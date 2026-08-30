«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)
Fransiya chempionatining 2-turidan o‘rin olgan bir qator uchrashuvlar shiddatli va kutilmagan natijalarga boy bo‘ldi. Turning markaziy bahslaridan birida «Lion» o‘z maydonida «Gavr»ni qabul qilib, o‘yin yakunlanishi arafasida muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1).
Yevrokuboklarga da’vogar sanalgan «Lans» esa «Strasburg» maydoniga safar uyushtirib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi va muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi.
«Lion»ning irodasi va «Strasburg»ning dubli
Tur doirasida kechgan asosiy to‘qnashuvlar dramatik voqealarga boy bo‘ldi:
«Lion» — «Gavr» (1:1): 74-daqiqada Samata mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, «Lion» taslim bo‘lmadi va 87-daqiqada Openda tomonidan kiritilgan gol evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Hozirda lionliklar 4 ochko bilan yuqori o‘rinlar uchun kurashmoqda;
«Strasburg» — «Lans» (2:1): Toven 38-daqiqada penaltidan hisobni ochganiga qaramay, mezbonlar safida Yosin ikkinchi bo‘limda (48 va 85-daqiqalar) dubl qayd etib, jamoasiga irodali g‘alaba keltirdi;
«Brest» — «Tuluza» (2:2): Uchrashuvda «Brest» 90+5-daqiqada Ajork tomonidan urilgan gol evaziga jangovar durangni saqlab qoldi.
Liga 1. 2-turning barcha natijalari
29 avgust o‘yinlari bayonnomasi:
«Lion» (4) — «Gavr» (1) — 1:1
Gollar: Openda 87 — Samata 74.
«Strasburg» (3) — «Lans» (3) — 2:1
Gollar: Yosin 48, 85 — Toven 38 (penalti).
«Brest» (2) — «Tuluza» (2) — 2:2
Gollar: Dumbiya 18, Ajork 90+5 — Rassel-Rou 9, Tare 62.
«Loryan» (1) — «Trua» (4) — 1:2
Gollar: Makengo 51 — Ripar 29 (penalti), Maronniye 38.
«Oser» (0) — «Anje» (3) — 1:3
Gollar: Laskari 35 — van de Bomen 5, Jibirin 70, Al Uazzani 70.
…