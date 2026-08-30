«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)

·6·Sport
«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)

Fransiya chempionatining 2-turidan o‘rin olgan bir qator uchrashuvlar shiddatli va kutilmagan natijalarga boy bo‘ldi. Turning markaziy bahslaridan birida «Lion» o‘z maydonida «Gavr»ni qabul qilib, o‘yin yakunlanishi arafasida muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1).

Yevrokuboklarga da’vogar sanalgan «Lans» esa «Strasburg» maydoniga safar uyushtirib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi va muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi.

«Lion»ning irodasi va «Strasburg»ning dubli

Tur doirasida kechgan asosiy to‘qnashuvlar dramatik voqealarga boy bo‘ldi:

  • «Lion» — «Gavr» (1:1): 74-daqiqada Samata mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, «Lion» taslim bo‘lmadi va 87-daqiqada Openda tomonidan kiritilgan gol evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Hozirda lionliklar 4 ochko bilan yuqori o‘rinlar uchun kurashmoqda;

  • «Strasburg» — «Lans» (2:1): Toven 38-daqiqada penaltidan hisobni ochganiga qaramay, mezbonlar safida Yosin ikkinchi bo‘limda (48 va 85-daqiqalar) dubl qayd etib, jamoasiga irodali g‘alaba keltirdi;

  • «Brest» — «Tuluza» (2:2): Uchrashuvda «Brest» 90+5-daqiqada Ajork tomonidan urilgan gol evaziga jangovar durangni saqlab qoldi.

Liga 1. 2-turning barcha natijalari

29 avgust o‘yinlari bayonnomasi:

  • «Lion» (4) — «Gavr» (1) — 1:1

    Gollar: Openda 87 — Samata 74.

  • «Strasburg» (3) — «Lans» (3) — 2:1

    Gollar: Yosin 48, 85 — Toven 38 (penalti).

  • «Brest» (2) — «Tuluza» (2) — 2:2

    Gollar: Dumbiya 18, Ajork 90+5 — Rassel-Rou 9, Tare 62.

  • «Loryan» (1) — «Trua» (4) — 1:2

    Gollar: Makengo 51 — Ripar 29 (penalti), Maronniye 38.

  • «Oser» (0) — «Anje» (3) — 1:3

    Gollar: Laskari 35 — van de Bomen 5, Jibirin 70, Al Uazzani 70.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiBugun, 07:31«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiJahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiBugun, 07:21Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:19«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlari«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlariBugun, 07:09«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!Bugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)