbu bahs Tojiyev uchun «so‘nggi imkoniyat» bo‘lgani haqida tarqalgan xabarlarga murabbiy quyidagicha javob berdi:

  • Rahbariyat bilan munosabat: «Bu xabarlar qayerdan chiqqanini bilmayman, klub rahbariyati bunday masalani umuman ko‘targani yo‘q;

  • Kelajak rejalari: Biz “Paxtakor” bilan oxirigacha kurashamiz. Oldinda juda ko‘p muhim o‘yinlar turibdi — Superliga bahslari va Osiyo Chempionlar ligasidagi uchrashuvlar bor. Hozircha men shu yerdaman va jamoa bilan birgaman», — deya ta’kidladi u.

Jahongir Ortiqxo‘jayev va klubning moliyaviy holati

«Paxtakor» rahbariyatidagi o‘zgarishlar, katta maosh oluvchi futbolchilar va kelajakda FIFA bilan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan transfer taqiqlari haqidagi xavotirlarga ham oydinlik kiritildi:

  • Homiylik masalasi: «Hozircha rahbariyat o‘zgargani haqida aniq bir ma’lumot yo‘q. Bugungi kunga qadar Jahongir aka Ortiqxo‘jayev jamoaga homiy bo‘lib turibdi. Hech kim “biz homiylik qilmaymiz” deb aytgani yo‘q. Hozircha barchasi o‘z o‘rnida», — dedi Kamoliddin Tojiyev.

Majburiy o‘zgarishlar, gol muammosi va legionerlarning oqsashi

Bahs davomidagi taktik muammolar va hujum chizig‘idagi kamchiliklar tahlil qilindi:

  • Birinchi bo‘limdagi ikki jarohat: Chempionat taqvimi juda tig‘iz va jamoa har 3–4 kunda maydonga tushmoqda. Dastlabki bo‘limda yuz bergan ikkita majburiy o‘zgarish taktik rejalarga salbiy ta’sir ko‘rsatdi;

  • Hujumchilarning omadi kelmasligi: «Jamoa yaxshi o‘ynayapti, ko‘plab qulay vaziyatlar yaratyapti, ammo gol ura olmayapmiz. Hatto Sardor Sobirxo‘jayev ham birga-bir vaziyatdan foydalana olmadi. Yangi olib kelingan legioner hujumchilar ham intilishmoqda, lekin hozircha to‘p kiritish borasida oqsayapmiz va buning ustida jiddiy ishlayapmiz».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandiBugun, 07:58«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdiBugun, 07:56«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!Bugun, 07:49“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdiBugun, 07:34«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)