Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdi
O‘zbekiston Kubogining 1/8 final bosqichida Farg‘onada kechgan markaziy to‘qnashuv poytaxtning «Paxtakor» klubi uchun omadsiz yakunlandi. Azaliy raqib «Neftchi»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «sherlar» nimchorak finaldayoq kubok bahslari bilan xayrlashdi. Uchrashuv yakunida jamoa bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev matbuot anjumanida jurnalistlarning eng o‘tkir savollariga batafsil javob qaytardi.
Murabbiyning fikricha, bugungi derbi taqdirini maydonda yuzaga kelgan yagona golli vaziyat hal qildi.
Iste’fo haqidagi gap-so‘zlar va «so‘nggi imkoniyat» mish-mishlari
Ommaviy axborot vositalarida ushbu bahs Tojiyev uchun «so‘nggi imkoniyat» bo‘lgani haqida tarqalgan xabarlarga murabbiy quyidagicha javob berdi:
Rahbariyat bilan munosabat: «Bu xabarlar qayerdan chiqqanini bilmayman, klub rahbariyati bunday masalani umuman ko‘targani yo‘q;
Kelajak rejalari: Biz “Paxtakor” bilan oxirigacha kurashamiz. Oldinda juda ko‘p muhim o‘yinlar turibdi — Superliga bahslari va Osiyo Chempionlar ligasidagi uchrashuvlar bor. Hozircha men shu yerdaman va jamoa bilan birgaman», — deya ta’kidladi u.
Jahongir Ortiqxo‘jayev va klubning moliyaviy holati
«Paxtakor» rahbariyatidagi o‘zgarishlar, katta maosh oluvchi futbolchilar va kelajakda FIFA bilan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan transfer taqiqlari haqidagi xavotirlarga ham oydinlik kiritildi:
Homiylik masalasi: «Hozircha rahbariyat o‘zgargani haqida aniq bir ma’lumot yo‘q. Bugungi kunga qadar Jahongir aka Ortiqxo‘jayev jamoaga homiy bo‘lib turibdi. Hech kim “biz homiylik qilmaymiz” deb aytgani yo‘q. Hozircha barchasi o‘z o‘rnida», — dedi Kamoliddin Tojiyev.
Majburiy o‘zgarishlar, gol muammosi va legionerlarning oqsashi
Bahs davomidagi taktik muammolar va hujum chizig‘idagi kamchiliklar tahlil qilindi:
Birinchi bo‘limdagi ikki jarohat: Chempionat taqvimi juda tig‘iz va jamoa har 3–4 kunda maydonga tushmoqda. Dastlabki bo‘limda yuz bergan ikkita majburiy o‘zgarish taktik rejalarga salbiy ta’sir ko‘rsatdi;
Hujumchilarning omadi kelmasligi: «Jamoa yaxshi o‘ynayapti, ko‘plab qulay vaziyatlar yaratyapti, ammo gol ura olmayapmiz. Hatto Sardor Sobirxo‘jayev ham birga-bir vaziyatdan foydalana olmadi. Yangi olib kelingan legioner hujumchilar ham intilishmoqda, lekin hozircha to‘p kiritish borasida oqsayapmiz va buning ustida jiddiy ishlayapmiz».
…